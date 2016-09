Einkaufserlebnis mit Wohlfühlfaktor

Erste Stippvisite in der neuen Aldi-Filiale in Schwetzingen:

Höher, heller, schöner: Ein wahres Wohlfühl-Einkaufserlebnis verspricht der neue Aldi ab morgigen Donnerstag in der Schubertstraße 17. Seit 45 Jahren ist die Regionalkette Süd mit einem Discounter dort angesiedelt. Mit dem dritten Gebäude an dieser Stelle setzt das Unternehmen Maßstäbe.

Davon konnten sich gestern Abend Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und die Gemeinderäte exklusiv ein Bild machen. Sie streiften staunend durch die breiten Gänge mit den sandfarbenen Fließen, in die drei Einkaufswagen nebeneinander passen, bewunderten die dunklen Regale mit dem gut sortiertem Sortiment sowie die dezenten Produkt-Beschriftungen an den Wänden. Diese sind aus jeder Ecke des rechteckigen Marktes sichtbar und schnell sind etwa Backwaren, Weine und Fertiggerichte gefunden.

Bei Tag lohnt ein Blick in Richtung "Eier, Öle, Nudeln". Aus den darüberliegenden Fenstern ist - am besten vom Regal mit Zahnpasta-Produkten aus - der Turm des "Alten Pförtnerhäuschens" zu sehen. Da der Aldi im Sanierungsgebiet Schwetzingens beheimatet ist, legte die Stadt Wert darauf, dass sich das Gebäude dort gut einfügt. "Nicht, dass wir ein Schloss werden", formulierte Nils Reithmann, Prokurist von Aldi Süd mit Sitz in Ketsch, launig. Aber dem Unternehmen war es wichtig, sich der vorhandenen Historie anzupassen. Davon zeuge die Sandsteinfassade, die, so OB Pöltl, dank der "Hartnäckigkeit von Stadtbaumeister Mathias Welle" durchgesetzt wurde. Auch die Begrünung entlang der Werkstraße wurde in Abstimmung mit der Stadt angelegt.

Barrierefreie Kundentoilette

Eine großzügige Raumhöhe von 5,40 Metern (das Gesamtgebäude misst in der Höhe sechs Meter, ist 55 Meter lang und 33 Meter breit), LED-Leuchten, die sich der Helligkeit anpassen, eine Photovoltaik-Anlage auf dem begrünten Dach, die ein Viertel der Stromversorgung des Markes deckt, zudem eine Wärmepumpe und eine Betonkernaktivierung, die für eine angenehme Temperierung sorgt, gehören zu den innovativen Highlights. Sichtbare Holzbinder im Deckenbereich vermitteln einen heimeligen Charme.

Das Holzthema hat das Architekten-Team um Claus Finzel aus Würzburg auch bei Wandbekleidungen, im Kassenbereich und bei den Packtischen im Ausgangsbereich aufgegriffen. Hier warten noch zwei Höhepunkte: eine barrierefreie Kundentoilette, die an den vier Kassen von den Kassierern per Knopfdruck kontrolliert aufgesperrt werden kann, und ein Kaffeeautomat mit Spezialitäten aus der Ketscher Kaffeerösterei - alle für einen Euro. Gegenüber auf der Bank im passenden Design lassen sich Milchkaffee, Espresso und Chai Latte genießen.

Der "Markt der Zukunft" soll ein Wohlfühlerlebnis werden - für die Kunden und auch für die Mitarbeiter. Regionalleiter Tristan Poser und Filialleiter Benjamin Reichert sowie das 13-köpfige Team freuen sich auf die Eröffnung am morgigen Donnerstag um 8 Uhr, bei der viele Angebote neben dem 1200 Artikel umfassenden Sortiment warten.

Und - da waren sich gestern Abend alle sicher - der Aldi in Schwetzingen hat das ursprüngliche Vorzeige-Modell in München überholt.