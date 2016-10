Er setzt auf Bürgernähe

Polizeipräsident Thomas Köber (l.) stellte den in Pforzheim geborenen Martin Scheel (r.) beim Abschied von Hubert Böllinger vor. Scheel wohnt in Forst. © Lenhardt

Der Polizeiberuf ist für Martin Scheel, den neuen Mann an der Spitze des kurfürstlichen Polizeireviers, ein Traumjob geworden. Dem Polizeislogan, "so spannend und abwechslungsreich wie das Leben selbst", stimmt er jedenfalls ohne Abstriche zu.

Dabei sei es aber nicht nur die Abwechslung, die den Polizeiberuf zu einem besonderen Beruf mache. "Es ist auch das Gefühl, am großen Ganzen mitzuwirken, und dafür zu sorgen, dass die Menschen sich sicher fühlen können und die Gesellschaft funktioniert."

Scheels Weg begann 1976 in Pforzheim. Nach dem Abitur startete er ein Maschinenbaustudium, wobei ihm angesichts der erwarteten Aufgabenprofile schnell die Lust verging. Von da war es dann nur ein sehr kleiner Schritt hin zur Polizei. Denn an diesen Beruf habe er schon früh gedacht, erzählt er. Aber bis zur Entscheidung, schlussendlich doch zur Polizei zu gehen, dauerte es etwas. 1999 begann er seine Ausbildung bei der Polizei Baden-Württemberg in Bruchsal. Nach der Ausbildung zum mittleren Dienst war er bis 2004 Einsatzbeamter bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal.

Nach 2004 nahm er in Villingen-Schwenningen an der Hochschule für Polizei ein Studium für den gehobenen Dienst auf. 2007 kehrte Scheel dann zurück zur Bereitschaftspolizei in Bruchsal und übernahm die Gruppenführung bei einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Im Rahmen der Vorauswahl zum höheren Polizeivollzugsdienst übernahm er in den folgenden Jahren diverse Aufgaben im Innenministerium Stuttgart.

In allen Gemeinden präsent sein

Zwischendurch übernahm Scheel für ein halbes Jahr die Leitung des Polizeireviers Neuenbürg bei Pforzheim. Und nach weiteren Ausbildungsphasen an den Hochschulen in Villingen-Schwenningen und Münster kehrte er als Dienstgruppenführer im Lagezentrum beim Landespolizeipräsidium im Innenministerium wieder nach Stuttgart zurück. Und von hier ging es dann nach Schwetzingen, wo er die Nachfolge von dem langjährigen Revierleiter Hubert Böllinger antrat. Und das sei schon wieder ein kleiner Traum: erstens die Stelle als Revierleiter und zweitens in Schwetzingen. Viel besser könne man es nicht treffen, so Scheel. Dabei scheint ihm bewusst zu sein, dass die Fußabdrücke seines Vorgängers durchaus beachtlich Maße haben. Aber das schreckt ihn nicht. Heißt das doch, dass Böllinger ihm ein intaktes und gut vernetztes Haus hinterließ.

Genau wie Böllinger betont Scheel die Bedeutung der Bürgernähe und dem daraus entstehenden subjektiven Sicherheitsempfinden. Die Polizei müsse in der öffentlichen Wahrnehmung aller Gemeinden präsent sein. Dabei gelte es das vorhandene Personal (zurzeit 65 Beamte) möglichst flexibel und effizient einzusetzen. Für ihn heißt das genau hinzuhören und möglichst nah an den örtlichen Institutionen und den Menschen zu sein. Nur so könnten mögliche Problemfelder früh erkannt und präventiv angegangen werden. Für ihn sind Aufmerksamkeit, Vernetzung und das andauernde Gespräch Pfeiler gelungener Polizeiarbeit.

Im Gespräch erscheint er dabei übrigens recht zuversichtlich, dass er gemeinsam mit seinen Kollegen die erfolgreiche Arbeit Böllingers nahtlos fortsetzen könne. In Schwetzingen und allen anderen Gemeinden im Verantwortungsbereich Scheels gelte daher wie bisher: Hier lebt es sich gut und sicher.