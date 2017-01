Endlich eine Schneeballschlacht!

Der See im Arboretum des Schlossgartens ist vollständig zugefroren. Die Kronen der Baumsammlung glitzern weiß.

Mit vereinten Kräften liefern sich Jasmin (von rechts) Leon, Luis, Marlon, Erik und Olivia eine Schneeballschlacht mit Mike, der gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kindergarten Sonnenblume ableistet. Die Gruppen des Kindergartens zieht es am Morgen hinaus in den Schnee.

Eine weiße Weihnacht ist es nicht mehr geworden, doch pünktlich zum Jahresbeginn hatte sich gestern nun doch noch eine feine Decke aus Schnee über das Land gelegt.

Das freute besonders die Kinder im "Kindergarten Sonnenblume" der Lebenshilfe. Dick eingepackt und mit Schneestiefeln an den Füßen ging es hinaus ins Freie. Schneeballschlachten wurden ausgefochten und die kleinen Hügel des Spielplatzes hinabgerutscht.

Etwas ruhiger ging es im Schlossgarten zu. Die ohnehin schon idyllische Landschaft erfuhr durch die minimalistische Farbgestaltung eine ganz eigene Schönheit. Eine Schönheit, die Besucher in den Park lockte, so auch Andrea Rung, die mit ihren Kindern Lisa und Alexander spazierenging: "Wir kommen zwar sowieso oft her, aber der Schnee lockt natürlich noch mal mehr. Besonders für die Kinder ist es toll, dass wir mal wieder Schnee haben." Und auch Familienhund Popcorn freute sich über die weißen Flocken wie ein Schneekönig und tollte herum.

Wie lange das weiße Glück noch hält, steht in den Sternen. Wenigstens einen schönen Tag hat es den Schwetzingern jedoch schon bereitet. sb