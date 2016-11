Ein Kanon von und für Bürger

Normalerweise schreibt ein "Kanon" vor, was gelesen werden soll. Die Buchhandlung Kieser ging mit dem "Schwetzinger Kanon der Literatur" einen ganz anderen Weg: Fast hundert Bücherliebhaber, die in Schwetzingen leben oder mit der Stadt eng verbunden sind, zeigen selbst auf, welches Buch sie besonders lesenswert finden.

Zu Wort kommen darin nicht professionelle Literaturkritiker, sondern ganz normale Bürger, Menschen mit verschiedenen Berufen und aus allen Bevölkerungsschichten. Eben das macht den Reiz dieser Sammlung aus: die subjektive Sicht auf die Werke aus der eigenen Leseerfahrung und Lesebegeisterung. Somit ist der "Kanon" ein Buch von und für die Bürger. Zu einer kleinen Feier anlässlich seines Erscheinens sind ganz viele ins Palais Hirsch gekommen, um bei der Präsentation dabei zu sein und ihren eigenen Kanon in Empfang zu nehmen.

Rezensoren geben Privates preis

Ganz viele Menschen haben sich für dieses außergewöhnliche Projekt engagiert, das passend zur 1250-Jahr-Feier fertiggestellt wurde. An diese richtete sich in erster Reihe der Dank des Inhabers Cornelius Kieser. "Als Britta Thießen an mich herantrat mit diesem außergewöhnlichen Vorschlag, dachte ich, na ja, das wird mit viel Arbeit verbunden sein, wie viel es tatsächlich war, konnte ich damals nicht ahnen", sagte er. Tröstend dabei, dass unglaublich viele Menschen mit großer Begeisterung mitgemacht haben und neben Britta Thießen fielen Namen wie Hanna Schwichtenberg, Thomas Bührke, Jürgen Gruler, Josef Walch und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Aber auch seinem Bruder Christoph Kieser dankte er sowie dem gesamten Team der Buchhandlung, "das mir stets den Rücken freigehalten hat". Dem Ideengeber Thomas Schmitz galt es ebenfalls, Dank zu sagen, "dem großartigen Buchhändler aus Essen-Werden, der sich einfach ins Auto gesetzt hat und heute Abend hierher gefahren ist".

Es sei ein glücklicher Zufall gewesen, so Kieser, dass Britta Thießen den Buchhändler und sein Kanon-Konzept kannte und sich dafür eingesetzt habe, dass es auch in Schwetzingen umgesetzt wurde. So hat auch Baden-Württemberg nun seinen ersten Kanon, der viel mehr ist, als nur ein Buch voller Lesetipps. Er ist auch ein Querschnitt dessen, was tatsächlich in der Bevölkerung gelesen wird. Danke sagte Kieser auch all jenen, die als Leser zu Rezensoren geworden sind und das Buch eigentlich erst möglich gemacht haben. Das sind prominente oder weniger prominente Menschen, Männer und Frauen, Schüler und Lehrer, Richter und Unternehmensberater, Journalisten und Hausfrauen, Künstler und Wissenschaftler. Und Lehrerin Hanna Schwichtenberg vom Hebel-Gymnasium, die gemeinsam mit Britta Thießen und Maria Jellinghaus die Veranstaltung moderierte, fand es ganz besonders "mutig, dass sie alle an die Öffentlichkeit gegangen sind und Privates preisgegeben haben".

Musik von Danzi bis Dylan

Die Moderatorinnen stellten den Kanon äußerst spannend und unterhaltsam vor. Sie lasen Auszüge aus sechs Originalwerken, die darin besprochen wurden, und das Publikum war zu einem Ratespiel eingeladen: Wer erkennt Werk und Autor? Jene, die sich zuerst meldeten, haben gewonnen. Und was? Natürlich den "Schwetzinger Kanon". Im Saal befand sich ein sehr belesenes Publikum, fast alle Texte wurden dem richtigen Autor zugeordnet, nur einer davon stammte nicht aus der Sammlung. Und beim Durchblättern kann man nur begeistert sein von der Bandbreite der ausgewählten Werke. Die größte Überraschung, die man dabei erlebt, ist zu erfahren, welches Werk zu welchem Leser gefunden hat und aus welchen Gründen. So erfährt man viel über die Menschen, die einem täglich über den Weg laufen: "Sag mir, was du liest, und ich sag dir, wer du bist."

Wie sehr Literatur mit Musik verbunden ist, brachten Roswitha Richter am Klavier und Peter Koppenhöfer an der Querflöte zur Geltung in den getragenen Werken des wenig bekannten Mannheimer Komponisten Jakob Rosenhain (1813 - 1894) sowie des in Schwetzingen geborenen Franz Danzi (1763 - 1826) mit wunderbar lyrischen Qualitäten, während Daniel Heilmann, Musiklehrer am Hebel-Gymnasium, mit zwei Songs des Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan, "The Times They Are a Changin" und "Forever Young", dieser Symbiose einen bezaubernden Rahmen bot.

Im Anschluss gab es Gelegenheit bei Häppchen und Getränken mit den Rezensenten, Gästen und mit Said Azami, der als Autor ebenfalls anwesend war, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.