Ein Rundgang mit Geschichte

Der einstündige Rundgang durch die Spargelstadt, zu dem die evangelische Kirchengemeinde eingeladen hatte, hätte noch ein paar Teilnehmer mehr verdient gehabt. Gemeindemitglied Werner Zimmermann, der sonst spannende Schlossführungen in Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen anbietet, führte nur eine kleine Gruppe zu einigen vielleicht noch unbekannten Seiten Schwetzingens, das vor 1250 Jahren erstmals im Lorscher Codex urkundlich erwähnt wurde.

Die Tour mit den Pfarrern Thilo Müller und Steffen Groß sowie Jana Speer, Pfarramtssekretärin Anke Scharf und Annelie Hennrichs, die vor kurzem wieder nach Schwetzingen zurückgekehrt ist, startete an der Bahnhofsanlage. Die heutige Carl-Theodor-Straße bildet die Mittelachse der Stadterweiterung im 18. Jahrhundert und ist Teil einer Sichtachse zwischen dem Königstuhl bei Heidelberg und der Kalmit in der Pfälzer Hardt. Zimmermann ging kurz auf die Industrialisierung seit der Anbindung Schwetzingens an die Rheintalbahn im Jahr 1870 ein. Durch die landwirtschaftlichen Intensivkulturen Hopfen, Tabak und Spargel siedelten sich namhafte Firmen, wie etwa die Konservenfabrik Bassermann oder die Zigarrenfabrik Neuhaus, hier an.

Der Weg führte zum zwischen 1750 und 1752 erbauten Marstall. Nach dem Ende der Kurpfalz 1803 wurde aus dem Marstall eine Kaserne der badischen Dragoner. Zimmermann erläuterte das Wappen von Carl Theodor, das über dem Torbogen zu sehen ist. Im Wappenschild finden sich folgende Territorien des Kurfürsten: Pfalz, Bayern, Jülich, Cleve, Berg, Moers, Bergen op Zoom, Veldenz, Mark und Ravensberg. In der Mitte des Wappens steht das Herzschild oder Kurschild. Die Arabeske im roten Feld symbolisiert den Blutbann des Kurfürsten. Nach 1778 kam der Reichsapfel hinzu.

Weiter ging es in die Forsthausstraße zum Ysenburgischen Palais. Hier wohnten Angehörige des kurfürstlichen Hofstaates. Das Ende des 19. Jahrhunderts aufgestockte Haus wurde später zum Sitz der "Großherzoglich Badischen Obereinnehmerei". Nächster Halt war am Eingang zum Ehrenhof des Schlosses. Hier ist ein Gedenkstein für den Hofastronomen und Universitätsprofessor Christian Mayer (1719 - 1783) in den Boden eingelassen. Nach der Beobachtung des Venustransits 1761 begann Mayer mit der Vermessung der Kurpfalz auf der Basislinie vom Königstuhl zur Kalmit. Eine feste Sternwarte auf dem Dach des Schlosses diente ab 1764 sowohl für astronomische Studien als auch zur Festlegung des "Schwetzinger Meridians" für die Erstellung eines Kartenwerks der Kurpfalz.

Residenz für Beichtvater

Der Ursprung des Schwetzinger Schlosses liegt in einer Wasserburg, erstmals 1350 als "Veste Schwetzingen" erwähnt. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich das Schloss zur glanzvollen Sommerresidenz der pfälzischen Kurfürsten. Kurz ging Zimmermann auch auf den Schlossplatz ein. Als erstes Haus am damaligen Marktplatz wurde kurz nach 1748 das heutige Palais Hirsch für den kurfürstlichen Beichtvater und einflussreichen Jesuitenpater Seedorf gebaut. Hofbaumeister Franz Wilhelm Rabaliatti errichtete 1755 das Barockhaus an der östlichen Ecke, das 1803 zum Sitz des Badischen Bezirksamtes wurde. Die Gruppe wanderte am Oberen Wasserwerk, dort ist noch das historische Wasserrad im Leimbach zusehen, vorbei zum heutigen Amtsgericht. Das Gebäude in der Ecke der Zeyherstraße bekam Mitte des 18. Jahrhunderts die Bezeichnung "Gesandtenhaus". Gartendirektor Johann Michael Zeyher wohnte ab 1804 hier, davor ab 1766 Architekt und Gartendirektor Nicolas de Pigage sowie sein Nachfolger Friedrich Ludwig Sckell.

Der Dichter Johann Peter Hebel starb hier in einem dem Bach zugewandten Zimmer am 22. September 1826 während einer Dienstreise. Letzte Station vor dem Ende des Rundgangs an der evangelischen Stadtkirche war die Invalidengasse. 1864 erwarb die israelitische Gemeinde die beiden Häuser Invalidengasse 6 und 8 und richtete einen Synagogen-Raum ein. Bis 1897 befand sich hier das Zentrum jüdischen Lebens in der Stadt.