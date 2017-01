Deutsch lernen und als Koch was werden

Die einen reden darüber, was bei der Integration falsch läuft und klagen, was man anders hätte machen können. Die anderen packen selbst mit an und eröffnen Chancen. So auch das Brauhaus zum Ritter, wo nun seit einigen Monaten zwei junge Flüchtlinge als Küchenhelfer arbeiten, sich prima bewährt haben und beide, wenn sie es sprachlich schaffen, noch dieses Jahr eine Kochausbildung beginnen dürfen. Wir haben mal bei ihnen vorbeigeschaut und mit dem 23-jährigen Matibur Rehman Sardar aus Pakistan und dem 20-jährigen Abdulsalam Razi über die Flucht, die Ankunft und ihre Chancen in Deutschland gesprochen.

Gegenüber saßen uns entgegen den "Tatort-Klischees" vom vergangenen Sonntag aufgeschlossene, freundliche und glückliche junge Männer mit ausgesprochen guten Manieren. Sous-Chef Marc Klever lässt über die Beiden nichts kommen: "Sie passen super ins Team, arbeiten sehr sauber und genau und ihnen ist nichts zu viel. Solche Leute sind ein Glücksfall in einer Küche wie bei uns, wo schon mal bis zu 1000 Essen an einem Tag frisch zubereitet werden", sagt Klever.

Fachbegriffe sitzen bereits

An den Herd dürfen sie natürlich noch nicht. "Bei uns kochen nur die gelernten Kräfte", sagt Inhaber Thomas Armbruster: "Aber wir würden den beiden jungen Männern gerne die Möglichkeit geben, eine Kochausbildung zu machen." Fachlich sieht Sous-Chef Marc Klever da kein Problem, denn beide kennen sich mit der Küchenarbeit aus. Einzig die Sprache könnte noch zum Hindernis werden. Aber beide sind in Kursen und büffeln kräftig deutsch. Faszinierend, wie sie schon über Flucht, Familie und ihr Leben im Flüchtlingsheim in Hockenheim erzählen können. Und die Fachbegriffe in der Küche haben sie sowieso schon drauf. Dass die Belegschaft in so einer großen Gastronomie wie dem Brauhaus eh multi-kulti ist, kommt ihnen natürlich entgegen. Da hilft man sich gegenseitig und geht auch mal zusammen Fußball spielen - einfach so.

Schnitzel panieren macht ihm Spaß

Die Familie von Matibur Rehman Sardar kommt eigentlich aus Kaschmir, um das sich seit Jahrzehnten Indien, Pakistan und China streiten und in dessen Auseinandersetzungen jährlich zwischen 100 und 4000 Menschen ums Leben kommen. Die Familie Sardar hatte es satt zwischen den Fronten zu leben und flüchtete mit den acht Kindern nach Pakistan. Aber auch hier gab es immer wieder Bombenanschläge und Leid. Als 19-Jähriger machte sich Matibur auf den Weg, flüchtete in die Türkei, fand nach einiger Zeit Arbeit in einer Firma, die Feuerlöscher herstellt. Willkommen war er dort nicht, die Arbeits- und Lebensbedingungen seien sehr schlecht gewesen, sagt er, der Lohn miserabel. Und doch sparte er alles zusammen, um auf einem Boot nach Griechenland überzusetzen.

Über die Balkan-Route ging es in die Slowakei, dann nach Österreich und schließlich nach Deutschland. Seit einigen Monaten lebt er nun in Hockenheim. "Herr Mai vom Roten Kreuz", der auch im Brauhaus tätig ist und gesehen hat, wie Matibur bei einem Praktikumsplatz ohne Lohn ausgenutzt wurde, hat ihn dann seinem Chef empfohlen. Er hat sich bewährt und ist nach vier Jahren auf der Flucht in Schwetzingen angekommen. "Schnitzel panieren, Salat vorbereiten, Kartoffelsalat machen", das sind die Dinge, die Matibur Rehman Sardar am meisten Spaß machen. Natürlich würde er schon gerne selbst kochen, aber das kommt dann, wenn er genug deutsch kann, um seine Ausbildung zu beginnen.

Thomas Armbruster würde ihn und seinen Kollegen Abdulsalam Razi gern aus der Asylunterkunft holen, eine kleine Wohnung in Schwetzingen besorgen, für deren Bezahlung er garantiert. Aber die deutsche Bürokratie verhindert das; die jungen Männer dürfen in ihrem jetzigen Status nicht aus dem Heim ausziehen, sonst beeinflusst das ihr Verfahren. Aber es scheint, dass es den Beiden gar nicht so wichtig ist. Sie sind zufrieden mit ihrer Situation und glücklich, dass sie lernen und arbeiten können.

3000 Euro für die Flucht

Der 20-jährige Abdulsalam Razi kommt aus einem kleinen Dorf bei Herat in Westafghanistan. Er hat in einer US-Küche gearbeitet, aber als die Amis weg waren und die Taliban zurückkamen, wurden seine Familie und er wegen der "feindlichen Tätigkeit" drangsaliert. Er flüchtete nach Pakistan, später in den Iran und auch in die Türkei. Überall arbeitete er einige Monate, um wieder ein Stück seiner Flucht zu finanzieren. In der Türkei sparte er bei der Arbeit als Kellner in einem großen Restaurant in Istanbul fast 3000 Euro zusammen, kaufte sich einen Platz auf einem großen Boot. Am Ende saß er mit mehr als 40 weiteren Leuten in einem winzigen Boot, das es gerade zu bis zu einer Insel schaffte. Als er über den Balkan und Ungarn und von dort weiter mit dem Zug in Deutschland ankam, war das ganze Geld weg, aber er hatte das Gefühl, es geschafft zu haben, nach vierjähriger Flucht. Harry Mitzkewitsch vom Asylnetzwerk Hockenheim hat ihm dann bei der Bewerbung beim Brauhaus geholfen und dort war man gleich angetan, von dem sympathischen jungen Afghanen.

Razi ist ein wahres Sprachtalent, lernte bei den Amis englisch und damit auch unsere Buchstaben, kann prima türkisch und inzwischen schon sehr gut deutsch. Er macht schon ein Berufsvorbereitungsjahr in Mannheim, das auf Gastronomie ausgelegt ist und will ganz sicher Koch werden. "Mein Traum ist es, mich später selbstständig zu machen und ein Restaurant für afghanisch-pakistanische Spezialitäten aufzumachen." Und die Familie? Beide halten Kontakt zu ihnen. Matibur telefoniert oft per Handy mit seiner Mutter und den Geschwistern, Abdulsalam ist stärker auf What's App angewiesen, weil der Empfang in seinem Heimatdorf so schlecht ist. Ein Bruder von ihm hat Arbeit in Herat gefunden, ein anderer darf studieren, nur um die Tochter sorgt er sich, denn sie darf nicht einmal zur Schule. Die Taliban lassen es nicht zu, dass Mädchen zur Schule gehen.