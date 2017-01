Die Sau und die Mätressen im Blick

Das erste Bild vom "Schwetzinger Glücksschwein" im Schnee. Ob die leicht gekleidete Mätresse wohl friert? © gruler

Peter Lenk und seine Kunstwerke polarisieren. Sie haben überall in Süddeutschland und Berlin, wo sie bisher aufgestellt wurden, für heftige Diskussionen gesorgt. Das war in Schwetzingen nicht anders, als am 12. November sein "Glücksschwein von Schwetzingen" auf dem südlichen Schlossplatz gestellt wurde.

Die Zahl der Zuschauer war enorm, immerhin konnten sie frühmorgens schon in unserer Zeitung exklusiv bewundern, was das neuste Werk der Provokation zeigt: Eine etwas frech schauende stolze Sau im Zaumzeug, mit Zitzen und einer mit Liebe zum Detail herausgearbeiteten Vagina ("so eine Sauerei!"). Und auf der Sau reitend eine spärlich aber immerhin bekleidete Mätresse und hinter ihr sitzend der feiste Kurfürst Carl Theodor, nur mit Weste, an dessen Brust aber immerhin der "Glücksschwein-Orden" prangt.

Entsetzen über die Despektierlichkeit gegenüber dem Kurfürsten, der "so viel für Schwetzingen getan hat", "ohne den es den Schlossgarten und den Tourismus hier gar nicht gäbe" und der eine "wirkliche Würdigung verdient gehabt hätte". Und Freude über die "satirische Herangehensweise", "den Mut der Stadtväter, den wahren Carl Theodor darzustellen" und "einfach eine lustige Sache" auf der anderen Seite. Im Internet wurde gar das Religionsempfinden von muslimischen Mitbürgern und die Frage, ob Kindergartenkinder noch übern Schlossplatz laufen dürfen, ins Feld gegen die Kunstfreiheit geführt.

Der Künstler selbst hat jetzt in einer Broschüre einige Erläuterungen gegeben. Zum einen dazu, wie es zu der Idee, den Kurfürsten aufs Schwein zu setzen, gekommen ist, zum anderen zur Entstehungsgeschichte. Zudem sind ein Grußwort von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und der Beitrag aus der Schwetzinger Zeitung/dem Mannheimer Morgen enthalten, den ich vor der Enthüllung, nach einem Gespräch mit dem Künstler verfasst hatte.

Sogar Goethe kam auf das Schwein

Dr. Helmut Weidhase von der Uni Konstanz ergänzt das Heft mit kulturhistorischen Fundsachen zu den Themen Schweinen und Mätressen: Schon die Kelten hätten das "Fest-Schwein" gefeiert. In den antiken Dionysien sei es wegen seiner Vitalität, Zeugungsfröhlichkeit und Fruchtbarkeit verehrt worden. Und Dichterfürst Goethe habe im "Faust" die Muttergestalt Baubo darauf reiten lassen. Dr. Weidhase schwärmt: "Und nun das Schwetzinger Lenk-Schwein, heiter-klassisch, ein Glücksgeschöpf vom Rüssel bis zum Ringelschwänzchen, tragfähig, animalisch, voll satter Sinnlichkeit."

Noch viel mehr lässt sich über die Mätresse finden. Die "Dubarry" als letzte Mätresse Ludwig XV. sei gar in der Französischen Revolution geköpft worden. Carl Theodor sei reichlich unterwegs gewesen, mit Christine von Hauer aus Düsseldorf, der Mannheimer Tänzerin Eleonore Huber, der französischen Schauspielerin Francoise Deprez-Verneuil und Ballett-Komparsin Maria Josepha Seyffert, die dann zur pfälzischen Gräfin von Heydeck wurde, werden nur einige seiner Gespielinnen genannt.