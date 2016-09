Denkmalschutz braucht Helfer

"Große Ehre für Schwetzingen", "Ein mehr als passendes Ambiente" - das waren nur zwei der vielen positiven Aussagen zur offiziellen Eröffnungsfeier des landesweiten Tages des offenen Denkmals, die im Rokokotheater stattfand. Etwas gemeinsam zu tun stand im Fokus aller Ansprachen. Die Reden orientierten sich am Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten", dem einmütig alle anfügten: "Denkmale gemeinsam erleben". Denn darum geht es am Tag des offenen Denkmals, wenn sich Türen und Tore üblicherweise nicht besuchbarer Kleinode, Schlösser, Bauwerke aller Art für Besucher öffnen. In Schwetzingen sollte sich eine wahre Schatztruhe der Sehenswürdigkeiten zusätzlich schon am Samstagabend für Besucher öffnen.

Moderator Professor Claus Wolf, Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege, beschrieb, dass man sich in der Denkmalspflege täglich neuen Herausforderungen gegenübersehe und dass ohne die vielen Ehrenamtlichen, die sich mit Leidenschaft um "ihr" Denkmal kümmerten, diese Aufgabe nicht zu stemmen wäre. Etwa 25 Millionen Euro würden jährlich aus dem Landesfördertopf fließen.

Erster Bürgermeister Matthias Steffan erklärte: "Wir Schwetzinger sind stolz, Ort der Eröffnung zum Tag des offenen Denkmals zu sein. Mit 31 Grad haben wir für die passende Temperatur gesorgt." Dass die Schwetzinger die Nacht lieben und das wohl noch mehr nach dieser, die etliche Überraschungen bieten werde, formulierte Steffan. Das Motto griff auch er auf: "Allein durch ihre Anwesenheit, als Vertreter aller zusammenarbeitenden Institutionen im Denkmalschutz, stellen sie das Motto in den Fokus".

200 Objekte in Schwetzingen

Rund 200 Denkmale biete die Kurfürstenstadt, viele davon würden in dieser Nacht aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt, "dank engagierter Menschen, die ihre Leidenschaft für ihre Stadt leben." In Schwetzingen lebe man mit seinen Denkmalen, nicht im Museum. "Die DNA einer Stadt prägt die DNA der Menschen in dieser Stadt", schlug er die verbale Brücke zum Baukulturpreis, mit dem Schwetzingen in diesem Jahr ausgezeichnet wurde.

Michael Hörrmann, Geschäftsführer der staatlichen Schlösser und Gärten, appellierte: "Denkmalpflege geht nur in Doppelstrategie: physisch Bauwerke erhalten und das Denkmalverständnis transparent machen." Er sprach von 59 Schlössern, Burgen und Klöstern, die jährlich von 3,8 Millionen Gästen besucht würden. Auf Schwetzingen bezogen finde man ein unzerstörtes Schloss und einen Garten als Denkmal europäischen Ranges mit der einzigen weltweit noch erhaltenen Gartenmoschee, sowie 280 Dekorationsfiguren und dem Kreisparterre. Dazu gesellten sich historische Wohnräume und ein modernes Besucherzentrum. Die Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Katrin Schütz, sprach nach einer viertägigen Reise durchs Land: "Alle Epochen sind in Baden-Württemberg vertreten. Die gute Wirtschaftskraft des Landes hilft dem Erhalt der Kulturdenkmale." Effizient seien die den Denkmalschutz betreffenden Institutionen unter einem Dach mit 300 Mitarbeitern vereint.

In einer anschließenden Podiumsdiskussion drehte sich alles um die unterschiedlichen Schwierigkeiten, die historische Gebäude aufwerfen, beispielsweise beim Brandschutz. Umrahmt wurde die Veranstaltung von Tänzen der beiden Akteure des Badischen Staatsballetts, Rafaelle Queiroz und Admill Kuylera, die musikalisch von Angela Yoffe am Klavier und Thomas Gieron am Violoncello begleitet wurden. So eingestimmt ging es in die Nacht.