Die Zukunft hat grüne Blätter

Noch sieht er etwas dünn aus, der kleine Apfelbaum. Seine Ästchen reckt er im Innenhof des Rathauses in den Himmel. Und er ist einem ganz besonderen Mädchen gewidmet: Rebecca Mara Koser hat den Baum von der Stadt zum Geburtstag bekommen. Denn dieses Jahr ist sie die erste Schwetzingerin gewesen, die geboren wurde. Der Apfelbaum ist Teil der Jubiläumsaktion "125+", bei der Bürger für 125 Euro einen Baum spenden konnten. Neben Rebeccas Exemplar hat die Stadtgärtnerei noch 39 weitere in diesem Jahr gesetzt, so dass jetzt 40 Jubiläumsbäume die Spargelstadt zieren.

Überall verteilt gepflanzt

Ob Spitzahorn, Feldahorn, Rot-esche, amerikanische Stadtlinde, Säulenahorn oder Schmalblatt-esche: Die Exemplare sind kein Ersatz für gefällte Bäume, sondern zusätzlich gepflanzt worden. Sie sind verteilt über den Bildstöckel, stehen am Hirschacker im Bereich der Grundschule, am Berliner Platz, am Stadion und auf dem Friedhof. Auch auf dem Gelände des Kindergartens Arche Noah sowie an der Nordstadtschule wurde gepflanzt. "Und auf der Hebelwiese wird bald ein Baum stehen", verriet Andreas Ernst vom Bauamt.

"Im Herbst wurde der Apfelbaum gepflanzt, da waren wir da. Und wir werden Rebecca später dazu ermuntern, öfter hier in Schwetzingen bei ihrem Baum vorbeizuschauen und vor allem auch ins Schloss zu gehen, das gefällt uns nämlich sehr", verrieten Rebeccas Eltern Robert Gralla-Koser und Sandra Koser. Ob die Kleine so strahlte, weil sie sich über ihren Apfelbaum freute?

Etwas für die Umwelt zu tun, war Traute Renkerts Motivation für die Baumspende. "Ich wollte, dass für die nächste Generation noch alles grün ist", erklärte sie, "meinen Ahorn, der am Friedhof steht, werde ich auch oft besuchen."

Erinnerung soll bleiben

Gabriele Peschke fand die Idee gut. "Ich habe keinen eigenen Garten und wollte aber einen Baum. Jetzt steht meine riesengroße Schmalblattesche am Friedhof, da ist es ruhig und friedlich, das mag ich", so die Ur-Schwetzingerin. Eine berührende Geschichte hat Eugen Lorenz: "Ich habe zwei Bäume gespendet für meine Mutter, die letztes Jahr gestorben ist, damit die Erinnerung an sie in der Stadt bleibt."

Die 40 Baumpaten sind zwar alle auf einer Tafel im Innenhof des Rathauses verewigt, aber bestimmt auch ab und zu in der Nähe ihrer Bäume anzutreffen.