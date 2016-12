Feuer! Die stetige Gefahr professionell bekämpfen

Vor 150 Jahren wurde in Schwetzingen die Freiwillige Feuerwehr als ausgezeichnetes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement gegründet. Am 2. Dezember 1866 fanden sich 84 Bürger im Rathaus zur Bildung einer freiwilligen Feuerwehrmannschaft ein. Unterstützt durch die Stadtgemeinde und kommandiert von militärisch geschulten Führungskräften etablierte sich eine Wehr, die bis zum heutigen Tag für die Stadt von größter Bedeutung ist. Am Sonntag, 4. Dezember, wird ab 11 Uhr das Jubiläum im Rokokotheater gefeiert.

Das Feuer ist eines der vier Elemente, das ohne Beherrschung durch den Menschen verheerende Ausmaße annehmen kann. So kam es auch in der Geschichte Schwetzingens immer wieder zu Bränden, die in Kriegszeiten, durch Blitzeinschläge oder durch Unachtsamkeit entstanden waren. Die Bekämpfung konnte nur nach dem Motto "Einer für Alle, Alle für Einen" gelingen. Im Brandfall wurde also die gesamte Bürgerschaft zum Löschen herangezogen, verbindlich festgelegt in Verordnungen. So regelte die Feuerordnung des Jahres 1742, welcher Bürger an den Feuerleitern, den Feuerhacken, den Feuerspritzen oder als Feuerreiter eingesetzt war. Zudem war jeder Bürger verpflichtet, einen ledernen, gut gefetteten Feuerlöscheimer zu besitzen, den er sichtbar aufzuhängen hatte. In badischer Zeit mussten Eigentümer zudem Feuerversicherungen abschließen.

Maßnahmen zum Brandschutz

Den Schlossgebäuden galt schon immer größte Aufmerksamkeit. Ein Schutz besonderer Art stellen die auf den Dächern des Schlosses, auf dem Wasserturm des Unteren Wasserwerks und auf den Minaretten der Moschee installierten Blitzableiter dar. Nachdem das Heidelberger Schloss 1767 und der Schwetzinger Marstall 1769 durch Blitzeinschläge Schaden genommen hatten, wurden die von Johann Jakob Hemmer entwickelten Blitzableiter, die "Hemmerschen Fünfspitze", auf Befehl von Kurfürst Carl Theodor 1776 montiert. Als älteste Blitzableiter Europas dienen diese bis zum heutigen Tag der Ableitung von Blitzen.

Außerdem wurden für die kurfürstlichen Schlossbauten bereits ab Mitte des 18. Jahrhunderts drei Feuerspritzen, gefertigt vom Mannheimer Mechaniker Johann David Beyser, angeschafft. Alle Gerätschaften, untergebracht in einer Spritzen-Remise im Bereich des Schlosses, standen bei Bränden auch der Stadt zur Verfügung. Ein Gutachten von Bauinspektor Dyckerhoff zum Feuerlöschwesen war ausschlaggebend, dass 1861 eine fahrbare Spritze der Firma Carl Metz angeschafft wurde.

Freiwillige Wehr wird gegründet

Carl Metz war es dann auch, der die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr in Schwetzingen anregte. Zunächst stieß dieser Gedanke auf wenig Resonanz. Doch auf Druck der Presse und in der Folge auf Drängen der Schwetzinger Bürger änderte sich die Einstellung seit 1863. Mühlenbesitzer Georg Andreas Hardung scharte 30 Männer um sich, die das Schwetzinger Feuerwehrcorps bildeten. Die Stadt rüstete die Mannschaft mit Helmen und Gürtel aus, die Drillichjacken mussten sich die Mitglieder selbst anschaffen. Nach drei Jahren stand das Corps wegen mangelnder Disziplin und Einsatzbereitschaft vor dem Aus.

Nun griff das Bezirksamt ein und machte der Stadtverwaltung im Oktober 1866 die Auflage zur Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr: "Das Bürgermeisteramt wird beauftragt, zur Gründung einer freiwilligen Feuerwehr die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, durch den Großen Ausschuss für Ausrüstung des Corps die erforderliche Summe bewilligen zu lassen und das Ergebnis der Bürgerschaft mit der Aufforderung zur Kenntnis zu bringen, in die zu gründende Feuerwehr einzutreten und sich von einem tüchtigen Instruktor in den zum Feuerlöschen nötigen Arbeiten gehörig einüben zu lassen."