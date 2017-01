Eine Aufgabe, die uns Jahre beschäftigen wird

Markus Wallenwein (35) ist zuversichtlich, weiß aber auch um seine schwierige Aufgabe. Der gebürtige Schwetzinger, der hier zur Schule ging und in Heidelberg Erziehungswissenschaften und Soziologie studiert hat, ist neuer Integrationsbeauftragter der Stadt: "Ich möchte für die hier lebenden Flüchtlinge, aber auch für alle anderen Menschen, die Hilfe bei der Integration brauchen, da sein. Gleichzeitig ist es mir wichtig, für die Ehrenamtlichen, die sich im Asylarbeitskreis engagieren, da zu sein", sagt er.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Bürgermeister Matthias Steffan und Andreas Oswald, der Sachgebietsleiter Bürgerbüro, dem Wallenwein zugeordnet ist, zeigten sich gestern bei der Vorstellung froh, einen "kompetenten Mitarbeiter gefunden zu haben, der zum einen vom Studium her die richtigen Vorkenntnisse mitbringt und zum anderen in diesem Metier schon Erfahrungen gesammelt hat".

"Zuletzt habe ich als Sozialarbeiter beim Rhein-Neckar-Kreis in der Gemeinschaftsunterkunft in Sinsheim gearbeitet. Zuvor war ich im Patrick-Henry-Village in Heidelberg für alleinreisende junge Flüchtlinge zuständig, bis sie dann auf die Kreise und Städte weiterverteilt wurden", erzählt Markus Wallenwein, der erst in der Karlsruher Straße und danach in Plankstadt aufgewachsen ist. Er freut sich auf die Aufgabe in Schwetzingen, zumal er selbst hier gut verortet ist, Leichtathletik und Tischtennis beim TV betrieben hat, wo sein Vater ja lange Jahre für die Sportabzeichenabnahme zuständig war und sein Bruder heute noch Leichtathletik-Abteilungsleiter ist.

Wohnraum ist sehr knapp

Neu an der Aufgabe sind drei Punkte: Markus Wallenwein wird Vollzeit mit der Aufgabe betraut, wobei wegen der Förderung durch die Landesbank die Stelle bis Ende 2018 befristet ist. Bewusst wurde der Titel Integrationsbeauftragter statt bisher Flüchtlingsbeauftragter gewählt, da er sich um alle Menschen mit Migrationshintergrund kümmern soll, die keineswegs alle Flüchtlinge sind. Zudem wurde die einstige Stabsstelle nun ins Ordnungsamt integriert, weil dort auch die Unterbringung von obdachlos gewordenen Einzelpersonen und Familien abläuft.

In dieser Unterbringung der neuen Mitbürger, die in direkter Konkurrenz zu Wohnungssuchenden aus der Stammbevölkerung steht, sieht die Stadtspitze die besondere Herausforderung des Jahres 2017. Es häuften sich Fälle, in denen Bürger aus ihrer Wohnung fliegen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können, sagt OB Pöltl. Die Stadt hat ihre eigenen Unterbringungskapazitäten mehr als verdoppelt, von bisher 60 bis 70 Personen in drei Häusern auf nun nach dem Umbau des früheren Caritas-Gebäudes bald sechs Häusern mit dann 150 Plätzen.

"Wenn wir, wie jetzt in etwa vorauszusehen ist, dieses Jahr 140 Flüchtlinge für eine Anschlussunterbringung zugewiesen bekommen, dann müssen wir weiterhin unseren Bestand aufstocken oder übergangsweise vielleicht nochmals ein Kasernengebäude belegen", kündigt Pöltl an. Er sei froh darüber, dass der Stadtrat in der Frage der dezentralen Unterbringung unterstütze. Man wolle selbst in den Wohnungsbau investieren und Bauträger bei Neubauprojekten dazu bringen, ebenfalls einen Anteil an erschwinglichen Wohnungen vorzusehen. Bürgermeister Matthias Steffan machte auch deutlich, dass "die Stadt nicht bereit ist, Fantasiepreise zu bezahlen, um die Unterbringung zu gewährleisten. Da werden desolate Häuser angeboten und 25 Euro pro Nacht und Kopf verlangt, das machen wir natürlich nicht mit", sagt er.

Im Erlernen der Sprache sieht Wallenwein die Grundlage aller Integration: Projekte für Frauen und Mädchen, zusätzliche Deutschkurse bei der VHS und an allen Schulen in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule - da setzt er an.