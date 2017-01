Eine motivierte und starke Truppe

Die Freien Wähler und das Schwetzinger Wähler-Forum (SWF 97) schließen sich nach fast 20 Jahren der Trennung zu den Schwetzinger Freien Wählern zusammen - so stand es als "Top des Jahres" am Samstag noch einmal in unserer Zeitung. Damit sei eigentlich alles gesagt, meinte die Vorsitzende Elfriede Fackel-Kretz-Keller am Sonntagabend beim Neujahrsempfang für Mitglieder, Freunde und Gönner im TV-Clubhaus an der Sternallee.

Die offiziell mit dem 1. Januar wiedervereinigten Schwetzinger Freien Wähler (SFW) werden bei der ersten Gemeinderatssitzung dieses Jahres am 2. Februar erstmals mit neun Vertretern gemeinsam auf einer Seite des Ratstisches sitzen. Die Vorsitzende blickte kurz zurück.

Erste Annäherung in Spoleto

Die Abspaltung vor zwei Jahrzehnten habe besonders den Freien Wählern sehr weh getan, habe doch das SWF 97 damals gleich vier Gemeinderäte in das Ratsgremium einbringen können. Die Folge seien Grabenkämpfe gewesen. Erst vor etwa zehn Jahren sei wieder ganz langsam eine Zusammenarbeit möglich geworden. Dass man heute zusammen das neue Jahr feiern könne, habe man vor allem Dr. Jürgen Grimm und Oliver Völker zu verdanken. Die beiden Fraktionsvorsitzenden von SWF 97 und FWV hatten während eines Besuchs der italienischen Partnerstadt Spoleto zum ersten Mal die Fühler ausgestreckt und bei Bier und Sonnenschein über einen theoretischen Zusammenschluss nachgedacht.

"Haben das Ohr am Volk"

Nach einem ersten Treffen der Fraktionen habe man schnell eine gemeinsame Wellenlänge gefunden, so Elfriede Fackel-Kretz-Keller. Am 19. Oktober letzten Jahres stimmten in den zwei Versammlungen die Mitglieder von SWF 97 und FWV dann der Verschmelzung zu. Die Schwetzinger Freien Wähler freuten sich auf viele erfolgreiche Jahre im Stadtrat. "Wir sind alle sehr motiviert und bilden eine starke Truppe. Wir haben sehr viele engagierte Mitglieder, wir sind bürgernah, wir haben das Ohr am Volk - wir stehen für Kommunalpolitik", rief die Vorsitzende und dankte allen Helfern: "Wenn wir aktiv bleiben und neue Ideen umsetzen, können wir bei der nächsten Gemeinderatswahl die stärkste Fraktion im Ratsgremium bleiben." vw