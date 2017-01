Dimitrios hat jetzt ein Jahr lang Glück

Zum Jahresbeginn steht immer auch bei den zumeist orthodox gläubigen Griechen in Deutschland der traditionelle Brauch der "Vasilopita" im Vordergrund. In diesem Kuchenbrot, das in Griechenland an Silvester und am 1. Januar gegessen wird, auch Neujahrskuchen oder Sankt-Basilius-Kuchen genannt, ist jeweils eine Münze eingebacken. Wer sie findet, der hat im neuen Jahr besonders viel Glück.

Die Griechische Gemeinde Schwetzingen und Umgebung hatte nun ins Bassermann-Vereinshaus eingeladen, wo Seelsorger Dr. Georgios Basioudis die Zeremonie des Kuchenanschneidens zelebrierte. Der Vorsitzende Petros Maloussidis begrüßte zuvor zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins. Gemeinsam mit dem Priester, der die Kuchenstücke mit traditionellen Segenswünschen verteilte, sprachen alle dann ein Gebet.

Insgesamt waren neun Kuchen aufzuschneiden. Kyriakos Gialias und sein Sohn Dimitrios, die mit ihrer Familie in Plankstadt wohnen, zählen zu den neuesten Mitgliedern des Vereins. Sie bekamen von Dr. Georgios Basioudis als eine der ersten Teilnehmer ein Kuchenstück überreicht. Auch der Mitarbeiter der Schwetzinger Zeitung wurde wieder mit einem Stück "Vasilopita" bedacht - nur die Münze war leider nicht drin.

Ursprünglich Spende für die Armen

Das Anschneiden des Glückskuchens geht übrigens auf Bischof Vasileios (330-379 nach Christus) zurück, der wegen der hohen Steuern der römischen Präfektur die Reichen des Landes bat, den Anteil der Armen zu spenden. Die ungenutzten Münzen und Goldstücke wurden später zurückgegeben, der Bischof ließ viele Kuchen backen und in jeden Kuchen eine Münze verstecken.

Der glückliche Finder der Münze im Bassermann-Vereinshaus war schließlich Dimitrios Mingas, der schon einmal Vorsitzender des Vereins mit heute etwa 220 Mitgliedern war. Mit dem Goldstück im Wert von 140 Euro wurden ihm Glück, Gesundheit und Reichtum für das neue Jahr vorausgesagt.

"Noch ein Jahr ist schon vergangen", brachten Dimitris Tsiligiris (Gitarre) und Lisa Eckhardt (Gesang) dann noch zu Gehör und alle Gäste sangen kräftig mit: "Ein neues Jahr, ein frohes Jahr, lasst uns gemeinsam singen, frohes Jahr, und lasst die Gläser klingen, Prost Neujahr." vw