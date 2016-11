Der kleinste Shop – aber mit dem größten Lager

Als Decathlon vor rund fünf Jahren mit den Planungen für das neue Logistikcenter auf dem Gelände des früheren Bahnausbesserungswerkes in Schwetzingen begann, war ein Verkaufsshop überhaupt kein Thema - und bei der Eröffnung vor knapp dreieinhalb Jahren auch noch nicht. Aber die Entwicklung bei dem Sportartikelhersteller und -händler verläuft auf allen Ebenen rasanter als erwartet. Und so gibt es ab heute (Eröffnung 9 Uhr) direkt am Logistikcenter an der Grenzhöfer Straße einen knapp 800 Quadratmeter großen Einkaufsstore.

Gestern hatten Mitarbeiter und geladene Gäste beim Pre-Opening schon einmal die Gelegenheit, die Verkaufsräume und die Produkte unter die Lupe zu nehmen. "Das ist zwar die kleinste Filiale Deutschlands", sagt Teamleiterin Melis Ortac und ergänzt: "Aber dafür haben wir das größte Lager hintendran." Im Shop selbst sind 51 000 Artikel zu finden, insgesamt sind aber 35 000 Produktgruppen verfügbar, erklärt ihr Teamleiter-Kollege Donato De Tullio. Zu fast 90 Prozent entwickelt, produziert und verkauft Decathlon Eigenmarken, betont Expansionsleiter Recep Sari. "Wir wollen die Familien, die breite Masse zu uns ziehen", fügt er hinzu.

Ortac war vorher schon in der Mannheimer Filiale tätig, die Decathlon vor wenigen Wochen etwas überraschend geschlossen hat. Der Standort dort scheint die Erwartungen nicht erfüllt zu haben, mit dem Schwetzinger Shop soll das kompensiert werden. "Schon ganz am Anfang, als wir das Logistikcenter eröffnet haben, kamen die Leute hierher und wollten Waren kaufen. damals haben wir schon das Potenzial gesehen", erinnert sich Recep Sari, der vor fünf Jahren entscheidend daran beteiligt war, dass sich das Unternehmen für den Standort Schwetzingen entschied. Eine im Nachhinein kluge Entscheidung sowohl für die Stadt und die Region als auch für Decathlon. Denn nicht nur der Warenumschlag hat sich in den drei Jahren seit der Eröffnung von 11 auf 33 Millionen verdreifacht. Auch die Mitarbeiterzahl ist - mit allen Teilzeitkräften gerechnet - auf 500 gestiegen.

40 Millionen investiert

Und auch das Investitionsvolumen ist enorm: "Wir hatten damals gesagt, dass wir hier langfristig 40 Millionen Euro investieren wollen, das haben wir jetzt schon erreicht", betonte Recep Sari gestern. 4,7 Millionen Euro wurden jetzt in die Baumaßnahmen für den Shop, weitere Sozial- und Büroräume sowie eine Servicewerkstatt investiert, weitere 4,5 Millionen in die Umorganisation und die Automatisierung des jetzigen Lagers. Und danach fließen nochmals mindestens 600 000 Euro.

18 Mitarbeiter sind in dem neuen Shop tätig, darunter zwei Auszubildende und eine Studentin des dualen Systems. Die Hälfte ist mit Melis Ortac aus Mannheim herübergekommen, die andere Hälfte war vorher bereits im Logisticcenter tätig und hatte sich auf die Stellen beworben. "Dadurch sind alle geschult, das ist eine echte Win-win-Situation", freut sich die Teamleiterin, bevor sie die Gäste zusammen mit Sari durch die Regalreihen führt. "Wir haben versucht, alle Sportarten auszustellen", erklärt Melis Ortac. Und was nicht sofort verfügbar ist, kann mit Hilfe der Mitarbeiter ausgesucht werden und ist in spätestens einer halben Stunde aus dem Lager bereitgestellt. Die Servicewerkstatt für Fahrräder, Skier oder Schlittschuhe ist direkt nebenan. Mal sehen, was sich am Standort Schwetzingen noch alles tut, wenn die Entwicklung so weitergeht.