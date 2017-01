Ein Beispiel für tolle Integrationsarbeit

Gut besucht war der Neujahrsempfang des Sängerbundes im "Blauen Loch". Der Chor "d'accord" eröffnete die liebevoll gestaltete Veranstaltungen unter der bewährten Leitung von André Erben mit "Überall auf der Welt singt man Lieder" gefolgt von dem Lied "Leise fallen weiße Flocken".

Vorsitzende Sabine Rebmann resümierte das vergangene Jahr, in dem das Stadtjubiläum eine ganz zentrale Rolle einnahm. So zählen nicht nur der Tag der Vereine und der Chorflash in den Straßen Schwetzingens zu den Highlights, vor allem auch das gemeinsame Konzert der "SchwetSingers" mit dem Musikverein Stadtkapelle im Rokokotheater werde lange in Erinnerung bleiben. Ein Höhepunkt für die Jüngsten war der Auftritt bei der Band "Foreigner", die im August bei ihrem "Musik im Park" den durch Sabine Rebmann und Elena Spitzner gebildeten Projektchor auf die Bühne holten. Initiiert wurde die Aktion gemeinsam mit der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung, die den Kontakt zum Open-Air-Veranstalter Provinztour herstellte. So unterstützten die Sängerbund-Kinder und -Jugendlichen beim Refrain von "I wanna know what love is" den Frontmann Kelly Hansen lauthals.

Flüchtlinge fest im Chor integriert

Die Geehrten 65 Jahre: Christa Hertlein. 60 Jahre: Gerhard Butz, Werner Helmling, Roswitha Förderer. 50 Jahre: Ursula Bodenmüller, Ella Philipp. 40 Jahre: Bärbel Schneider, Artur Krauß, Rita Maier, Jürgen Riedl, Michael Utz, Herbert Wahl, Gerald Wettengel. 25 Jahre: Margarete Engel, Martina Pfeuffer (Schmidt), Julia Rivas. as/zg

"Ein Verein lebt vom Engagement seiner Mitglieder", lobt Rebmann, dass das gerade im letzten Jahr überwältigend gewesen sei. So wurden Anfang 2016 zehn Asylbewerber aus dem Raketcenter zur Chorprobe bei den "SchwetSingers" und "d'accord" eingeladen, vier der jungen Männer sind heute fester Bestandteil der Gruppen und im Vereinsleben angekommen. Hierbei tun sich vor allem Tanja Orth-Laco und Frigga Jacob hervor, die auch außerhalb der Chorprobe für die vier jungen Männer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Stolz zeichnet Rebmann die beiden Sängerinnen als "Sängerbündler mit Herz aus" und überreicht symbolisch eine Kette mit einem Herzanhänger.

Was die Integration von Flüchtlingen angeht, nehme der Sängerbund eine Vorreiterrolle ein, denn gerade beim letzten Chorverbandstag in Lörrach wurde viel über Respekt, Offenheit und Nächstenliebe gesprochen und zur Integration von Flüchtlingen aufgerufen, heißt es in einer Pressemitteilung des Sängerbundes. Die Sprache der Musik kenne eben keine Grenzen. Auch wenn es anfangs Berührungsängste gäbe oder geben könnte, der Sängerbund möchte an dieser Stelle als Positivbeispiel vorausgehen und zeigen, wie sehr die Integration bereichern kann.

Zur Neujahrsfeier gehört stets die Ehrung langjähriger Mitglider - aktiv und fördernd. Sabine Rebmann führte gekonnt mit Highlights der entsprechenden Eintrittsjahre durch die Ehrungen. So war 1991 das Jahr des Ötzis aus der Jungsteinzeit, auf Grund des Golfkrieges fiel der Fasnachtsumzug aus und Musikidol Freddy Mercury starb - sein Hit mit Queen "Bohemian Rhapsody" war daraufhin 14 Wochen an der Spitze der Charts. 1976 war gezeichnet durch die Einführung der Gurtpflicht im Auto, den Feuerunfall von Niki Lauda, die Schweden Hochzeit von Carl-Gustaf und der Deutschen Silvia und das Abba-Fieber erreichte Deutschland. 1966 wurde Walter Imhof im Alter von 22 Jahren Chorleiter beim Kinderchor, ESSO hatte den Slogan "Pack den Tiger in den Tank" und der Hit "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel stürmte die Charts (heute übrigens wieder von "Disturbed" in den Hitlisten). 1956 kostete ein Mercedes 9850 DM, bei einem durchschnittlichen Nettomonatseinkommen von 400 DM. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders und so wurden erste Gastarbeiter aus Italien nach Deutschland "akquiriert". Das Saarland gehörte offiziell zur BRD und der erste Sissi-Film kam auf die Kinoleinwände - hier ging ein erheitertes Seufzen der weiblichen Teilnehmer durch die Reihen. Als kleines musikalisches Highlight hatten Sebastian Jaeger und Sabine Rebmann passende Songs der entsprechenden Jahre ausgesucht und ließen diese jeweils anspielen.

Jubiläen auch in diesem Jahr

Nach den Ehrungen stimmte Chorleiterin Elena Spitzner ihre "SchwetSingers" auf "Viva, Viva la Gloria" ein, die zu diesem Lied auf den kleinen Bühnenbereich marschierten. Danach ging es weiter mit "May it be" von Enya und "Halleluja" von Leonard Cohen. Inspiriert von Rebmanns Rede beschloss Spitzner kurzfristig auf ein Playback "Bohemian Rhapsody" anzustimmen: ein voller Erfolg, bei dem auch die restlichen Teilnehmer begeistert mitsangen.

Auch 2017 wird vielversprechend. So feiert der Verein zwar kein vereinseigenes Jubiläum, doch es ist das 200. Jubiläum des Drais-Rads (vor 200 Jahren fuhr Freiherr von Drais mit seinem Laufrad von Mannheim nach Schwetzingen) und vor 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen - das uns dieses Jahr einen zusätzlichen Feiertag schenkt. Rebmann verabschiedete die Gäste mit dem Schlusssatz: "Musik ist ein Geschenk Gottes, das fröhlich macht und das den Teufel vertreibt." as/zg