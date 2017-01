Dank Neujahrskuchen: Hans im Glück

Alle Bilder anzeigen Die Vorsitzende der Akademiker-Gesellschaft, Herta Terzidis, erhält von Dr. Georgios Basioudis ein Stück der Vasilopita. © Len

Seit der Gründung der Deutsch-Griechischen Akademiker-Gesellschaft von Dr. Georgios Terzidis vor 40 Jahren ist es Tradition, dass deren Mitglieder den Beginn eines neuen Jahres gemeinsam festlich begehen. Dem Datum nach gibt es dabei keine Unterschiede zwischen Deutschland und Griechenland. Da die Feiertage auch Familientage sind und einige hier lebende Griechen gerne zu Verwandten in die alte Heimat reisen, wird die Neujahrsfeier in den fortgeschrittenen Januar hinein verlegt - eben wenn alle wieder da sind.

Weniger feierlich geht es dennoch nicht zu. Der für die griechische Gemeinde zuständige Erzpriester Dr. Georgios Basioudis kommt stets aus Mannheim, um seinen Segen für das neue Jahr zu erteilen und den "Basilius-Kuchen", die Vasilopita, begleitet von liturgischem Gesang anzuschneiden. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert. Doch die derzeitige Grippewelle hatte einige Löcher in die sonst gut gefüllten Besucherreihen im Palais Hirsch gerissen.

Erstes Stück für Roland Strieker

Vorsitzende Herta Terzidis begrüßte die Gäste. Dr. Basioudis erzählte vom Bau eines Gemeindesaales, für den er schon im Vorjahr um Spenden gebeten hatte. Dieser Bau sei nun in der Entstehungsphase, doch finanzielle Unterstützung sei noch immer notwendig. Dann sprach er die einleitenden Worte für die Zeremonie, begleitet von seinen Wünschen für die Stadt Schwetzingen, die Region, das Land, ihre Bewohner und die Anwesenden. Er teilte den Kuchen in gleichmäßige Portionen auf. Die Verteilung der Kuchenstücke folgt einer bestimmten Reihenfolge. Die krankheitsbedingt Fehlenden machten es notwendig, dass die Hierarchie etwas lockerer angegangen werden musste.

So war es als Repräsentant der Stadt Roland Strieker, Leiter des Amtes für Familien, Senioren, Kultur und Sport, vorbehalten, das erste Stück zu nehmen. Er überbrachte die Wünsche der Stadt und fügte persönliche an die Gäste hinzu.

Es folgten Personen, die sich um die Akademiker-Gesellschaft verdient gemacht haben oder ihr immer wieder wertvolle Dienste erweisen. Dazu gehören zum Beispiel Constantin Tzuvarus, in dessen Namen seine Ehefrau Manuela das Stück entgegennahm, Dimitris Tsiligiris, der mit seiner Gitarre stets für stimmungsvolle Untermalungen sorgt, oder auch Ileni Hames, die innerhalb der kirchlichen Gemeinde aktiv ist.

Dass es einzelne Kuchenstücke sind, die verteilt werden, hat es eine besondere Bewandtnis. Den vor einer Belagerung zusammengetragenen und verborgenen Schmuck einer Stadt hatte Bischof Basilius in seine Obhut genommen. Als die Gefahr vorüber war, wollte er diesen Reichtum gleichmäßig verteilen und ließ ihn in Brote einbacken, die er anschließend unters Volk brachte. In den heute verwendeten Kuchen wird nun eine Münze eingebacken, die dem Finder ein Jahr lang Glück bescheren soll.

Neues Mitglied findet Münze

Als neues Mitglied dabei und gleich mit einem "Glücksbringer" bedacht, wurde Hans Schmidt (kleines Bild). Nach der allgemeinen Suche nach der Münze eroberten die Gäste das Büfett, welches Spezialitäten der griechischen Küche bereithielt. Dafür sorgen stets die Damen der Akademiker-Gesellschaft. Von Liedern und Gitarrenklängen begleitet wurde es griechisch-gemütlich.

Günther Klement, der zweite Vorsitzende, machte noch auf die Veranstaltungen in diesem Jahr aufmerksam, über die unsere Zeitung regelmäßig im Vorfeld und im Nachhinein berichten wird.