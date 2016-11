Die Beleuchtung setzt Kunstgewerbe in Szene

Wer in diesen Tagen durch die Innenstadt gegangen ist, hat bestimmt die Mitarbeiter der Elektrofirma beim Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung beobachtet. Ein untrügliches Zeichen für die nahende Adventszeit - und damit auch für den Beginn des Kurfürstlichen Weihnachtsmarktes am 1. Dezember.

Er öffnet vom zweiten bis vierten Advent seine Pforten, jeweils donnerstags bis sonntags. Insgesamt 110 Aussteller warten in den 65 Zelten - 23 auf dem Schlossplatz mit überwiegend kulinarischen Angeboten und 42 im Ehrenhof des Schlosses mit kunstgewerblichen Gegenständen - auf Gäste.

"Im vergangenen Jahr konnten wir es gar nicht erwarten, wie die neue Illumination im Ehrenhof ankommt", erinnerte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl gestern bei der Vorstellung des Weihnachtsmarkt-Programms an die Premiere nach der Renovierung.

Über 100 000 Gäste bei Premiere

"Die Beleuchtung im Ehrenhof war ein Riesenwurf. Wir hatten an allen drei Wochenenden zusammen über 100 000 Gäste. Aber auch Wetter und Angebotsstruktur haben gepasst", meinte der Oberbürgermeister. Der aber die Erwartungen an neue Besucher-Rekorde dämpfte: Es gehe nicht darum, die Zahl zu toppen. Die Kapazität stoße irgendwann auch an ihre Grenzen. "Es war knackig voll."

Karin Erle von der Touristinformation weiß: "Die Nachfrage nach Ständen ist so groß, dass wir doppelt so viele belegen könnten. Aber mehr kriegen wir nicht hin." 20 Prozent der Betreiber seien in diesem Jahr neu im Ehrenhof, auf dem Schlossplatz seien es 15 Prozent.

Auf der Bühne treten in diesem Jahr keine überregional bekannten Stargäste auf. "Stattdessen setzen wir auf regionale Größen wie zum Beispiel Dominik Steegmüller oder Cris Cosmo, aber auch auf klassische Coverbands", sagt Annika Lin, zuständig fürs Bühnenprogramm. Magier Christoph Demian möchte das Publikum verzaubern. Einen Platz auf der Bühne haben natürlich wieder die Schulen und Kindergärten. Letztere gestalten darüber hinaus sieben Weihnachtsbäume.

Für die Kleinen steht an allen drei Wochenenden das Palais Hirsch offen. Dort können Kids ab fünf Jahren unter Anleitung Engel- und Stern-Gipsfiguren basteln und bemalen oder Seidenmalerei-Workshops besuchen. Und das Engelspostamt nimmt am 4. und 18. Dezember von 15 bis 17 Uhr Wünsche entgegen.

Die Besucher dürfen sich erneut auf die Partnerstädte freuen, die sich und ihre kulinarischen Spezialitäten am zweiten Wochenende - vom 8. bis 11. Dezember - präsentieren. Einzige Änderung: Für die italienischen Freunde aus Spoleto, die in diesem Jahr absagen mussten, springen die Bayern aus den Patenstädten Karlshuld-Neuschwetzingen und Schrobenhausen ein. Sie werden das kulinarische Angebot mit deftigen Schmankerln aus ihrer Heimat sicher bereichern.

Bewährt haben sich ebenfalls die Stände der Vereine, Schulen und Service-Clubs. "Es ist also nicht alles kommerzialisiert, und mit einem Bummel über den Weihnachtsmarkt kann man auch Gutes tun", meinte der Oberbürgermeister.

"Wir würden auch gerne wieder eine Eisbahn haben", meinte Pöltl und erinnerte bei der Gelegenheit an den vor wenigen Tagen verstorbenen Bernd Kraft, den Macher dieser Attraktion. Aber er machte auch deutlich: "Als Kommune können wir das nicht stemmen." Es habe immer wieder Interessenten gegeben, die aber letzten Endes das Risiko nicht aufnehmen wollten. "Vor diesem Hintergrund ist die Initiative von Bernd Kraft umso höher zu bewerten. Wir müssen uns posthum bei ihm bedanken."

Lichtertüren als Lose

"Gönnen Sie sich oder verschenken Sie - die Chance auf Gewinn!" Unter diesem Motto steht die Weihnachtsverlosung des Stadtmarketings und unserer Zeitung, die Anne-Marie Ludwig vorstellte. Die Stadtmarketing-Geschäftsführerin freute sich: "Im Jubiläumsjahr werden über 140 Preise im Gesamtwert von über 12 500 Euro verlost, gespendet von der Schwetzinger Geschäftswelt."

Als Lose fungieren Lichtertüten, die eine Nummer am Boden tragen und in diesem Jahr durch ein besonders schmuckes Design und hochwertiger Goldfolienprägung bestechen: Das Jubiläumslogo mit Stanzungen ziert die Lichtertüte und sorgt für einen leuchtenden Erinnerungswert. Ein Euro kostet die Tüte; Kunden bekommen sie häufig auch in den teilnehmenden Geschäften geschenkt. zg