Das letzte Duell der Doktoren

Dieser Rathaussturm geht in die Geschichte ein. Das liegt nicht allein am Schwetzinger Jubiläumsjahr zur Ersterwähnung vor 1250 Jahren, sondern hat mehrere Gründe: 1. Wegen des Regens durfte die Narrenschar der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) gleich ins Rathausfoyer und musste nicht im Nassen ausharren, 2. den Rathausschlüssel gab's sogar auf dem silbernen Tablett serviert und 3. es war die letzte Verbal-attacke vom SCG-Ehrenpräsidenten Dr. Hans-Joachim Förster.

"Alles hat seine Zeit. Nächstes Jahr werde ich 80. Ich möchte nicht hier rausgetragen werden", witzelte Förster und trat dann zur letzten Schlacht um den Rathausschlüssel an. Dabei schwang Wehmut in seiner Stimme mit, als er die wohlgereimten Verse verlas, die Ereignisse rund um die Stadtpolitik beleuchteten. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Bürgermeister Matthias Steffan stellten sich in vorderster Front - umringt von SCGlern, Rathaus-Mitarbeitern und vielen Gästen - der Schelte. Wobei: Erst einmal kamen ungewohnt lobende Worte über Försters Lippen: "Das Jubiläumsjahr geht bald zu Ende, das man wie folgt beschreiben könnte. Schwetzingen hat vergoldet seinen Ruf, den über lange Zeiten es sich schuf: Mittelzentrum und jedenfalls Schmuckstück und Perle der Kurpfalz! Dazu, das steht ganz außer Frage, hat René Pöltl ein gut' Stück beigetrage."

Wie wär's mit "Renés Ratsstub"?

Genug der Nettigkeiten, ohne Sticheleichen gegen die "verschlafene Beamtenschar" im Rathaus geht's halt doch nicht. Stichwort Umbau Rathaussaal: "Also René: Den Rathaussaal bau doch weiter aus - zum Circus Maximus im Hohen Haus. Die Stadträt' spielen die Gladiatoren. Und du, OB, spitz deine Ohren, stellst dich in neuer Rolle vor als Schwetzinger großer Imperator!" Und: "Wenn's im Ratssaal halt mal net geht, ein Ausweg zur Verfügung steht . . . den Circus Maximus zu aller Wohl, versetzt doch jetzt ins Capitol!"

Dann empfahl Förster auch noch einen Rathausanbau - "schnellstens noch eine Großkantine, und tut sie dann, das würde passen, als "René Ratsstub" taufen lassen. Dort gibt's dann täglich ganz fer umme - was glaubt ihr, wie die Leut geströmt kumme - ab de Elfe bis um halber Zwei Freibier, Weck un Worscht und Wei! Und sonntags nach dem Kirchgang, da steigt auch noch ein Sektempfang." Der Vorschlag stieß beim Publikum auf Wohlwohlen und Gelächter - das gab's auch für die Idee, Plankstadt ganz einzugemeinden, bevor es wieder Zoff nach einem Flächentausch gibt.

Der OB griff Försters Worte wie gewohnt auch in Reimen auf. Zum Capitol meinte er: "Wie im alten Rom wirkt dieses Haus, weshalb ich mach Folgendes daraus: Ich kenne nicht wenige in unserer Stadt, die werden von sich selbst niemals satt, die stellen sich ganz allein aufs Podest, schauen herab auf den kläglichen Rest, sie lieben sich selbst innig und doll, nur die eigene Meinung als Maß und Zoll. Einen schönen Platz bekämen sie dort und wären zugleich von der Straße fort, all diese Leute hätten nichts mehr zu tun: In der Schwetzinger Walhalla für ewigen Ruhm!"

Trommelstöcke für die SCGler

Ein Stück Tradition geht mit den Schlagabtauschen der Doktoren einher - nämlich Musik. Mit der Gitarre trat Pöltl ans Mikro, Roland Strieker (Gitarre), Jürgen Debré (Bass) und Achim Nassner (Drums) ergänzten die Band, die einen Trauermarsch anstimmte und dann ins rockige "Smoke on the Water" umschwenkte. Dazu hatte der OB den Text "Rauch überm Rathaus - der Sturm der SCG" gedichtet - mit einer persönlichen Ansprache an den Widersacher: "Da steht der Förster Doktor, das letzte Mal für ihn, seine Reime sind wie Feuer, brennend in ihm drin. Ich singe deshalb ,danke', einmalig das schon war, ohne ihn wird's anders, das ist uns allen klar." Donnernder Applaus begleitete die letzten Gitarrenriffs bevor Pöltl zu Ehren Försters den Rathausschlüssel auf den silbernen Tablett übergab. "Das ist aber das einzige Mal", schob er gleich nach, und rüstete alle SCGler noch mit Trommelstöcken aus, auf denen der 11.11.2016 und "Rauch im Rathaus" vermerkt sind.

Apropos Rauch: Den gab's auch vor dem Rathaus. Die Churfürstliche Privilegierte Böllerschützen-Compagnie begleitete mit Wums das närrische Treiben, das bei Würstchen und Getränken ausklang.