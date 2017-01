Frische Rühreier sind ein Höhepunkt

In der Küche des Josefshauses geht es an diesem Morgen rund. Vor allem eine Pfanne wird gesucht. "Eine, die nicht zu riesig ist und nicht zu klein", erläutert Sara Karolus und schrubbt schon mal ein Gefäß richtig schön sauber. Denn fünf Tage lang hat die Gemeinde ganz besondere Gäste, nachdem vergangene Woche die Frühstückswoche bereits im Melanchthon-Haus stattgefunden hat. Bedürftige bekommen dort jetzt täglich alles, was das Herz begehrt: Brötchen mit Wurst und Käse, Marmelade in verschiedensten Geschmacksrichtungen und natürlich Kaffee. Aber für das Highlight wird die Pfanne gebraucht. Marion schlägt dazu fleißig gleich zwanzig Eier nacheinander auf, rührt sie mit einem Schneebesen zusammen. "Ich werde von allen nur Rührei-Frau genannt", meint sie lächelnd. Der Name macht ihr nichts aus, sie ist stolz darauf.

Für andere da sein

Und dann geht es so richtig los, nach und nach tragen die ehrenamtlichen Helfer aus der katholischen und der evangelischen Gemeinde die Teller voll mit Rührei an den gedeckten Tisch. Die Stammgäste warten schon voller Vorfreude. Rund zehn Besucher nehmen das Angebot jeden Tag an. "Ich glaube, dieses Frühstück ist eine der wenigen Möglichkeiten vor Ort, bei der die Kirche ihre Hauptaufgabe erfüllen kann. Es ist mir wichtig, für andere da zu sein, ganz wie es mir möglich ist", erklärt Sara Karolus, warum sie mithilft.

Fürs Frühstück spenden Die Kirchengemeinden bieten das Bedürftigen-Frühstück zwei Wochen lang an und freuen sich über Unterstützung beim Vorbereiten. Das kann auch in finanzieller Form passieren. Wer möchte, kann auf den Konten der Evangelischen Kirchengemeinde (DE90 6725 0020 0025 0169 20) oder der Katholischen Kirchengemeinde (DE 58 6725 0020 0025 0235 10) einen Betrag zur Frühstückswoche spenden. zg

Christian nimmt das Rührei dankend in Empfang und lässt es sich schmecken. Skeptisch schaut er nach draußen in den Regen. Gott sei Dank hat er ein Dach über dem Kopf. "Ich bin in der Obdachlosenunterkunft untergebracht", erzählt er. Seine Wohnung sei abgebrannt und so sei er nun auf das Notquartier angewiesen. Der 58-Jährige ist Rentner, bekommt Wohngeld vom Landratsamt.

Das Frühstück bedeutet für ihn viel. "Gerade weil es am Ende des Monats ist. Sonst ist für mich da meistens Spaghetti-Woche, denn das Geld reicht nur noch für Nudeln mit Soße. Da ist Rührei natürlich schon super", verrät er. Schon zwei auf der Straße aufgesammelte Pfanddosen ergeben das Geld für eine Packung Spaghetti, das geht also immer irgendwie. Aber er meint auch, es müsse in Deutschland niemand verhungern. "Im Notfall spricht man eben jemanden in der Fußgängerzone an, ob er einem ein Brötchen kauft", berichtet er. Das habe für ihn schon öfter geklappt.

Christian ist eigentlich Diplom-Designer, hat in Frankfurt in verschiedenen Werbeagenturen gearbeitet, bis der Job wegfiel. Zuletzt hat er sich noch als Lagerarbeiter durchgeschlagen. "Ich gehöre jetzt zum armen Drittel der Bevölkerung", sagt er.

Lieber aufs Mittagessen sparen

Das muss wohl auch für Niko gelten, der Hartz IV bezieht. Gesundheitlich schafft er einen Job einfach nicht mehr. "Ich bin Epileptiker, dazu bin auf einem Ohr taub. Wenn ich nicht ausreichend lange liege, bekomme ich Krampfanfälle am ganzen Körper", verrät er. Klar sei er arbeitssuchend, die Chancen seien aber schlecht. Gelernt hat er ursprünglich Schreiner. Wäre das Frühstück im Josefshaus nicht, würde er morgens gar nichts essen. Er spare dann lieber aufs Mittagessen hin.

"Ansonsten bin ich ein Sonderangebotsfuchs", sagt er lachend. Aber es ist ein hartes Leben. "Ich versuche, das in eine Schublade zu packen und mir nichts anmerken zu lassen, aber es klappt nicht immer", meint er. Abends kämen dann die Depressionen, das Zittern, die innere Unruhe, die ihn nicht schlafen lassen.

So ist die Frühstückswoche auch für die zwischenmenschliche Ebene von enormer Bedeutung. Die Gäste und Helfer plaudern und lachen zusammen. Denn keiner der Gäste hat seinen Humor verloren. "Alles gut?", fragt beispielsweise Helferin Christel Weirich. "Klar, an dem Frühstück ist noch keiner gestorben", antwortet Peter, der "Holländer".

Die Runde lacht, bevor sich jeder noch ein Brötchen nimmt und es sich gut gehen lässt.