Die pure Eleganz des Unerhörten

Das Gedankenspiel ist nicht neu. Man kennt das doch alles. Rock, nur ohne Stecker. Unplugged-Bands säumen die Stadtfeste, in den Kulturhallen der Region ist gut gemachter Cover-Sound eine verlässliche Bank - und doch so austauschbar. Denn all das geht ins Ohr, klingt oft ja auch tatsächlich gut, verändert aber nicht die Welt. Warum also noch einmal und gerade an diesem Abend dieses Konzert?

Weil es eine Band gibt, die es über die Jahre fertigbrachte, einen Akustik-Sound zu kultivieren, der schon selbst wieder Stil ist, der sich nicht mit der reinen Perfektion von Stimme, Klang oder Originalität allein zufriedengab, sondern Neues schuf. Der diese Musik in Schlösser und Prachtbauten trug, um sie dann und wann auch noch mit einem Diner zu garnieren. Die Rede ist von einem Format, das seinen Namen vollauf verdient: Acoustic Rock Night. Denn auch an diesem Abend sollten die zwölf Musiker einen restlos gefüllten Mozartsaal des Schwetzinger Schlosses nicht nur für volle drei Stunden mit ihren Klängen füllen - sie eroberten jedes Hörer-Herz mit unerbittlicher Passion.

Poetisches Klanguniversum

Eine Prise gefällig? Die kreisrunden Snare-förmigen Scheinwerfer-Spots leuchten dem funkelnden Saal mit all seinen eleganten Roben entgegen, da schwebt Tasmin Archers "Sleeping Satellite" auch schon vorbei. Ein poetisches Klanguniversum - zum Greifen nah. Und so einfach dieser Weg nun wäre - es ist nicht der dieses klangvollen Dutzends, das verzücken will, statt nur zu überzeugen. Wir müssen die Dramaturgie nur weiterdenken, um zu begreifen, dass es nichts als zwei starke Frauen wie Jessica Simon und Rebecca Schell braucht, um mit der würzig-französischen Folklore von Zaz und Sheryl Crows "Are You Strong Enough To Be My Man" wieder willensstark auf der Erde aufzusetzen.

Natürlich ist all das inszeniert - und das muss es auch sein. Das Programm nimmt keine Sekunde des Gefühls. Wenn Rebecca Schell ihr glitzerndes Abendkleid für beklemmende vier Minuten von einem schwarzen Reißverschluss-Hoody gefangen nehmen lässt, um das Drama der Flucht für Kinder in Christina Stürmers "Mama (Ana Ahabak)" in Töne zu kleiden, sind ihre Tränen echt, flattert die Stimme aus purer Bewegung - und diese Ergriffenheit schwappt über.

Die Zärtlichkeit, die Herbert Grönemeyers "Halt mich" zum seelentiefen Liebesbekenntnis ausgestaltet. All das können wir mit Händen greifen, so organisch echt erwärmen die Emotionen den Saal.

Zweifelsohne liegt das an den Engelsstimmen der beiden Frontfrauen, die sowohl im Uptempo-Bereich als auch in den großen Gefühlsgipfeln in empathischer Erhabenheit strahlt. Doch wer eben noch die herrlich dunklen Streicher-Passagen zu "Skyfall" grollen hört, um Minuten später mit dem komplexen Groove aus Stings "Seven Days" verwöhnt zu werden, spürt sofort, dass hier von zart flüsternden Solo-Passagen in "Somewhere Over The Rainbow" bis hin zur breiten Kante in Patti Smiths "Because The Night" passionierte Vollprofis am Werk sind, die sich auf fein justierte Arrangements nun wirklich bestens verstehen.

Pointe zündet

Zeit durchzuatmen. Die Zwerchfelle mit Norman Ruch für einen Augenblick wieder frei zu bekommen. Zwischen Harlekin und Pantomime setzt er auf den Humor der Überrumpelung. Die Einrad-getriebene Harley muss ja schließlich nicht nur klanghaft untermalt, sondern auch von starken Männern aus dem Publikum gestützt werden. Die Pointe zündet und bereitet auch auf den fulminanten Endspurt vor. Denn wenngleich über den ganzen Abend hinweg unverkennbar ist, dass Daniel Würfel krankheitsbedingt nicht im Vollbesitz seiner stimmlichen Kräfte ist, haut er mit Billy Joels "New York State Of Mind" eine Soul-Rakete raus, die er selbst mit einem kongenialen "Stairway To Heaven" nur noch schwer überbieten kann. Ein entfesseltes Publikum klatscht sich nahe an die Ohnmacht heran und bekommt selbst dann noch die passende Antwort: "Bring Me To Life". Ein neues Genre ist geboren.