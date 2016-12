„Den Bürgern nicht mehr zu vermitteln“

In der Schützenstraße soll ein interessantes und beispielhaftes Wohnprojekt entstehen: Die Vereine Habito und Pro Down Heidelberg wollen dort ein integratives Gemeinschaftswohnprojekt auf die Beine stellen. Dazu überlässt ihnen die Stadt Schwetzingen auf dem Wege der symbolischen Erbpacht das Grundstück Schützenstraße 6. Dafür gab der Gemeinderat am Donnerstagabend grünes Licht. "Der Beschluss ist ein wichtiges Signal", meinte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl.

Das auf dem Areal stehende Wohnhaus ist seit langem im Besitz der Stadt, steht aber schon geraume Zeit leer und ist grundlegend sanierungsbedürftig, informierte OB Pöltl. "Es liegt recht zentral in der Kernstadt und würde sich daher für ein solches Projekt sehr gut anbieten." sagte er. Das bestehende Gebäude sei aber nicht barrierefrei umzubauen, deshalb komme für die Nutzung durch Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung nur ein Neubau infrage.

Vor etwa einem Jahr begannen die Gespräche: Die Vorstände von Habito und Pro Down aus Heidelberg hatten beim Oberbürgermeister ausloten wollen, inwieweit es in Schwetzingen die Möglichkeit gäbe, ein integratives Gemeinschaftswohnprojekt in einem Wohnhaus zu etablieren. Bislang gibt es in Schwetzingen nichts Vergleichbares.

Die beiden Vereine trauen sich zu, den Neubau des Wohnhauses und den Betrieb des Gemeinschaftswohnprojektes aus eigener finanzieller Kraft - gegegebenenfalls auch durch Mittel gemeinnütziger Stiftungen - zu stemmen. Pöltl: " Wichtig ist den Trägern auch, dass sich das Projekt und die Wohngruppe in die Nachbarschaft integrieren und damit neue Wege der Integration beschritten werden." Aus Sicht der Stadt würde hier ein besonders unterstützenswertes Integrationsprojekt entstehen, das es so in Schwetzingen bislang nicht gibt. Die Stadt Schwetzingen wäre maßgeblich beteiligt, indem sie das notwendige Grundstück zur Verfügung stellt und hierfür nur eine symbolische Erbpacht vorsieht.

So normal wie möglich

Wie die beiden Initiatoren mitteilen, möchten mehrere der jungen erwachsenen Menschen aus dem Verein Pro Down von zuhause ausziehen. Ihr Wunsch: ein gemeinschaftlich ausgerichtetes Wohnprojekt, in dem sie selbstbestimmt, so normal wie möglich und gleichzeitig gut begleitet leben können. Diesen Wunsch wollen Habito und Pro Down in der Schützenstraße 6 verwirklichen.

In dem Neubau sollen vier Zwei-Zimmer-Wohnungen für insgesamt acht Mieter ersetzt werden. Zudem sind Gemeinschaftsräume sowie eine Wohnung für einen Betreuer vor Ort vorgesehen. Ein Heimcharakter werde nicht entstehen: Alle Bewohner wohnen in ihrer eigenen Wohnung oder Wohngemeinschaft und gehen tagsüber einer geregelten Tätigkeit nach.

Die Kosten für den Abriss, den Neubau und den Betrieb des Gemeinschaftswohnprojekts werden die beiden Vereine tragen.

Die Gemeinderatsfraktionen war en alle begeistert von dem Vorhaben: "Wird freuen uns, dass solch ein Leuchtturmprojekt in unserer Stadt verwirklicht werden soll", meinte etwa Sarina Kolb (CDU), auch Bärbel Schifferdecker ("Diese Menschen sind Teil unseres Lebens") stimmte für die SPD zu, ebenso die Freien Wähler (Oliver Völker: "Wir finden das Projekt richtig klasse") und Bündnis 90/Die Grünen (Marco Montalbano: "Ich hoffe, dass das Projekt Schule macht") und DDP-Rat Herbert Nerz. ali