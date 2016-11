„Dietmar Hopp ist ein fantastischer Mensch“

Dass Hans-Joachim Watzke selbst 30 Jahre Fußball gespielt hatte, sahen die Zuschauer zu Beginn, als er gekonnt die schwarz-gelben Bälle ins Publikum kickte. Aber auch die rhetorischen Bälle verteilte er anschließend geschickt und setzte so manchen Treffer. Ehrlich, authentisch, sympathisch, routiniert, klare Kante, nie um einen flotten Spruch verlegen - so erlebten die Zuschauer den Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund beim "Talk im Schloss" im Rokokotheater, zu dem die Volksbank Kur- und Rheinpfalz, die Stadtwerke Schwetzingen und die Schwetzinger Zeitung bereits zum zwölften Mal geladen hatten. Leider haben Tonprobleme im Oberrang den Besuchern dort den Genuss eingeschränkt. Dafür bittet die Tonfirma um Entschuldigung.

Dass der vom stellvertretenden Volksbank-Vorstandschef Dirk Borgartz und SZ-Chefredakteur Jürgen Gruler moderierte Abend unter dem Titel "Echte Liebe" deklariert war, das passte. Denn das Publikum spürte, dass die Aufgabe bei Borussia Dortmund für "Aki" Watzke (57) nicht nur ein Job ist, sondern eine Herzenssache. Der Verein, dessen Kultur, die Fans und die Stadt sind dem gebürtigen Sauerländer wichtig. Er lebt und liebt diesen Club, dessen Seele er inhaliert hat. Watzke weiß, was essenziell für den BVB 09 ist - zum Beispiel die Fantreue und die legendäre Südkurve: "Wir haben 28 000 Stehplätze, das macht sonst keiner. Das kostet uns im Jahr 10 Millionen, weil das Ticket 11 Euro kostet, aber das ist die Kultur von Borussia."

Und da war der 57-Jährige bei einem seiner Lieblingsthemen: die Traditionsvereine und im Gegensatz dazu die Clubs wie RB Leipzig und TSG Hoffenheim oder die Investoren-Schwemme in England. "Die großen Traditionsvereine, das ist auch ein Stück Kultur. Die leisten enorme Arbeit, sie sind der Klebstoff der Gesellschaft. Was beispielsweise ein Club wie der HSV in 50 Jahren für die Gesellschaft tut, wird vergessen."

RB und die 27 Direktoren

Demgegenüber stehe nun ein Projekt wie RB Leipzig, das derzeit die Bundesliga aufmischt. Zwar erkennt er die Arbeit dort an ("Was die sportlich machen, nötigt mir großen Respekt ab"), aber aus seiner Skepsis und Abneigung gegen den von Red Bull getragenen Club machte er keinen Hehl: "Der Verein wurde nur gegründet, um eine Getränkedose zu vermarkten." Zwar sei RB für die Region dort ungeheuer wichtig ("Die Menschen sehen endlich mal wieder Bundesliga-Fußball"), aber in der Art und Weise einfach nicht Hans-Joachim Watzkes Geschmack: "Es ist schwieriger 145 000 Mitglieder zu führen als 27 - und die sind alle Direktoren bei Red Bull."

Kein Verständnis hat er für manche Aussagen der sächsischen Verantwortlichen: "Die haben sich allen Ernstes mit Darmstadt verglichen. Das ist nicht redlich, die haben 52 Millionen investiert." Unter dem Strich mehr als Bayern und Dortmund zusammen. Etwas anders als früher sieht Watzke die Situation bei der TSG Hoffenheim, deren von Milliardär Dietmar Hopp protegierten Aufstieg er damals äußerst kritisch betrachtet hatte. "Bei Hopp habe ich anfangs nicht gesehen, dass das ein fantastischer Mensch ist, der viel für seine Region tun möchte," leistete er Abbitte. Aber noch mehr Hoffenheim und Leipzig in der Bundesliga brauche er trotzdem nicht.

Wer erwartet hatte, dass "Aki" Watzke zum großen Schlag gegen den Rivalen Bayern München ausholen würde, sah sich getäuscht. Im Gegenteil: Der Borussia-Chef sieht seinen Club und den Rekordmeister ("Derzeit haben wir zu denen ein gutes Verhältnis") im gleichen Boot, was Tradition, Vermarktung und sportliche Zielsetzung, gerade auf internationaler Ebene, angeht, auch wenn die Bayern finanziell in einer anderen Dimension agieren: "Die geben 210 Millionen für Gehälter aus, wir 110."