Dieses Duo lernt voneinander und miteinander

"Schön, dich kennenzulernen", sagt Nazhat auf Deutsch. "Mir geht es gut, danke", antwortet Fritz auf Arabisch. Nazhat kommt aus Syrien, die 50-jährige Kurdin ist seit über zwei Jahren in Deutschland. Fritz lebt in einem Seniorenheim, der 86-jährige Elektrotechnik-Ingenieur im Ruhestand war viele Jahre als Monteur in Deutschland unterwegs. Ein arabisches Land hat er nie besucht.

Die beiden haben sich in der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen gefunden, erzählt Petra Disch, Abteilungsleiterin für Beruf und Qualifikation, die Vorgeschichte. Nazhat absolvierte einen vom Europäischen Sozialfonds und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Kurs für EU-Bürger und Drittstaaten-Angehörige, die in Ausbildungsplätze und Berufe vermittelt werden sollen. Ziel des Kurses ist die "Sprachqualifikation B2". Die Inhalte: Die meisten Fernsehsendungen und Filme verstehen, sich mühelos an einer Diskussion beteiligen, Artikel über aktuelle Fragen der Gegenwart lesen und verstehen, detaillierte Texte, Aufsätze und Berichte schreiben.

Geboten wird Deutsch für den Beruf, Bewerbungstraining, Berufskunde, Arbeitsrecht, EDV, Betriebsbesichtigungen, etwa bei Pfaudler oder im Mercedes-Benz-Werk in Mannheim, Mathematik sowie Praktika, um in Berufsfelder zu schnuppern und das hiesige Arbeitsleben kennenzulernen. Der Kurs ging über 730 Unterrichtsstunden und dauerte acht Monate. Die 20 Teilnehmer kamen aus zwölf verschiedenen Ländern: Griechenland, Türkei, Kroatien, Polen, Rumänien, Litauen, Russland, USA, Marokko, Afghanistan, Kongo und Syrien. "Eine ganz spannende Zusammensetzung", berichtet Petra Disch, die in dem Kurs Mathematik unterrichtet hat.

Immer wenn Nazhat schnell gerechnet habe, "ist sie auf arabische Zeichen umgeschwenkt. Lösungen von quadratischen Gleichungen auf Arabisch hatte ich bis dahin noch nie gesehen". Eines Tages habe Fritz in ihrem Büro vorbeigeschaut und dabei das Lösungsblatt von Nazhat entdeckt. Er wolle sein Arabisch vertiefen, dabei könne die "bestimmt hochgebildete Araberin" doch helfen. So sei der Kontakt zwischen Nazhat und Fritz zustande gekommen.

Interesse an Arabisch

Seitdem trifft sich das wissbegierige Paar jede Woche einmal in der Volkshochschule. Stundenlang üben die beiden Konversation in Arabisch und Deutsch, verbessern sich gegenseitig, sagen sich vor und feilen an der Aussprache. Manchmal geht das bis weit in den Abend hinein, bis der Hausmeister dann irgendwann mal abschließt. Fritz, der sich schon lange für das Arabische begeistert, ist ein treuer VHS-Kunde. Viele Kurse hat er schon belegt. "Man soll nicht glänzen, wenn man noch nichts hat", meint der 86-Jährige bescheiden. Er habe sich schon immer vorgenommen, im Rentnerdasein einmal Arabisch zu lernen. Nazhat passe gut auf und korrigiere ihn.

Bis vor vier Jahren habe er nur autodidaktisch gelernt, zeigt er sein Arabisch-Buch mit 77 Lektionen. Nach 70 Lektionen habe er einen Schlaganfall bekommen. Danach habe er wieder von vorne anfangen müssen. Mit einer Logopädin habe er schwierige Wörter gelernt, erzählt der gebürtige Südbadener, der ein humanistisches Gymnasium besucht hat. Viel Geduld und Zähigkeit seien nötig gewesen, er möchte immer noch langsam dazulernen. "Die Eile ist vom Teufel", zitiert er ein arabisches Sprichwort.

Nazhat sei gut in deutscher Grammatik, "aber sie wendet sie noch nicht so richtig an". Die 50-Jährige hat in Syrien junge Frauen und Mädchen in Mathematik unterrichtet. Zurzeit absolviert sie ein Praktikum in einem Heidelberger Reisebüro. Ihre Muttersprache ist Kurdisch, sie spricht perfekt Arabisch und gut Türkisch. Eventuell hat sie bald eine Stelle als Dolmetscherin in Mannheim in Aussicht.

Wie bei einem Tandem

"Ich muss immer mit den Menschen sprechen - und dabei korrigiert werden", erklärt Nazhat, die noch im Container-Camp neben der Kilbourne-Kaserne in der Friedrichsfelder Landstraße wohnt. "Erst denken und dann langsam sprechen", mahnt Fritz: "Das klappt aber schon hervorragend." Nazhat und Fritz büffelten auch die Sommerferien Arabisch und Deutsch. "Vielleicht kriege ich sie auch noch zum Französischlernen", sagt Fritz und lacht.

Wie bei einem Tandem müsse man sich eben kräftig abstrampeln, um etwas zu erreichen, vergleicht der Senior die deutschen Dialekte mit dem Unterschied zwischen Hocharabisch und den einzelnen Sprachformen in den arabischen Ländern: "Die unterscheiden sich doch teilweise sehr stark voneinander."

In einem Jahr könne unsere Zeitung ja wiederkommen, "um zu sehen, wie weit wir sind", sagen die beiden noch und wenden sich dann wieder der Grammatik zu.