Exklusiver Blick auf das „Garagengold“

Die Abendsonne senkt sich langsam über den Schlossgarten. Immer noch weisen Helfer Oldtimer ein und bringen die Fahrzeuge zu ihren Standplätzen. Von der Terrasse des Schlossrestaurants dringt Stimmengewirr und Musik herüber. Mitten in diesem Treiben erzählt Philipp Hoffmann 25 Lesern unserer Zeitung packende Details zum Pierce-Arrow, dem markanten Luxuswagen aus den USA mit dem silberglänzenden Bogenschützen als Kühlerfigur. Alle lauschen gespannt.

Noch bevor heute der 12. Internationale Concours d'Elegance seine Tore für Oldtimer-Fans aus der Region öffnet und zwei Tage lang Nostalgie auf zwei, drei und vier Rädern gezeigt wird, konnten unsere Leser eine exklusive Tour mit einer wahren Koryphäe in Sachen Automobile gewinnen: Philipp Hoffmann ist trotz seines jungen Alters (30 Jahre) ein Automobilhistoriker mit Leib und Seele. Zudem gehört der Kölner zur hochkarätigen Jury, die die Fahrzeuge bei der von Johannes Hübner initiierten Classic-Gala bewertet. Über 160 Raritäten werden im elegantesten Freiluft-Museum der Automobilgeschichte ausgestellt.

Erinnerungen an den Lloyd

Unterhaltsam und kurzweilig verpackt Philipp Hoffmann ein Gros an Informationen, etwa dass der Pierce-Arrow erstmals 1901 produziert wurde. US-Präsident William Howard Taft bestellte 1909 zwei Pierce-Arrow - die ersten Automobile für das Weiße Haus. In den 1920er Jahren galt die Marke als exklusives High-Society-Status-Symbol. Der Automobilhistoriker gewährt dabei Einblicke in seine Arbeit als Jury-Mitglied, die gar nicht so einfach ist. Die geschulten Augen müssen Details wie Schrauben und Lackfarben kennen und Abweichungen vom Original unterscheiden können. Wobei zeitgenössische Zusätze durchaus legitim seien, so Hoffmann.

Ein Peugeot Coupé aus dem Jahr 1928 lenkt die Blicke durch seine auffällige Musterung an den Seiten auf sich, "wie das Geflecht der Stühle in Wiener Kaffeehäusern", vergleicht der Autokenner. Neben den großen Wagen weist Hoffmann auf eine Schwetzinger Besonderheit hin: die "Microlympiade", den größten Kleinwagen-Concours. Hier tauchen die Helden der Wirtschaftswunderzeit auf - Kroboth, Maico 500, die Mopeda des Rennfahrers Egon Brütsch, Messerschmitt-Kabinenroller, der Tigger Tg500 - Konkurrent zum Goggomobil - und die Isetta. Diese Fahrzeuge sind mittlerweile selten, da sie in Zeiten, wo es den Menschen gut ging, "entsorgt" wurden. Neues, Modernes musste her. Das kommt Brigitte Eppel aus Ketsch bekannt vor, die mit Mann Otto gekommen ist: "Meine Eltern hatten einen Leukoplast-Bomber, einen Lloyd, der stand immer quer in der Garage, weil er so klein war." Doch irgendwann war kein Platz mehr - und der Lloyd wurde verkauft.

Das würde Peter Trier, MSC-Vorsitzender aus Schwetzingen, mit seinem Opel Kadett nicht machen. Er hegt und pflegt seinen Wagen und so zieht dieser wieder die Blicke im Park auf sich, etwa von Ursula und Ralf Zschache. Das Paar ist aus Freiburg nach Brühl gezogen und besucht erstmals die Oldtimer-Schau. Reinhard Schmidt aus Hockenheim dagegen ist Concours-Stammgast und fotografiert eifrig: "Ich werde auch am Samstag kommen, wenn alle Autos da sind."

Familie Fell fährt Ente

Die einzigen in der Runde, die selbst auch einen Oldtimer besitzen, sind Beate und Roland Fell aus Brühl. Ihre rote Ente hat 30 Jahre auf dem Buckel - das Gestell musste schon einmal runderneuert werden. Aber die Liebe zur rollenden Nostalgie könnte sich auszahlen. Das wird deutlich, als Philipp Hoffmann die aktuellen Werte von VW-Bussen abruft. Der T-1-VW-Transporter etwa ist heute schon 50 000 Euro wert. Kein Wunder, dass er bei Auktionen neben Ferrari-Modellen und dem Porsche-Traktor aufgebaut werde. Das "Garagengold" ist eben in Zeiten niedriger Zinsen nicht zu verachten.

Mit einem Glas Sekt auf dem Dach des Messewagens der "Württembergischen" genießen die Leser noch einen Blick auf den abendlichen Schlossgarten und die Automobile. Noch immer kommen Oldtimer an, während ein Feuerwerk den Abendhimmel erhellt und dieses Wochenende zum 12. Internationalen Concours d'Elegance einlädt.