Egoismus und Populismus widerstehen

Den Begriff "Freiheit" stellte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in den Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Stadt gestern Abend im Lutherhaus. Und die Musiker der Jazz-Initiative spielten passend dazu im Anschluss an seine Rede Marius Müller-Westernhagens gleichnamiges Lied. "Freiheit ist das Allerwichtigste im Zusammenleben und erst Freiheit verleiht unserer Gesellschaft Kultur, Substanz und Inhalt", zitierte Pöltl den bald scheidenden Bundespräsident Joachim Gauck. Ein Thema, das die Menschen "auch in unserer Stadt 2017 vielfach beschäftigen und bewegen wird, weil wir uns unserer Freiheit und ihres grundlegenden Werts für die Gesellschaft sehr bewusst sein sollten", ruft er den trotz Grippewelle 400 Gästen zu.

Beim Rückblick erinnert Pöltl an die Landtagswahlen, die mit 18,3 Prozent auch in Schwetzingen eine AfD zur drittstärksten Kraft gemacht habe, und an die eigene Wiederwahl: "Für das tolle Ergebnis mit 78,16 Prozent möchte ich mich bei allen Wählern bedanken." Gerade die Selbstreflexion und die Verortung sei ihm sehr wichtig. Er wolle alles tun, damit die Stadt bleibt, "wie wir sie alle mögen" - gerade in diesen Zeiten.

Dankeschön sagt René Pöltl allen, die am Jubiläumsjahr so fleißig mitgewirkt haben: "Vor allem den Organisatoren im Rathaus, den Mitgliedern des Kuratoriums, allen Vereinen mit Simon Abraham an der Spitze, den beteiligten Schwetzinger Institutionen und den zahlreichen Bürgern. Damit wir uns alle noch besser an die 1250-Jahrfeier erinnern können, wird in wenigen Wochen eine Dokumentation erscheinen, die einen guten Überblick gibt", kündigt Pöltl an, der drauf verzichtet, alle Veranstaltungen aufzuzählen. Aber eins hat er dann doch noch verraten: "Der Slogan ,Schwetzingen schreibt Geschichte' stammt von Belinda Barth, der Ehefrau unseres katholischen Diakons, die beim Bürgerworkshop diesen Satz auf die Papiertischdecke schrieb - der Satz, der am Ende zum gelebten Motto wurde. Es war ein großartiges Jahr, leicht, luftig und abwechslungsreich von den Bürgern für die Bürger."

Glücksschwein von Schwetzingen

Dann kommt das Stichwort "Schwein" - und schon lachen und raunen alle Besucher. Das heiß diskutierte Kunstwerk von Peter Lenk bekommt viel Raum in der Rede: "Kunst darf nicht nur provozieren, sie sollte es. Kunst soll die Menschen, ihre Gedanken, ihr Empfinden und die Gesellschaft bewegen. Kunst kann wie kaum ein anderer Bereich unseres Lebens Emotionen wecken und Diskussionen anstoßen." Nochmals zitiert Pöltl den Bundespräsidenten: "Frei gewählte Politiker und freie Bürger - unterstützt von Liebhabern der Kunst aus Medien und Wirtschaft - schaffen Kunst und Künstlern Wirkungsmöglichkeiten. So entsteht jenes besondere Flair, wo große Kunst eingebettet ist in den Lebensatem der Freiheit - ein Geschenk der Zivilisation an die Lebenden!" Für den Appell an die Kunstfreiheit gibt es Szenenapplaus: Wichtig sei vor allem, dass die Kunst die Menschen erreiche. Mit viel Schmunzeln habe er festgestellt, dass sich Menschen durch das Glücksschwein berufen fühlen, Kurfürst Carl-Theodor zu verteidigen, ja um seinen guten Ruf zu kämpfen.

Peter Lenks Glücksschwein sei alles andere als eine Kritik am Kurfürsten, sondern betone, dass dessen Regentschaft für die Kurpfalz eine sehr glückliche Zeit war, in der den Menschen schlimmere Belastungen wie Kriege und Seuchen erspart blieben, was maßgebliche Voraussetzung für die Blütezeit gewesen sei - "eine besondere Phase der Kultur, der Muse und der Wissenschaft. Auch deswegen schaut Carl-Theodor auf seinem Glücksschwein so zufrieden aus", so der OB, der viel mehr und schärfere Kritik erwartet habe.