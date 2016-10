Emilie Renard singt die Julia in Zingarellis Oper

Heribert Germeshausen (v. l.), Felice Venanzoni, Holger Schultze, Nadja Loschky und Thomas Wilhelm zeigen stolz ihr Programmplakat fürs Festival. © Taake

Schwetzingen/Heidelberg. Es ist inzwischen das dritte wichtige Klassik-Festival im Schwetzinger Schloss. Jetzt wurde das Programm des Theaters und Orchesters Heidelberg für das immer beliebter werdende Barock-Fest Winter in Schwetzingen präsentiert. Intendant Holger Schultze, Operndirektor Heribert Germeshausen, Dirigent Felice Venanzoni sowie die Opernregisseure Nadja Loschky und Thomas Wilhelm hatten einige Überraschungen für die Saison vom 25. November bis 28. Januar im Köcher.

Der 11. Winter in Schwetzingen wird am Freitag, 25. November, mit Niccolò Antonio Zingarellis "Giuletta e Romeo" eröffnet. Die musikalische Leitung liegt in Händen von Felice Venanzoni, der in Schwetzingen schon 2014/15 mit großem Erfolg Jommellis "Fetonte" anlässlich des 300. Geburtstages des Komponisten dirigierte. Für die Inszenierung zeichnen Nadja Loschky und Thomas Wilhelm verantwortlich.

Seit 2011/12 unternimmt die Opernsparte des Heidelberger Theaters den in Deutschland bisher einmaligen Versuch, in einem auf sieben Spielzeiten angelegten Zyklus eine vollständige, historisch bedeutsame aber bis dato der Vergessenheit anheimgefallene Epoche in Form eines chronologischen Längsschnittes vorzustellen. Die meisten der bisher aufgeführten Werke waren Deutsche Erstaufführungen, etwa Antonio Scarlattis "Regolo" - eine der wichtigsten Wiederentdeckungen der Spielzeit laut Jahresumfrage der Fachzeitschrift Opernwelt - oder Tommaso Traettas "Ifigenia in Tauride" (2014 vom Deutschlandfunk aufgezeichnet). Yona Kims letztjährige Inszenierung "Didone Abbandonata" wurde von den Händel-Festspielen nach Bad Lauchstädt eingeladen, Sony Music nimmt basierend auf dieser Produktion im November 2016 eine Gesamteinspielung auf CD als Studioaufnahme in Kooperation mit Radio Berlin Brandenburg und WDR auf.

Seit 1829 in der Versenkung

Dieser Zyklus, mit dem Operndirektor Heribert Germeshausen das Barockfestival neu aufstellte, nähert sich seinem Abschluss und stellt in der sechsten Ausgabe der "Opera Napoletana" mit Niccolò Antonio Zingarelli den aus chronologischer Sicht letzten bedeutenden Vertreter dieser Epoche vor. Zingarellis 1796 in nur acht Tagen komponiertes Meisterwerk "Giuletta e Romeo" wurde szenisch 1829 zum letzten Mal integral aufgeführt und ist seitdem nur ein einziges Mal - konzertant bei den Salzburger Pfingstfestspielen 2016 - wieder erklungen.

Für die erste szenische Neuproduktion seit 187 Jahren steht eine exquisite Sängerbesetzung zur Verfügung. Das tragische Liebespaar wird von der Mezzosopranistin Emilie Renard und dem Countertenor Kangmin Justin Kim verkörpert. Emilie Renard hat sich mit Auftritten bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik und am Theater an der Wien als eine große Nachwuchshoffnung im Barockgesang profiliert, während Kangmin Justin Kim sich innerhalb kürzester Zeit als einer der international vielversprechendsten Countertenöre etablierte. Nach zwei Premieren in Paris erregte er in der Spielzeit 2015/16 auch als festes Mitglied des Heidelberger Opernensembles Aufsehen. Für seine Kreation der Titelpartie in der Uraufführung von Johannes Kalitzkes "Pym" wurde er als einer der drei besten Sängerdarsteller der Spielzeit für den deutschen Theaterpreis nominiert. In der Jahresumfrage der "Opernwelt" wurde er als bester Sänger der Spielzeit genannt. In weiteren Hauptpartien sind der international renommierte Countertenor Terry Wey und Zachary Wilder zu erleben, der aus William Christies "Jardins des Voix" hervorgegangen ist und mittlerweile zu den führenden Tenören im Barockrepertoire zählt.

Das reichhaltige Konzertprogramm schöpft die Bandbreite des musikalischen Barocks aus: Felice Venanzoni stellt mit dem Philharmonischen Orchester Heidelberg und dem Bachchor Raritäten von Antonio Caldara, Giovanni Antonio Ristori und Antonio Vivaldi vor. Caldara wird neben Vivaldi und Gabrieli auch auf dem Programm der beliebten Weihnachtskonzerte des Philharmonischen Barock-Orchesters unter Leitung von Thierry Stöckel stehen.

Bei "In Love: Shakespeare - a musical Banquet" widmen sich Emilie Renard, Kangmin Justin Kim, Zachary Wilder und Gerd Amelung Vertonungen von Lyrik des Dichters. Die renommierte "Lautten Compagney" unter Wolfgang Katschner ist gleich mit zwei Konzerten zu Gast: Mit "Swinging Purcell" und den "Abenteuern des Don Quichotte" - moderiert von Filmschauspielerin Mechthild Großmann. zg