BRN ermahnt ihren Mitarbeiter

Schwetzingen/Hockenheim. Es ist kalt frühmorgens um 7 Uhr, wenn die S-Bahn aus Hockenheim am Schwetzinger Bahnhof ankommt. Da sind Nina Klefenz und ihr Schulkameradinnen froh, wenn sie schnell in den Bus, Linie 715, einsteigen können, der sie zur Schimper-Gemeinschaftsschule bringt. Das hat nun ein Busfahrer persönlich verhindert, indem er sich an die Tür stellte, alle anderen Fahrgäste einsteigen ließ und den sechs Mädchen zwischen elf und zwölf Jahren die Tür vor der Nase zumachte.

Den Busfahrer hat gestört, dass die Mädchen mit ihrem Maxx-Ticket die Schleife über den Schlossplatz und Bismarckplatz mitfahren, obwohl er dann wieder am Bahnhof vorbeikommt und dann erst über die Carl-Theodor-Brücke Richtung Schule fährt. Nicht zum ersten Mal führte das zu Spannungen, schon im Sommer hatte ein Fahrer den Mädchen angedroht, sie nicht mehr mitzunehmen.

Sicher ist, dass es kein Kapazitätsproblem ist. Denn die Mädchen berichten und können das auch mit Handyfotos unterstreichen, dass der Bus nie voll ist und sie den anderen Fahrgästen keinen Platz wegnehmen. Es ist wohl eher so eine Art Kraftprobe gewesen. Die endete jetzt allerdings für den Busfahrer mit einer Ermahnung seines Arbeitgebers.

Die Eltern der Mädchen hatten sich zusammengetan, um bei der BRN und bei unserer Zeitung zu beschweren. Sie haben Sorge um ihre Kinder, zum einen, weil sie lange draußen stehen müssen bis der Bus wieder von seiner ersten Runde kommt, zum anderen, weil das Umfeld am Schwetzinger Bahnhof "nicht gerade das Beste ist", so die Eltern.

Schülerinnen dürfen mitfahren

Auf Anfrage unserer Zeitung hat nun Werner Graf, ein Sprecher der Deutschen Bahn, wie folgt reagiert: "Die Stadtbuslinie 715 besteht aus zwei unterschiedlichen Schleifen, die beide am Schwetzinger Bahnhof beginnen und enden. Die Schülerinnen kommen mit der S-Bahn aus Hockenheim am Schwetzinger Bahnhof an. Kurze Zeit später fährt der Stadtbus Linie 715 ab, er fährt jedoch nicht die von den Schülerinnen gewünschte Schleife. Diese fährt er erst im Anschluss, etwa 15 Minuten später. Damit die Schülerinnen nicht an der Haltestelle auf den Beginn ihrer Schleife warten müssen, fahren sie bereits die vorangehende Schleife mit. Dies hat der Fahrer verweigert, um anderen Fahrgästen die Mitfahrt zum Bahnhof zu ermöglichen (zur Vermeidung eines möglichen Kapazitätsengpasses). Da die Schülerinnen jedoch ein Maxx-Ticket haben, dürfen sie jeden Bus jederzeit ohne Einschränkung nutzen. Das Verhalten des Fahrers war daher unrechtmäßig. Wir werden alle Fahrer eindringlich schriftlich auf dieses Prozedere hinweisen. Der Fahrer, der die Mitnahme verweigert hat, wurde von seinem direkten Vorgesetzten persönlich belehrt, alle Fahrgäste mit gültigen Fahrausweisen zu befördern", so der Bahn-Sprecher.