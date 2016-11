Ende 2017 müssen hier alle ausziehen

Die Flüwo Bauen Wohnen eG plant in der Walther-Rathenau-Straße 2 bis 12 und an der Ecke in der Friedrich-Ebert-Straße 51 den Neubau von genossenschaftlichen Mietwohnungen. Die bestehenden Gebäude sollen durch den Neubau ersetzt werden, das teilt das Unternehmen in einer Presseaussendung mit. In einer Versammlung seien die betroffenen Mieter über die Planungen informiert worden.

"In einem Wettbewerb mehrerer Architekturbüros wurde in Abstimmung mit der Schwetzinger Stadtverwaltung der Sieger ermittelt. Die Genossenschaft beabsichtigt, zu Beginn des Jahres 2018 mit den Arbeiten zu beginnen. Dafür wird Ende dieses Jahres das Baugesuch für das Vorhaben eingereicht", heißt es seitens der Flüwo.

"Nicht mehr zeitgemäß"

Die 1948 gegründete Baugenossenschaft investiere jedes Jahr beträchtliche Summen in die Qualität ihres Bestands. Im laufenden Jahr wendet die Flüwo über 17 Millionen Euro für die Modernisierung und Erhaltung ihrer bestehenden Gebäude auf. Häuser, bei denen eine Modernisierung nicht mehr sinnvoll sei, würden durch Neubauten ersetzt. "In diesen Bereich der Ersatzbaumaßnahmen fällt das neue Vorhaben in Schwetzingen."

Aktuell bestünden die im Jahre 1954 errichteten Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 51 und der Walther-Rathenau-Straße 2 bis 12 aus 59 kleinen Wohnungen mit nicht mehr zeitgemäßen Grundrissen und Ausstattungen. Die durchschnittliche Größe dieser Wohnungen betrage 51 Quadratmeter. Dazu komme eine für die damalige Zeit typische, schlechte Bausubstanz. Die Analysen der Flüwo hätten ergeben, dass eine Modernisierung nach heutigen Qualitätsstandards mit nicht zu rechtfertigenden Kosten einhergegangen wäre. "Außerdem hätten solch umfangreiche Baumaßnahmen nur in unbewohntem Zustand stattfinden können, so dass die Belastungen für die Mitglieder vergleichbar mit einer Neubebauung wären. Daher hat sich die Genossenschaft für einen Neubau entschieden", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Flüwo sei sich ihrer sozialen Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedern bewusst. Viele davon wohnten schon seit langer Zeit in den Gebäuden. Nach Abzug der durch einen Brand beschädigten Wohnungen und Mietern mit befristeten Mietverträgen handle es sich um 37 Parteien. In der Zeit bis zum geplanten Baubeginn sei es das Ziel der Genossenschaft, die Belastungen für die Mitglieder so gering wie möglich zu halten. Wohnungen aus dem Bestand der Flüwo würden für die betroffenen Mitglieder freigehalten und ihnen bevorzugt angeboten. Zusätzlich biete die Genossenschaft Hilfe beim Umzug oder eine Unkostenpauschale an. Weiter müssten die Mitglieder keinerlei Kündigungsfristen beim Bezug einer neuen Wohnung einhalten. "Diese Situation ist für die Genossenschaft nicht neu. Jedes Jahr, zuletzt 2015 in Stuttgart, werden im gesamten Bestand des Unternehmens Objekte in gleicher Weise erneuert", schreibt die Genossenschaft.

Die Flüwo habe hier die Erfahrung gemacht, dass sich - nach anfänglichen Sorgen - die Wohnsituation der meisten Mitglieder verbesserte. Oftmals überwiege letztlich die Freude über eine modernere oder neuwertige Wohnung. zg/ali