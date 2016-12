Der Bundestag präsentiert sich in der Stadt

Der Bundestag bildet den Kern der deutschen Demokratie. Doch wie genau arbeitet der Bundestag eigentlich? Wer sitzt dort und warum? Was gehört alles zu den Aufgaben der Abgeordneten? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Wanderausstellung des Bundestags, die seit Anfang der Woche in der Sparkassen-Filiale in der Mannheimer Straße gastiert. Die Ausstellung wurde auf Bestreben des CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting nach Schwetzingen in dessen Wahlkreis geholt.

"Heute ist für mich verkehrte Welt", erklärte Gutting bei der Eröffnung, "normalerweise begegne ich den Leuten, die sich für den Bundestag interessieren, in Berlin". Oft merkten die Besucher dort an, sie seien froh, nun besser über die Abläufe im Parlament Bescheid zu wissen. Er freue sich daher, so Gutting, eine solche Informationsmöglichkeit auch in seinen Wahlkreis bringen zu können. "Als Politiker wird man oft belächelt, wenn man Weihnachtsmärkte besucht oder bei den Kleintierzüchtern sitzt", so der Abgeordnete, "aber genau diese Rückkopplung ist es, die unsere Arbeit ausmacht. Daher bin ich froh, den Bundestag mit dieser Ausstellung in Schwetzingen präsentieren zu können".

Interaktive Wissenstests

Bürgermeister Matthias Steffan wiederum war erfreut über die Wahl der Spargelstadt als Ausstellungsort und zeigte sich angesichts des Verfassungsreferendums in Italien solidarisch mit den deutschen Abgeordneten: "Wenn man sich die Größe des Bundestages im Verhältnis zur Einwohnerzahl einmal betrachtet, merkt man, wie viel auf den Einzelnen lastet. Eine solche Ausstellung ist ein klares Signal: Die Demokratie hat in Deutschland Bürgernähe".

Olav Gutting führte die ersten Gäste persönlich an die Ausstellung heran und erläuterte persönliche Hintergründe: "Mir fehlen die Kollegen von der FDP. Im Finanzausschuss haben sie immer sehr gute Impulse geliefert", erklärte Gutting auf die Frage, ob das Bild des Plenarsaals - auf dem die FDP-Fraktion fehlt - den aktuellen Bundestag abbilde.

Inhaltlich lässt sich die Wanderausstellung in vier Bereiche teilen: Auf bebilderten Informationstafeln lernen die Besucher das Parlament und seine Aufgaben kennen, wie sich die Zahl der Abgeordneten zusammensetzt und wie deren Arbeit aussieht. Sie reisen durch die Geschichte des Bundestags vom Parlamentarischen Rat über den Umzug von Bonn nach Berlin bis zum aktuellen Parlament. Außerdem setzen sie sich mit den Internationalen Beziehungen des Bundestages, beispielsweise als Nato-Mitglied, auseinander. Broschüren stehen zum vertiefenden Studium bereit und eine interaktive Info-Station lädt zu Wissensquiz und Abgeordnetenmemory ein - eine interessante Ausstellung für Schüler und Erwachsene.