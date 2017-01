Flucht, Gefängnis – und nun Kirchenchor

"Zuhause habe ich eine Mutter und einen Vater - in Deutschland habe ich ganz viele Menschen, die meine Familie sind." Senait Habtemariam sagt das mit eimer derartigen Freude, mit so viel Liebe in den dunklen Augen, dass man nicht glauben mag, was die zierliche Frau in den vergangenen zwei Jahren alles erlebt hat.

Senaits Hände und Mimik sprechen Bände. Spricht sie von ihrer Flucht aus Eritrea, die am 2. Februar 2015 begann und über die vielen Leidensstationen, die Hoffnungslosigkeit, den Hunger, dann hält sie ihre Hände instinktiv fest, verkrampfen sie sich fast. Wochen hat sie im Wald ausgeharrt, in der Wüste ohne Wasser überlebt. Sie kam ins Gefängnis, weil sie illegal eingereist war, "meine Familie zahlte viel Geld, damit ich wieder freikam." Irgendwie endete auch diese Zeit, die der jungen Frau die Tränen in die Augen treibt. Am Meeresufer, schutzlos, harrte Senait aus, vom Schlepper einmal am Tag mit etwas Essen versorgt.

Dann endlich kam die Überfahrt auf einem völlig überladenen Flüchtlingsboot nach Italien: "Ich saß da und auf meinem Schoß der nächste, auf diesem wieder einer und so weiter" - so schildert die 32-Jährige die Situation. "Gott wird mir helfen", ihr katholischer Glaube habe sie am Leben gehalten, ist Senait sicher.

Hauptsache weg aus dem Heimatland wo Verfolgung, Verschwindenlassen und Zwangsarbeit für Militär und Regierung an eine Versklavung grenzen. Die Aussicht auf ein neues Leben, das war der Motor, um diesen schier unendlich langen Weg als Frau alleine auf sich zu nehmen. Aus Italien ging es mit dem Zug endlich weiter in die Schweiz. An der Grenze war die Reise für Senait zu Ende, sie wurde fünf Monate dort festgehalten und letztendlich zurück nach Italien geschickt. Ihre feingliedrigen Hände öffnen und schließen sich, beschreiben in ihrer ganz eigenen Sprache gestikulierend den mühsamen Weg, dann doch nach Deutschland ausreisen zu können.

Im Dezember 2015 ist Senait nach Schwetzingen gekommen. Jetzt kommt Eigenleben in die dunklen Augen, die kurz zuvor noch mit den Tränen kämpften, bei der Erinnerung an die Flucht. Jetzt strahlen sie: "Ich liebe Deutschland." Senait kommt im Camp in der Kilbourne Kaserne unter. Zur Ruhe kommen ist schwierig, aber es gelingt ihr nach und nach. Freiwillige Helfer nehmen die Frau unter ihre Fittiche. Der Wunsch, die deutsche Sprache zu lernen, ist groß. Heute spricht Senait sehr gut deutsch. Das hat sie unter anderem den Zonta-Frauen zu verdanken, die ins Camp kommen und dort unterrichten.

"Frauen für Frauen weltweit", das ist der Leitspruch der Zontanianerinnen. Carola Czyzewski ist einer der Menschen, die die Eritreerin eng begleiten. Gemeinsame Kirchgänge, denn Senait hat signalisiert "ich brauche eine Kirche", damit sie ihren Glauben leben, ihrem Gott danken kann, gehören für beide dazu. Dann kam die Idee mit dem Kirchenchor. Senait strahlt: "Zuhause singen wir viel, einer macht Musik und alle singen." Carola Czyzewski erinnert sich an den ersten Besuch beim Kirchenchor von St. Pankratius: "Senait stand hinter mir und sah nur das Liedblatt, unsere Sprache konnte sie da noch nicht lesen und summte die Melodie in einem ganz klaren Sopran mit." Sie kann Noten lesen. Heute ist sie Mitglied im Chor und glücklich darüber.

Die Wege vom Camp zum Chor regelt der "Fahrdienst", den die Zonta-Frauen einrichten. Immer besser lernt Senait die Sprache, lernt Fahrrad fahren und findet eine Ausbildungsstelle. "Ich koche gerne", beschreibt sie und erklärt, dass seit drei Monaten genau das ihre Ausbildung ist. In einem Brühler Restaurant erfährt sie zurzeit wie das "mise en place" funktioniert. "Vorspeisen und Dessert vorbereiten", das sei ihre Aufgabe, erklärt die ehemalige Erzieherin, die sieben Jahre lang in ihrer Heimat mit Kindern arbeitete.

Berufskleidung spendiert

Dieses Jahr beginnt der Blockunterricht in einer Mannheimer Schule. Eine Hürde gab es noch zu nehmen: wer in die Ausbildung zum Koch startet, braucht seine eigene Berufskleidung. Die ist teuer und vom Geld, das Geflüchtete bekommen, nicht zu finanzieren. Zonta ist eingesprungen. Denn im Rahmen des Engagements gegen Armut und Altersarmut bei Frauen übergeben die Zontanianer 1500 Euro an das Generationenbüro, 3000 Euro erhält die Diakonie. "Es gibt viele Frauen, die Hilfe brauchen", weiß Carola Czyzewski, dass der Erlös aus der Kinovorführung am Lutherhaus und vieler weiterer Zonta-Aktionen dort gut eingesetzt wird.

Generationenbüro und Diakonie kennen diese Fälle, eine Entscheidung, wem geholfen wird, wird nach dem Überprüfen des individuellen Falls getroffen und bleibt anonym. Die Unterstützung reicht von der Anschaffung einer Waschmaschine, wenn die alte kaputt ist oder auch einmal für ein Zeitungsabo, wenn sich eine Rentnerin das sonst nicht mehr leisten kann. Was isst Senait eigentlich am Liebsten? "Pizza", das kommt, wie aus der Pistole geschossen, sie erklärt, dass das auch in Eritrea mit einer besonderen, scharfen Fleischsoße zu den üblichen Gerichten gehört.

Inzwischen ist ja das Schwetzinger Camp geräumt und Senait wohnt in einer Oftersheimer Unterkunft. "Dort leben nur Frauen, ich habe ein Zimmer mit Dusche, Toilette, Kochmöglichkeit", erzählt sie. Und dann sagt sie es nochmals: "Ich liebe Deutschland und bin den Menschen hier sehr dankbar, vor allem den Damen von Zonta", sagt Senait Habtemariam.