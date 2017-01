Er war der ADAC in Person

Schwetzingen/Plankstadt. Ein Fliederball im Schloss ohne Peter Trier - undenkbar. Und dennoch: Die Gäste müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass sie im April nicht mehr von dem rührigen Organisator mit den legendär-charmanten Worten begrüßt werden: "Keine Blume ist so herrlich, meine Damen, dass sie mit Ihrer Schönheit konkurrieren könnte." Peter Trier ist am 6. Januar nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren verstorben.

In der Außenwahrnehmung bekleidete der passionierte Automobil-Liebhaber nicht nur das Amt des MSC-Vorsitzenden - er war der ADAC. Bei den unterschiedlichen Veranstaltungen in der Stadt, vom Spargelsamstag bis zum Concours d'Elegance im Schlossgarten, repräsentierte er mit seinem weiß-blauen Opel Kadett A Coupé, Baujahr 1964, und seiner blaumetallicfarbenen Horex Regina 400, Baujahr 1953, den Automobilclub. Der gut besuchte Stand war für Experten und staunende Besucher ein beliebter Treffpunkt zum Fachsimpeln. Immer mit dabei: Ehefrau Liesel, mit der er seit 1959 verheiratet war, Tochter Petra und Schwiegersohn Michael. Auf seine Familie, zu der natürlich auch Enkeltochter Julia zählt, konnte sich der umtriebige Macher bei allen Aktivitäten immer verlassen. Das wusste er, dafür war er dankbar.

Unvorbereitet traf ihn Ende Juli des vergangenen Jahres die Diagnose Krebs. Die Chemotherapie raubte dem energiegeladenen Senior zusehends Kraft, er war seltener in der Öffentlichkeit zu sehen. Doch der Kämpfer blieb zuversichtlich und nahm die Herausforderung an. Vor drei Wochen verschlechterte sich dann sein Zustand. Am Dreikönigstag schlief er in seinem Zuhause, umgeben von der Familie, für immer ein.

Peter Trier wohnte mit seiner Frau seit vielen Jahren in Plankstadt, stammt aber aus einer alteingesessenen Schwetzinger Familie. In der Spargelstadt ging er auch in die Lehre, bei der Firma Ihm, die Kraftfahrzeuge für Opel und Hentschel vertrieb. Über 35 Jahre war er in der Kfz-Branche im Außendienst tätig.

Seit 1953 Mitglied im MSC

Dem hiesigen MSC war Trier seit 1953 als Mitglied verbunden. In vielen Vorstandsfunktionen - seit 1979 als Vorsitzender - prägte er den Club. Von 1993 bis 2009 war er auch im Vorstand des ADAC Nordbaden, 2009 wurde er zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt. Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement erhielt er unter anderem die Gauehrennadel in Gold des ADAC Nordbaden sowie 1986 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Der Rennsportler fuhr seit 1958 Automobil-Turniere im ADAC, wurde elfmal nordbadischer Meister und war 30 Mal bei süddeutschen und deutschen Meisterschaften mit zahlreichen Erfolgen dabei. Später kam als neue Leidenschaft die Teilnahme an Oldtimer-Rallyes wie der "Vino Miglia" von der Pfalz zur Südtiroler Weinstraße oder der "ADAC Trentino Classic" in den Dolomiten dazu - auf dem Beifahrersitz stets seine Liesel.

Wenn er nicht gerade in Sachen Motorsport unterwegs war, traf man Peter Trier an Donnerstagabenden beim ADAC-Stammtisch im Welde-Stammhaus an - auch an seinem 80. Geburtstag am 4. Februar 2016. Als unsere Zeitung ihn damals nach seinen Wünschen für die Zukunft fragte, antwortete ein scheinbar kerngesunder Peter Trier: "Die kommenden Jahre gesund bleiben." Niemand ahnte, dass ihm keine zwölf Monate mehr bleiben würden. az