„Das muss unbedingt wiederholt werden“

Einfach umwerfend, was alles geboten war (im Uhrzeigersinn): Einblick in die laufende Produktion bei Knapp, in die Braukessel bei Welde und ins riesige Decathlon-Lager, West Coast Swing bei der Tanzschule Kiefer, Live-Musik (hier Lothar Orth), Lustiges von Pantomime Norman Ruch und der Glastest bei GEO.

Damit hatten weder die beteiligten Firmen noch die Besucher der "Langen Nacht der Betriebe" gerechnet: Die Firmen nicht, dass die Aktion so eine riesige Resonanz erfuhr, und die Besucher nicht, dass sie so viel geboten bekommen. "Wahnsinn", "Super-Aktion", "Was ein toller Abend", "Beeindruckend" - das waren nur einige Kommentare am Freitagabend.

Anlässlich des Jubiläums der ersten urkundlichen Erwähnung vor 1250 Jahren hatten sich sechs einheimische Unternehmen mächtig ins Zeug gelegt und ihre Pforten geöffnet, um Einblicke in Produktions- und Betriebsabläufe zu gewähren, und darüber hinaus für ein Unterhaltungsprogramm gesorgt. Beteiligt waren Jünger + Gräter, ein Global Player in Sachen Feuerfestbau, der Duschwandhersteller GEO, Kartonveredelung Knapp, die Braumanufaktur Welde, Sportartikelgigant Decathlon und die Tanzschule Kiefer.

Es war eine großartige Idee, die bei den Vorplanungen für das Jubiläumsjahr entstanden war. Aber auch eine Veranstaltung mit einer gehörigen Portion an Ungewissheit. "Wir wussten ja nicht, wie viele Leute kommen werden, ob es überhaupt angenommen wird", sagte beispielsweise Caroline Knapp vom gleichnamigen Kartonveredelungsspezialisten. Doch schon vor dem offiziellen Startschuss um 18 Uhr waren alle Zweifel beseitigt: Der Shuttlebus hielt voll besetzt im Industriegebiet an, viele andere kamen per Fahrrad und Auto, als Pantomime Norman Ruch aus Ketsch das Firmenportfolio originell darstellte. Und an allen anderen fünf Stationen war es zeitgleich genauso: "Das hat alle Erwartungen übertroffen, es waren so viele Menschen hier, einfach toll", freute sich Michael Mülbert von Jünger + Gräter in der Scheffelstraße. Auf dem Firmengelände ging es bis in den späten Abend zu wie auf einem Volksfest.

Druckmaschinen und Duschwände

"Super, dass die Stadt so etwas macht, sonst kommt man ja hier nie rein", staunte beispielsweise die Schwetzingerin Angelika Eulner über die Leistung der neuen, 5,5 Millionen Euro teuren Druckmaschine bei Knapp. "Jeder von Ihnen hat schon einmal ein Produkt in der Hand gehabt, dessen Verpackung hier hergestellt wurde", erzählte Caroline Knapp. Nur einen Steinwurf entfernt bei GEO zeigten die Mitarbeiter, wie enorm stabil Duschwände sind und wo die Stelle ist, wo ein Hammerschlag reicht, um das Sicherheitsglas in alle Bruchteile zu zerlegen.

Beeindruckend war nicht nur, dass die Besucher aus Schwetzingen und der ganzen Umgebung viel Neues über die Betriebe und ihre Tätigkeitsfelder lernten, sondern auch die Begeisterung und Freundlichkeit, mit der die Mitarbeiter ihren Gästen begegneten. Da wurde auch kurzerhand die Frequenz der Führungen und die Größe der Gruppen erhöht, um den Ansturm zu bewältigen. Bei Decathlon erlebten die staunenden Gäste nicht nur den laufenden Betrieb in den riesigen Hallen. Sie erfuhren von Lagerleiter Fabian Frech und seinen Kollegen zum Beispiel, dass von hier im Jahr weit über 30 Millionen Sportartikel ausgeliefert werden.

Auch bei Welde kurz hinter der Gemarkungsgrenze herrschte Andrang: "Es war sehr gut besucht", freute sich Tourguide Adrian Laule. Erst gab es eine Führung durch die Brauerei und anschließend eine Craft-Bier-Verkostung mit dem neuen Pepper Pils.

"Das hat eingeschlagen wie eine Bombe, das muss unbedingt wiederholt werden", lobte Besucher Dirk Wangler zu später Stunde auf dem Jünger + Gräter-Gelände. Vorher hatten viele Ur-Schwetzinger erst bei den Führungen gelernt, was J + G überhaupt macht und dass die Firma im Feuerfestbau ein internationaler Marktführer ist. Hautnah war dies zu spüren, weil die mit einem Ölbrenner stundenlang befeuerte Mauer auf der anderen Seite völlig kalt war. Und passend zum Thema gab's unter anderem Feuershow, Feuerwurst und Feuerwehr-Vorführungen.

Gute Laune produziert

Und weil eben nicht um 22 Uhr Schluss war, reichte es für uns auch noch zum sechsten Schauplatz, der Tanzschule Kiefer in der Scheffelstraße - quasi der Exot im Sextett, weil hier weder produziert noch gelagert wird. Doch weit gefehlt: "Wir produzieren gute Laune", lachte Chefin Andrea Kiefer und blickte auf eine volle Tanzfläche. "Es sind viele Leute reingekommen, die ich nicht gekannt habe", freute sie sich schon beim West-Coast-Swing-Workshop zu Beginn über großen Zuspruch.

Unterwegs war auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der genauso begeistert war: "Hut ab, das war einfach toll, was die Betriebe auf die Beine gestellt haben", strahlte er - und wünschte sich eine Wiederholung der erfolgreichen Aktion.