Entgegnung auf den Terror

Welch eine Klangpracht, mit der der Kirchenchor St. Maria die Geburt Jesu feierte. Unter der Leitung von Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler bot er die Pastoralmesse in G-Dur vom tschechischen Komponisten Václav Emanuel Horák (1800 - 1871) an unter Mitwirkung einiger Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg, eines vorzüglich besetzten Solistenquartett und des Organisten Wolfram Heid während des Gottesdienstes am ersten Weihnachtstag.

Festlich begonnen hat alles schon beim Einzug mit der Sinfonia Pastorale von Johann Stamitz. Währen der Pastoralmesse imponierte dann der Chor schon beim "Kyrie" mit sauberer Intonation, hohem Einfühlungsvermögen in den Charakter der Komposition und mit differenzierter Gestaltung, feierlich erklang das "Gloria" und steigerte sich über "Benedictus" bis hin zum "Agnus dei".

Als sich Pfarrer Friedbert Böser am Ende des Gottesdienstes bei allen für die hochkarätige musikalische Gestaltung bedankte, brandete im Kirchenschiff Applaus auf. Und in diese Atmosphäre passten auch die Lesungen aus dem Buch Jesaja, aus dem Hebräerbrief, aus dem Evangelium nach Johannes und auch das Einstimmen in den Chor der gesamten Kirchengemeinde mit Liedern wie "Nun freut euch, ihr Christen", "Es ist ein Ros entsprungen" oder "Stille Nacht, heilige Nacht".

Feiern trotz Greueltaten?

"Dürfen wir in einer Zeit, in der Terror, Angst und Schrecken das Leben vieler Menschen beherrscht, fröhlich Weihnachten feiern?", stellte Pfarrer Böser in seiner Predigt im gut gefüllten Kirchenraum die Frage in Bezug auf die jüngsten Geschehnisse in Berlin. Für ihn lautet die Antwort: "Wir müssen Weihnachten feiern, weil Weihnachten unsere Entgegnung ist auf Hass, Gewalt und Terror." Ausgehend von den ersten Sätzen des Johannes-Evangeliums regte Böser die Gläubigen an, die Weihnachtsfeiertage auch zum Nachdenken über die Botschaft, die in der Menschwerdung Gottes steckt, zu nutzen. Als Vorbild gibt er den Evangelisten Johannes an, der einen großen Bogen schlägt vom Satz "Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt" zum Geschehen in der heiligen Nacht. "Gott kommt in sein Eigentum, er kommt zu dem, was er selbst geschaffen hat, mitten hinein in unsere Welt, die ihn aber, wie es heißt, nicht erkennt und ihn nicht aufnimmt."

Es ist eine merkwürdige Beziehung zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung, so Böser. Und man könnte sich fragen: Hat Gott einen Fehler gemacht, als er die Welt und den Menschen erschaffen hat? "Warum fällt es uns so schwer, Gott in unserem Leben zu erkennen, wenn er doch mitten unter uns weilt?" Mit anderen Worten: "Wie kann es sein, dass Menschen einander Furchtbares antun und sich dazu noch auf Gott berufen?"

Natürlich könne man mit Weihnachten nicht gegen die Hasspropaganda anschreien, meinte der Pfarrer, weil es die Botschaft des kleinen Kindes in der Wiege ist, und der Weg, diese Botschaft weiterzusagen von Mensch zu Mensch geht, von Angesicht zu Angesicht. Das Große liege im Kleinen verborgen.

Die Menschen seien aufgerufen, sein Wort hinein in das Leben zu tragen. "Gott mutet uns das zu, er fordert uns heraus, dass wir aufstehen, den Mund aufmachen, wo Menschen unterdrückt, ungerecht behandelt werden, dass wir offen darüber sprechen, wenn Einzelne oder Gruppen pauschal verdächtigt und diskriminiert werden, Nein zu sagen zu Fremdenhass und Abschottung." Das war an diesem Vormittag die Weihnachtsbotschaft, die musikalisch vom vierten Satz aus Händels Orgelkonzert verstärkt wurde.