Faltbarer Lift für Volkshochschule?

Gibt es wirklich keinen Weg, den Treppenhauszugang zum obersten Geschoss der Volkshochschule (VHS) barrierefrei für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer zu gestalten, damit diese an den dort stattfindenden Kursen und Symposien teilnehmen können (wir berichteten)? Doch, es gibt eine Möglichkeit! Dieser Hoffnungsschimmer keimte in der jüngsten Sitzung des Beirats "barrierefrei" auf.

Bisher war es so, dass der Einbau eines Aufzugs oder eines Liftes aufgrund feuerrechtlichlicher Bestimmungen und dem Denkmalschutz abgelehnt werden musste. Es gehe hierbei um streng einzuhaltende Breitenmaße bei den Fluchtwegen im Treppenhaus: Eine mindestens 1,20 Meter freie Breitendistanz muss gegeben sein. Diese war durch die bisher auf dem Markt erhältlichen, viel zu breiten Treppenhaus-, Plattform-, und Sitzlifte nicht möglich. Doch in dieser Hinsicht konnte Bauamtsleiter Joachim Aurisch nun neue Erkenntnisse mit in den Beirat bringen.

Thema für den Stadtrat

Demnach gäbe es einen Hersteller aus der Schweiz, der faltbare Liftversionen anbietet, die sich schon bewährt haben. Dabei werden die Führungsschienen an den Wänden befestigt. Mit einem dieser Modelle könne im VHS-Treppenhaus sogar eine Fluchtwegbreite von 1,30 Metern erreicht werden. Nach seiner Einschätzung könnten mit relativ unkompliziertem Aufwand die Stromversorgung und kleine gebäudetechnische Änderungen erfolgen. "Voraussetzung wäre außerdem eine fachgerechte Schulung von VHS-Mitarbeitern", so Aurisch.

Die Beiratsmitglieder waren begeistert von dieser neuen Situation und baten darum, das Thema weiterzuverfolgen. Festzustellen seien neben den Anschaffungskosten auch Folgekosten. Die anwesenden Stadträte wollen das Thema zur Diskussion mitnehmen. Der Bauamtsleiter wies zudem auf den Infoabend von Bahn und Stadt am Montag, 6. Februar, um 17.30 Uhr im Josefshaus hin. Dort wird die Planung zur barrierefreien Umgestaltung des Bahnhofs, die am 20. Februar beginnen soll, vorgestellt (wir berichteten).

Gebärdensprache im VHS-Angebot

In den nächsten Monaten könnten Änderungen beim Online-Führer "Schwetzingen barrierefrei" anstehen, weil es erweiterte Angebote über den Rhein-Neckar-Kreis gibt. Volkshochschulleiterin Gundula Sprenger plant zudem VHS-Kurse für taube und gehörgeschädigte Menschen und das Erlernen der Gebärdensprache ins VHS-Programm aufzunehmen.

Zum Abschluss der Sitzung berichtete Stefan Krusche über seine seit 1. August 2016 ehrenamtliche Tätigkeit als städtischer Behindertenbeauftragter. So ist er stark in die Planungen zur Barrierefreiheit der neuen Schimper-Gemeinschaftsschule eingebunden. "Auch private Bauherren wünschen Beratungen, in Einzelfällen bin ich zudem bei Familien oder Privatpersonen beratend tätig", ergänzte er. Auch Hoffnungen und Wünsche gibt es: So könnte er sich mehr Verknüpfungen mit dem Generationenbüro vorstellen oder bei inklusiven Wohnprojekten, wie bald in der Schützenstraße.

Der Beirat initiiert zudem gemeinsam mit der Stadt und der Volkshochschule eine Lesung mit Raúl Aguayo-Krauthausen. Der Berliner Aktivist lebt mit der so genannten Glasknochenkrankheit, ist TV-bekannt und setzt sich für Menschen mit Behinderungen ein. Er gastiert am Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr, im Palais Hirsch. Der Eintritt ist frei.