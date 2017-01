Eine Art Lebenspartnerschaft mit den Kunden

Region. "Sie sehen hier einen sehr zufriedenen Vorstand. Wir hatten 2016 gute Abschlüsse und schaffen durch Kundennähe und Qualität Wachstum. Unsere Struktur ist auch kostenseitig so gut, dass wir in einem schwierigen Umfeld mit Niedrigzinsen für die Herausforderungen 2017 gerüstet sind", sagt Vorstandssprecher Rudolf Müller gestern Nachmittag bei der Bilanzpressekonferenz der Volksbank Kur- und Rheinpfalz am Hauptsitz in Speyer.

Der badische Geschäftsbereich Hockenheim/Schwetzingen trage viel zum Erfolg bei. Bei einem geschätzten Geschäftsanteil von 40 Prozent an den Gesamtwerten wachsen die ausgereichten Kredite für Bau und Investitionen hier stark, auch die Kundeneinlagen steigen, die bisherigen Marktanteile habe man mindestens gehalten, womöglich gar verbessert, sagt Vorstandsmitglied Till Meßmer. Dass man mit dem Private Banking und Immobilienbereich in Schwetzingen und mit dem Firmenkundenbereich in Hockenheim hohe Kompetenz vor Ort anbiete, sei ein Erfolgsgarant. Und mit einer gewissen Süffisanz merkt der stellvertretende Vorstandssprecher Dirk Borgartz an, dass man auch bei einem Mannheimer Großprojekt wie Q6/Q7 "mit in der ersten Reihe sitzt". Für Rudolf Müller bleiben die Fusionen übern Rhein das Erfolgsmodell: "Einmal läuft es auf der einen und ein anderes Mal auf der anderen Seite des Rheins in bestimmten Bereichen besser, das gibt der Bank große innere Stabilität."

Mit 3,23 Milliarden Euro Geschäftsvolumen (+ 4,1 %), einer Bilanzsumme von 3,13 Milliarden (+ 4,2 %) ist die Volksbank nicht mehr ganz so dynamisch gewachsen wie 2015, aber bei den Kundenkrediten in Höhe von 2,32 Milliarden Euro (+ 5,3 %) und den Kundeneinlagen von 2,31 Milliarden (+ 6,8 %) wurde nochmals kräftig zugelegt. Auf Nachfrage unserer Zeitung, ob dies auch der Schwäche der fusionierten Sparkasse Vorderpfalz zu verdanken sei, antwortet Müller: "Wir erfüllen unsere Aufgaben sehr gut, haben tolle Mitarbeiter, die oft mit ihren Kunden eine Lebenspartnerschaft für die Betreuung der Bankgeschäfte eingehen und wir haben eine hohe Glaubwürdigkeit."

Dividende wieder bei 4,5 Prozent

Stabil sei die Zahl der Kunden mit mehr als 130 000 und der Genossenschafter mit 61 229. Letztere können sich wieder über eine Dividende ihrer Anteile in Höhe von 4,5 Prozent freuen - das sind insgesamt 800 000 Euro, also eine gute Nachricht in Nullzinszeiten. Die Volksbank erwartet übrigens einen Jahresüberschuss von knapp 7,8 Millionen Euro (fast wie 2015), so dass wieder 7 Millionen in die Rücklagen gestellt werden können. Erwirtschaftet wurde mehr, aber 18 Millionen Euro gehen schon vorher in den Fonds für Allgemeine Bankrisiken. Damit hat die Voba ihr Eigenkapital in den letzten fünf Jahren von 237 auf jetzt 336 Millionen Euro so aufgebaut, dass sie auch in Zukunft die Wirtschaft und den Privatmann mit Krediten versorgen könne. Und die Eigenkapitalbildung müsse weitergehen, wenn man wisse, welche weiteren regulatorischen Forderungen auf die Banken zukommen werden, so Müller.

Vorstandsmitglied Winfried Szkutnik konnte von entsprechend guten Bewertungen berichten. Im Genossenschaftsverband liege man bei der Bestnote A++, die Bankenaufsicht habe die Note eins erteilt und auch bei den Kennziffern, die die Kosten in Bezug zu den Bilanzkennzahlen setzen, ist man deutlich besser als der Branchen- und Spartenschnitt.

Übrigens war 2016 am Kundenmarkt von einer großen Zunahmeder Immobilienkredite getrieben, aber auch Investitionen in Produktionsgüter hätten zum Jahresende hin angezogen, meint Till Meßmer und nennt die Rekordsumme von 660 Millionen Euro Neukrediten (+ 8,2 %). Und der Wertpapiermarkt boomt auch wieder: 971 Millionen Euro, 100 mehr als im Vorjahr, liegen in Depots, davon knapp 200 Millionen in eigenen Fonds, so Borgartz.

Die Strategie bleibe vor Ort und digital, wurde von ihm versichert. Geschlossen werden die kleinen Filialen in Hanhofen und Rohrhof. Neu gebaut werden soll in Neulußheim (Teileigentum in der Ortsmitte) und Oftersheim (als Mieter beim Bauträger auf dem jetzigen Areal).