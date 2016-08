„Ernstzunehmendes Phänomen“

In Mannheim geht die Polizei gegen sogenannten "Poser" vor, die Lärm mit ihren Autos verursachen, wie hier im Bild. In Schwetzingen ist das bisher nicht denkbar.

Ein herrlicher Sonnentag. Die Außenplätze in den Restaurants und Cafés am Schlossplatz sind bestens besetzt. Und obwohl sich die verkehrsberuhigte Carl-Theodor-Straße ("Shared Space") in diesem Bereich seit Jahren bewährt hat, gibt es immer mal wieder Störenfriede, die etwa mit lautem Motorengeheul oder großzügig aufgedrehten Autoradios gerade bei großem Publikumsaufkommen auf sich aufmerksam machen möchten. Auch Motorradfahrer lassen ihr Zweirad gerne mal röhren.

Im benachbarten Mannheim haben vier Bürgervereine und -gruppen bestehend aus Bewohnern, Händlern und Gastronomen der Innenstadt eine Aktion eingeleitet, bei der die Stadt gemeinsam mit der Polizei sogenannten "Auto-Posern" den Garaus machen will. Denn die Lärmbelästigung durch die lauten Pkw beeinträchtigen die Wohn- und Aufenthaltsqualität nachweisbar erheblich. Erste Kontrollen in Mannheim waren bereits erfolgreich.

Poser-Kontrollen für Schwetzingen, ist das denkbar? Unsere Zeitung fragte im Rathaus nach. "In unserer Beurteilung ist Schwetzingen bisher nicht mit der Mannheimer Situation vergleichbar, da es sich nur um vergleichsweise wenige Einzelfälle, vor allem am Schlossplatz, handelt", entgegnet Sprecher Wolfgang Lebe-recht. Derart massive Kontrollen wie in Mannheim stünden daher für Schwetzingen nicht im Verhältnis - zumindest aus heutiger Sicht nicht.

"Grundsätzlich ist das Phänomen natürlich sehr ernstzunehmen, da die Beeinträchtigungen für die Menschen in der jeweiligen Umgebung heftig sind. Weder Rasen auf dem Schlossplatz oder anderswo, noch der massive Lärm sind zu tolerieren", lenkt Leberecht ein. Bislang läge der Stadt jedoch nur eine Beschwerde aus dem Bereich der Südtangente in Sachen Lärmbelästigung durch "Poser" vor. Die Stadt werde daher in Abstimmung mit der Polizei die Situation im Auge behalten und reagieren, sobald sich eine Zunahme abzeichnen sollte. Allerdings sei es auch nicht so einfach, sporadische Einzelfälle zu ermitteln, schiebt Leberecht nach.

Schlossplatz-Parker abgeschleppt

Schwetzingen hat dagegen ein anderes Problem, gegen das jedoch verstärkt vorgegangen wird: "Was uns nach Aussage des Ordnungsamtes gerade in den Sommermonaten stärker beschäftigt, sind die parkenden ,Nobelkarossen' auf dem Schlossplatz. Hier schleppen wir jedoch weiterhin konsequent ab, da die Verwarnung allein keine Wirkung bei den Besitzern zeigt", fügt Leberecht an. 2015 wurden demnach 16 Fahrzeuge auf dem Schlossplatz abgeschleppt, 2016 waren es bislang sechs Autos. Insgesamt kostenpflichtig verwarnt wurden auf dem Schlossplatz (Süd und Nord) im vergangenen Jahr 245 Fahrzeuge, im Jahr 2016 bisher 125 Pkw-Halter - und zwar ganztägig, also auch diejenigen, die "nur kurz zur Bank" möchten, nennt Leberecht entsprechende Zahlen des Ordnungsamtes.

In "dem einen oder anderen Fall ist schon festzustellen, dass die Aktionen Wirkung zeigen", so der städtische Sprecher, ergänzt aber, dass das Abschleppen "natürlich letztes Mittel" sei. Vieles erledige sich im Gespräch mit den Mitarbeitern des Vollzugsdienstes, so dass es bei einer Verwarnung bleibt, wenn der Betroffene wegfahre.

Das Thema Parken in der Mannheimer Straße sei übrigens im Sommer eher ein kleineres Thema, ergänzt Wolfgang Leberecht, da die möglichen Parkflächen ja mit der Außengastronomie belegt seien. "Das wird in der kalten Jahreszeit ebenfalls wieder beobachtet."