Chlorierung wird Freitag abgeschlossen

Schwetzingen/Plankstadt/Oftersheim. Nach wie vor werden die Wasserleitungen der drei Kommunen Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt gechlort. Die am 12. Dezember begonnene Chlorierung des Wasserleitungsnetzes wird aber laut Gesundheitsamt am Freitag, 20. Januar, beendet, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

"Es besteht keine Keimbelastung des Plankstadter Leitungsnetzes mehr. Das Wasser ist mikrobiologisch wieder unbedenklich und eine Chlorung somit nicht mehr notwendig", informiert Dr. Andreas Welker, Leiter des Referats Gesundheitsschutz beim Rhein-Neckar-Kreis. Eine Expertenrunde bestehend aus dem Plankstadter Bürgermeister Nils Drescher, dem Umweltbeauftragten Bernhard Müller, Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Scholl sowie Vertretern des Gesundheitsamtes, des ZWK-Wasserwerks und Dr. Hambsch, einer Expertin des Karlsruher Technologiezentrums Wasser, hatte am Dienstag getagt und kam zum Schluss, dass mit dem chlorieren des Wassers aufgehört werden kann, da keine Gefahr mehr besteht.

Verunreinigtes Rohr war schuld

"Als Ursache konnte eine Verunreinigung eines erst kürzlich eingebauten Rohres im Bereich der Verbindung des Schwetzinger Wasser-Leitungsnetzes zum Plankstadter Wasserleitungsnetz durch das Karlsruher Technologiezentrum Wasser zweifelsfrei nachgewiesen werden. Das verunreinigte Rohr ist bereits ausgebaut", sagt Dr. Welker.

Nach Abschaltung der Chlorung könne das Wasser in den drei Kommunen Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt noch einige Tage einen leichten Chlorgeschmack oder Chlorgeruch aufweisen. zg