Eindrucksvolle Kunst bei 5. ART

Es ist regnerisch und trüb. Die Kinder sind mit ihren Laternen unterwegs. Doch bei den "Kleinen Planken" halten sie plötzlich inne. Denn hier, vorm Lutherhaus, trommelt die Gruppe "Gorilla Groove" lauter als der Regen. Und drinnen? Die großen Fenster sind hell erleuchtet, Malereien, Grafiken, Fotografien, Plastiken und Objekte locken ins Haus. Die Einladung zur 5. ART Schwetzingen fruchtet, Leute kommen und besetzen die Stühle bis auf den letzten Platz. Und während an diesem Eröffnungsabend St. Martin seinen Mantel teilt, hält Jochen Hörisch, Hochschullehrer an der Universität Mannheim, eine Einführung zum Thema "Kunst und Geld".

Kapital, so referiert er, sei aus philologischer Sicht auch ein durchschlagendes Ereignis. Doch nach analytischen Gleichungen zwischen Kunst und Kapital, fädelt er den roten Faden von Cranach bis zu Beuys oder Warhol auf. Am Ende verweist er auf die wunderbaren Werke in der Ausstellung, die, so lacht er, viel zu preiswert seien. Das mag daran liegen, dass die 5. ART ganz ohne Galerien auskommt, wie das sonst bei Kunstmessen üblich ist. Veranstaltet wird die Schau nämlich von der Künstlerinitiative Schwetzingen (KIS). Von Anfang an war es deren Ziel, außerhalb der Ateliers ein breites Publikum anzusprechen und dazu noch als Kunstvermittler zu agieren.

Gleich am Eingang werden die Besucher von den Porträtmalern empfangen. Karin Posmyk spricht mit der Pop Ikone "Amy Winehouse" an, deren Physiognomie sie in allen Stimmungslagen auf ihren Malgrund bannt. Gleich daneben präsentiert Heiko Hofmann Modelle, die hinter der Farbe eher schemenhaft bleiben. Man darf schauen und verweilen. Auch bei Felicitas Wiest. Kleine, fast unscheinbare Details von Kleidungsstücken scheint sie unter ein Vergrößerungsglas zu stellen. Und was sie mit dem Begriff Heimat verbindet, könnte durchaus auch auf die Tonobjekte von Traudel Hagmann bezogen werden. Diese hat zerbrechliche Fußspuren im Raum ausgelegt. Beeindruckend wie ihre hellen und dunklen Masken, stellt sie Fragen an eine Gesellschaft, die im Wandel ist. Allein dieses Thema bietet Gesprächsstoff, dem sich auch der Bildhauer Tom Feritsch anschießen könnte. Trotz seines brüchigen Werkstoffs Keramik schafft er filigrane, architektonisch anmutende Gerippe, leer, verlassen, und mehrdeutig aufgeladen. Doch danach kann man entspannen.

Denn eher heiter kommen die "Kleinen Wackler" von Rainer Selg daher, die aus Karton und Eisen Bezug auf den Raum nehmen. Scheinbar schwerelos. Wie die Arbeiten von Ina Lorenz, die ihre Blätter malerisch bis zum Rand füllt. Und auch Josef Walch setzt spielerisch Farbharmonien ein. Für seine Kompositionen nutzt er weiße Bildräume, mit denen er eine elegante Leichtigkeit erwirkt. Imponierend ist auch Viktor Sobek. Er erarbeitet Szenen mit Schablonen-Graffiti oder malt Haare auf Holz, die man gerne befühlen möchte. Und die Fotografen? Sie alle haben sich für schwarz-weiße Bildwelten entschieden. Geheimnisvoll, als seien seine baulichen Objekte vom Nebel verhangen, verbindet Markus Kaesler seine Serie mit Fragen nach der austauschbaren Realität. Und vergnüglich geht es bei Oliver Mezger zu, der weiß, dass das Leben eine Bühne ist. Auf ihr tummeln sich Damen mit exotischen Hüten oder Männer, die er durch Schatten in andere Wesen verwandelt. Eine besondere Form liebt auch Jessen Oestergaard. Er setzt meditative Landschaftsbilder in runde Ausschnitte, die an Wandteller erinnern, und mit denen er die anregende Vielfalt der Drei-Tage-Ausstellung abrundet.