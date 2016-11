Eintauchen in die Vergangenheit

Nicht nur die Geschichte einer Stadt, sondern auch Geschichten einer Stadt stecken in dem Band: Zum Jubiläumsjahr hat Schwetzingen im Verlag Regionalkultur ein Buch herausgegeben, das die Historie des Ortes herausarbeitet. Seit gestern ist es in einer Auflage von 1000 Exemplaren erhältlich.

Der Schaffensprozess hat anderthalb Jahre gedauert. Für die Redaktion waren Stadtarchivar Joachim Kresin und Lars Maurer von der Universität Heidelberg verantwortlich. "Uns war am Anfang nur der Präsentationstermin im Jubiläumsjahr bekannt", blickt der 24-jährige Lars Maurer auf die Anfänge des Projektes zurück.

Verschiedene Perspektiven

Aus der Idee erwuchs zunächst die Notwendigkeit, Autoren zu finden, die sich mit einzelnen Aspekten der Schwetzinger Geschichte bis ins 18. Jahrhundert auseinandersetzen. Weil sich 20 namhafte Persönlichkeiten dazu bereit erklärten, ist ein Sammelband entstanden, der ganz verschiedene Blicke auf die Spargelstadt wirft. So hat Otto Thielemann beispielsweise die St.-Pankratius-Kirche näher beleuchtet, die Bandkeramiker werden von Claudia Gerling beschrieben und das Musikleben am Hofe von Carl Theodor findet durch Bärbel Pelker Eingang. Aufgebrochen werden die Aufsätze von Porträts bekannter Personen, die mit der Spargelstadt in besonderer Weise verbunden sind: der Architekt Nicolas de Pigage beispielsweise oder Elisabeth Augusta, die Gattin Carl Theodors. Alle Beiträge sind mit zahlreichen Abbildungen versehen, die die Geschichten auch anschaulich machen.

"Das Buch hat zwar einen wissenschaftlichen Anspruch, kommt aber sehr modern und frisch daher", freute sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei der Vorstellung des Bandes. Den wissenschaftlichen Anspruch kann Lars Maurer in einem Wort zusammenfassen: "Fußnoten!" Die finden sich in Hülle und Fülle - ohne dass sie den Lesefluss behindern.

Und wie fühlt man sich nach der Veröffentlichung? "Tschakka!", ruft Joachim Kresin augenzwinkernd. Allerdings: Vor dem Buch ist nach dem Buch. Denn im nächsten Jahr kommt der zweite Band heraus, der dann hauptsächlich das 19. und 20. Jahrhundert abdeckt.