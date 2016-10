Ein Welttheater der Liebe – mit viel Turbulenz

Alle Bilder anzeigen Die Probenbilder lassen schon mal eine tolle Aufführung von Figaros Hochzeit im Rokokotheater erwarten. Beim Welttheater der Liebe darf natürlich auch eine Badeszene nicht fehlen. Und die Sänger vermischen sich in ihren altbackenen und modernen Kostümen und schlagen den Bogen in die Gegenwart. © Matthias Baus

Jetzt wird es feierlich! Figaros Hochzeit steht vor der Tür - und sie kommt uns ganz nah. Denn Aufführungsort ist das Schwetzinger Rokokotheater am Samstag, 8. Oktober, ab 19 Uhr. Aus dem skandalumwitterten Revolutionsstück "La folle journée ou le mariage de Figaro" von Baumarchais, das sowohl in Paris wie in Wien zunächst verboten war, schufen Wolfgang Amadeus Mozart und sein kongenialer Librettist Lorenzo da Ponte ein vollkommenes musikalisches Meisterwerk - ein wahres "Welttheater der Liebe", wie es Walter Felsenstein bezeichnete. Uraufführung war am 1. Mai 1786 im Wiener Burgtheater.

In der Inszenierung des Theaters Koblenz in vier Akten, spielt das Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter Leitung von Leslie Suganandarajah, die Regie hat Alfonso Romero Mora inne. Dabei wird die Dorfbevölkerung von Figaro und Susanna verkörpert. Sie sind arm und ungebildet, verfügen aber über ein großes Geschick, die Probleme des Lebens zu meistern. Nach Franco waren die Spanier voller Illusionen und Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Der Graf und die Gräfin verkörpern das vergangene Regime, das etwas abgehalftert daherkommt und den Gegenpart zur neuen Gesellschaft darstellt. Die anderen Charaktere sind bereits in der "modernen Zeit" angekommen und bilden den Kontrast zu dem besagten Grafenpaar. Dies spiegelt sich auch im Bühnenbild wieder. Der Palast hat in dieser Neuinszenierung seine besten Tage schon hinter sich und wirkt verlebt und alt.

Ein Spiegelbild der Gesellschaft

Regisseur Mora legt sein Augenmerk auf die Gefühlswelt der Menschen, denn die Figuren spiegeln die Gesellschaft zeitlos und pur wider. Jede musikalische Nummer erzählt einen Gefühlszustand, den jeder Einzelne von uns schon einmal erlebt hat - oder man kennt zumindest jemanden, der schon einmal in einer ähnlichen Situation gesteckt hat.

Die Melodien entführen den Zuhörer wie durch ein geöffnetes Fenster in die Gefühlswelt der Figuren, so ist zum Beispiel Cherubinos Musik eher nervös und die der Gräfin melancholisch angelegt. Die Musik lässt die emotionalen Zustände der Charaktere so vom Zuschauerraum aus intensiv miterleben.

Die Komposition überrascht auch nach mehreren Studien immer noch mit der Entdeckung von kleinen musikalischen Spezialitäten, die die Musik so wertvoll und zu einem Meisterstück der Kunst machen. Das Libretto und die Partitur sind so verfasst, dass sie auch für sich - sowohl als Schauspiel oder im Konzert - stehen könnten, ohne die Wirkung der Geschichte zu schmälern. Wenn sich nun die musikalische mit der Textebene verbindet, dann wird die Oper erst recht zu einem Geniestreich. Die Beziehungen, die die Figuren zueinander aufbauen und miteinander eingehen, sind das, was "Le nozze di Figaro" universell und zeitlos werden lässt. Es geht um tiefe Gefühle und den Amor im Herzen Spaniens. Lassen wir also das Fest am Samstag um 19 Uhr beginnen. Hasta luego - bis bald!