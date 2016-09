Das Sehbare wird jetzt auch erlebbar

Die Augen der Protagonisten leuchten: Die Eröffnungsfeier zum Tag des offenen Denkmals rückt näher, die Vorbereitungen gehen in die Endphase - die Vorfreude ist riesig.

Für Schwetzingens Bürgermeister Matthias Steffan schließt sich ein Kreis im Jubiläumsjahr der Stadt. "Wir haben in den vergangenen Monaten viel Lebenslust und Spaß erlebt. Der Tag des offenen Denkmals ist nun noch einmal ein Höhepunkt in unserem Jubiläumsprogramm", verspricht Steffan.

In Schwetzingen findet am Samstag, 10. September, ab 17 Uhr die landesweite Eröffnung statt. Deshalb wird auch der Schlossgarten an diesem Tag um 19 Uhr (letzter Einlass um 18.30 Uhr) schließen und ist dann nur noch im Rahmen einer Führung (Anmeldung um 18 Uhr an einem Infostand im Ehrenhof) begehbar. Der Haupttag der Veranstaltung, die unter dem Motto "Gemeinsam Denkmäler erhalten" präsentiert wird, ist dann am Sonntag, 11. September.

Das Programm zur Nacht und zum Tag des offenen Denkmals Im Schlossgarten, 19 bis 22 Uhr: Lesestunde "Spukgeschichten und mehr": 19, 20, 21 und 22 Uhr. Ganz privat - das Badhaus und das Ende der Welt (45 Minuten): 19.15, 20.15, 21.15 und 22.15 Uhr. Götter in Stein - Arionbrunnen und Steinhauersaal (45 Minuten): 19.15, 20.15 und 21.15 Uhr. Geschichte des Schwetzinger Schlosses im Spiegel seiner Bewohner (45 Minuten) 19 Uhr. 145 Jahre Bahnhof Schwetzingen - eine alte Dame in neuem Gewand (30 Minuten) 19, 19.30, 20, 20.30, 21, 21.30, 22 Uhr. Auf, auf zum fröhlichen Jagen - die Hirschgalerie der Justizakademie (30 Minuten): 19.30 und 20.30 Uhr. Das 3. Obergeschoss des Schlosses (30 Minuten): 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr. Geheimnisvolle Orte - der Tempel der Minerva und die Gartenmoschee (45 Minuten): 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr. Es grünt so grün - Handwerkermuseum (30 Minuten): 20 Uhr. "Statuen & Heroen - das antike Leben" (ausschließlich für Blinde und Seheingeschränkte, 45 Minuten). - Jeweils Eintritt frei. In der Innenstadt: Enthüllung des 1. Staatspreises Baukultur (15 Minuten) 19.30 Uhr. Offizielle Eröffnung der "Nacht des offenen Denkmals" und Einweihung "Schwetzinger Zeitreise" (25 Minuten) 20 Uhr. Vom Pferdestall zum Konsumtempel - die wechselvolle Nutzungsgeschichte des Marstalls: 19 und 20.15 Uhr. Vom Unmöglichen zum Staatspreis Baukultur (Ausstellung, 20 Minuten) 20, 20.30 Uhr. Schauspiel am Bahnhof: Schwetzingen 1250! (30 Minuten) 20.30, 21.30 Uhr. Hofmusik in Schwetzingen (40 Minuten) 19.15 Uhr. Hofmusik in Schwetzingen - Führung durch die Räume der Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik (40 Minuten) 20, 21, 22, 23 Uhr. Schauspiel am Capitol: Wenn ich sonntags in mein Kino geh - die Dame im Frack (20 Minuten) 20, 21, 23 Uhr. Die Renaissance des Capitols (Ausstellung, 20 Minuten) 21.30, 22.30 Uhr. Evangelische Stadtkirche und historischer Pfarrhauskeller: Führung und Weinprobe (20 Minuten) 19, 19.30, 20, 20.30, 21, 21.30, 22, 22.30 Uhr. Eintritt inklusive zweier Gläser Wein (je 0,1 Liter): 10 Euro. Eiskeller und oberes Wasserwerk im Finanzamt: 19.30 20.30, 21.30 Uhr. Kirchen: Orgelspaziergang, 15 bis 18 Uhr, Treffpunkt: Kirche St. Maria, Teilnahme ist kostenfrei; verbindliche Anmeldung unter barbara.gilsdorf@ schwetzingen.de; Telefon 06202/ 8 71 37. Informationen über die Programmpunkte gibt's mit der kostenlosen Denkmal-BW-App. mjw [mehr...]

Prof. Dr. Claus Wolf, Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, ist sich sicher, dass es eine erfolgreiche Veranstaltung werden wird: "Für uns ist der Tag des offenen Denkmals eine der wichtigsten Möglichkeiten, unsere Arbeit in allen Facetten sowie die Bedeutung des Erhalts der Denkmäler für die Gesellschaft zu präsentieren", sagte er in der gestrigen Pressekonferenz.

Die Besucher erwartet am Samstag zunächst eine Eröffnungsansprache, ehe der Abend mit einer Podiumsdiskussion fortgesetzt wird. Hierbei legt Wolf wert darauf, dass der Tag des offenen Denkmals aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. "Damit den Gästen klar wird, welche Parteien gut zusammenarbeiten müssen, um eine solche Veranstaltung zu ermöglichen", begründet er. Aus diesem Grund wird ein Vertreter der Stadt, ein Investor, ein Sprecher der Denkmal-Stiftung Baden-Württemberg, ein Architekt und ein Vertreter des Handwerks an dem Gespräch teilnehmen, um möglichst viele Aspekte abzudecken.

Über 30 Attraktionen im Angebot

In einem gemeinsamen Kraftakt der Stadt Schwetzingen, der Staatlichen Schlösser und Gärten sowie des Landesamtes für Denkmalpflege ist es gelungen, ein - wie Bürgermeister Steffan findet - "tolles Programm" auf die Beine zu stellen: "Das Thema ist für die Öffentlichkeit attraktiv gestaltet worden."

Über 30 Attraktionen dürfen die Besucher der Stadt am Wochenende erleben: Ob sachkundige Führungen, musikalisch untermalte Begehungen der Denkmäler, Stadtrundgänge oder Aktionen in historischen Kostümen - für Wissbegierige sei an diesen Tagen auf alle Fälle etwas dabei, verspricht Wolf. Ihm pflichtet Steffan bei: "Das Angebot ist vergleichbar mit einer erlebbaren Wissenscloud", nutzt er das Abbild eines digitalen Datenspeichers und erklärt: "Wir wollen es ermöglichen, dass das Sehbare auch erlebbar wird. Für Fachleute bietet die Veranstaltung ein sehr gutes Forum."

Allerdings mussten zwei Programmpunkte kurzfristig abgesagt werden: Der "Vortrag zur unterirdischen Stadt", der am Sonntag um 10 Uhr im Palais Hirsch geplant war, und die "Besichtigung des Entwässerungskanals in der Kronen Straße" (10 bis 14 Uhr) entfallen aus organisatorischen Gründen, teilt die Stadt mit.

Stelldichein mit allen Orgeln

Der Orgelspaziergang von 15 bis 18 Uhr findet wie geplant statt.Bei diesem knapp zwei Kilometer langen Spaziergangs werden die Kirche St. Maria, das Melanchthonhaus, die evangelische Stadtkirche, die Schlosskapelle und die katholische Kirche St. Pankratius besucht. Hier erfahren die Teilnehmer durch Dr. Barbara Gilsdorf und Wolfgang Schröck-Schmidt Wissenswertes zu den Gebäuden und ihren Orgeln. Bezirkskantor Detlev Helmer (Evangelische Stadtkirche, Melanchthonhaus) und die Organisten Jutta Schnorbach (St. Maria), Heinz-Georg Saalmüller (Schlosskapelle), Wolfgang Heid und Wolfgang Riedel (St. Pankratius) geben mit zwei bis drei Stücken musikalische Kostproben und weisen so auf die Besonderheiten ihres Instruments hin. Auf der halben Wegstrecke erwartet die Spaziergänger eine kleine Stärkung, begleitet von Drehorgelmusik (Martin Keßler).

Einweihung der Dauerausstellung

Um 19.30 Uhr erfolgt am Samstag die Enthüllung des "1. Staatspreises Baukultur", ehe Bürgermeister Steffan in der nördlichen Bahnhofsanlage die neue Dauerausstellung "Schwetzinger Zeitreise" einweihen wird. Auch das ehemalige Lichtspiel haus Capitol lockt mit einem offenen Foyer.

Ein weiterer Höhepunkt: Nach den Umbauarbeiten im Schloss werden am Sonntagmorgen die Schlossräume und das neue Besucherzentrum eröffnet. Dort wurden die Lichtregie und UV-Schutz erneuert sowie Möbel restauriert. "Eine feine Sache", findet Michael Hörmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, der die Wichtigkeit der Veranstaltung betont: "Es ist unsere Aufgabe, Denkmäler physisch zu erhalten, aber auch das Feuer und die Begeisterung bei der Bevölkerung für sie zu erhalten."

Die Verantwortlichen hoffen auf eine große Besucherzahl. "Wir haben sehr viel Zeit, Energie und Geld investiert und wenn dann auch noch die Sonne scheint, dann sollte sich der Einsatz am Ende gelohnt haben", sagt Wolf.