Ein Bürgermeister auf lustigen Abwegen

Nachdem es in der letzten Saison wegen einer Erkrankung des Hauptdarstellers nicht mit einer Aufführung geklappt hat, setzt sich die Kurpfälzer Bühne dieses Jahr gleich mit vier verschiedenen Stücken in Szene. Die Laienspiel-Theatergruppe glänzte bereits im Juni zur 1250-Jahrfeier der Spargelstadt mit einer Mittelalter-Vorführung und stellte sich beim Dreh zu "Schwetzingen - der Film" von David Dietrich und Michael Fuchs im Schloss als "die Bürgerlichen" vor.

Am 25. September will die vor zwölf Jahren in der katholischen Seelsorgeeinheit gegründete Gruppe beim historischen Umzug in Oftersheim das Thema "Der Schwarze Tod" darstellen. Einen Tag später steht im Festzelt bei der Kurpfalzhalle noch die Zeit der 50er Jahre auf dem Programm.

Die Vorbereitungen für alle Aufführungen laufen zum großen Teil parallel. Eine erste Anprobe bei einem Kostümverleih war schon. Demnächst werden die Pestbeulen für die Schauspieler vom Heidelberger Stadttheater geliefert. Für den Karren, der die Opfer der Seuche nach außerhalb bringen soll, sind zwei Pferde bestellt. Die Rolle des Sensenmannes ist dagegen noch nicht besetzt. Die Kulisse für eine Szene im alten Gasthaus "Zum Adler" in Oftersheim wird gerade gebaut.

Proben für neues Stück laufen

Dr. Otto Heinrich Kleinschmitt, der Chef der Schwetzinger Schwanen-Brauerei, wird ebenso in der Wirtschaft sitzen wie ein italienischer Gastarbeiter und ein Bauern-Ehepaar. Im November wird noch eine weitere Szene für den historischen Schwetzingen-Film gedreht, die dann im ehemaligen Café Keßler spielt.

Zurzeit wird besonders eifrig für das neue abendfüllende Theaterstück der Kurpfälzer Bühne geprobt. "Ein Amt auf Abwegen" heißt die Komödie in zwei Akten von Paula Baumann, die am Montag, 31. Oktober, um 20 Uhr Premiere im Josefshaus feiern wird. Eine kleine Stadt beteiligt sich dabei an dem Wettbewerb "Die bürgerfreundlichste Kommune Deutschlands", schildert Spielleiterin Barbara Kießling die pfiffige Handlung.

In Konkurrenz mit den Nachbargemeinden soll nun Kundenfreundlichkeit und Dienstleistungsgedanke in den gemütlichen Amtszimmern der Stadt Einzug halten. Allerdings nicht aus purer Einsicht von Bürgermeister Willi, sondern allein zum kurzzeitigen Zweck, seine Wiederwahl zu sichern und so seine politische Karriere voranzutreiben. Während sämtliche Mitarbeiter und auch Gemeinderäte gespannt auf den Vertreter der Bewertungskommission warten, geht im Rathaus zusätzlich noch so einiges drunter und drüber, was an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten wird.

Karte frühzeitig sichern

Man darf gespannt sein, was das Ensemble in seinem jüngsten Streich auf die Bühne zaubert. Mit dabei bei der neuen Komödie sind Peter Decker, Michael Klever, Andrea Dremmel, Regina Eiermann, Konrad Wagner, Sebastian Deininger, Andrea Deininger, Jutta Hartlieb, Armin Wolf, Barbara Kießling, Corinna Schumacher und Gabriele Kämpf. Wer dabei sein möchte, sollte sich seine Karte im Vorverkauf sichern, ist die Kurpfälzer Bühne doch ein Garant für ausverkaufte Säle.