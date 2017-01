Frische Stimmen sorgen für musikalischen Schwung

Erst 2014 als Auswahlchor für Jugendliche und Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren gegründet, stellte er sich als Projektor "Landesjugendkantorei Baden" in der evangelischen Stadtkirche vor. Und der Auftritt hatte durchschlagenden Erfolg!

Die Chormitglieder stammen aus drei Kantoreien: aus Weinheim, wo die Sänger von Kantorin Anne Langenbach angeleitet werden, aus Rheinfelden, wo Rainer Marbach die Fäden in der Hand hält, und aus Eberbach, wo Kirchenmusikdirektor Achim Plagge agiert. Stimmlich werden die Sängerinnen und Sänger von Dieter Schweigel professionell geschult. Er selbst - an diesem Abend allerdings nicht - tritt als Solist (Bariton) auf und weiß, worauf es ankommt. Dass Schweigel dieses "Handwerk" versteht, war dem Chor deutlich anzuhören.

Volles Haus

Kantorin Anne Langenbach begrüßte zunächst das Publikum und dankte dem hiesigen Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer für die Einladung und seine Begleitung an der Orgel. Beide freuten sich, in gut gefüllte Bankreihen schauen zu können. Denn die sonst eintrittsfreien Konzerte weisen oftmals eher bescheidene Besucherzahlen vor. Daher hegten die Veranstalter die Hoffnung, dass die Bitte von Langenbach um großzügige Spenden für Notenmaterial in Erfüllung gehen werde.

Ein fehlendes Programmblatt wurde durch die Ankündigungen einzelner Chormitglieder ersetzt, die gleichzeitig Näheres über den jeweiligen Komponisten hinzufügten. Ist es überwiegend ein Nachkomme, der im Schatten eines prominenten Familienmitgliedes steht, verhält es sich bei den "Webbers" andersherum. Durch die Berühmtheit seines Sohnes Andrew Lloyd erlebt der Vater William L. als Komponist von Kirchenmusik geradezu eine Renaissance. Mit einem klangreinen Kyrie aus seiner Feder wurde dann das Konzert begonnen. Dass Heinrich Schütz in der "Kantate Domino" großen Wert auf die Bedeutung des Textes legte, ließ der Chor eindrucksvoll hören. Die Begeisterung für die recht anspruchsvolle Chormusik vom Barock bis zur Moderne war den Stimmen der Sängerinnen und Sänger anzuhören. "Christus als Retter" wurde in einer französisch-lateinischen Fassung des Komponisten Maurice Bevan besungen.

Die Orgel-Soli von Detlev Helmer brachten dem Chor "Erholungspausen" und ergänzten zudem exzellent das Konzert. Mit der "Dorischen Toccata" zog Helmer hinreißend alle Register in der Komposition von J. S. Bach. In einer weiteren "Atempause" des Chores spielte der Schwetzinger Kantor beinahe lyrisch, mit Anmut und italienischem Flair versehen, das "Scherzo" von Marco Enrico Bossi. Ein Madrigal von Johann Hermann Schein (einem ehemaligen Thomas Kantor nach J.S. Bach) folgte ein Werk des Letten Eriks Esenvalds. Hatte das Publikum bisher eher andächtig zugehört, brach nach diesem Beitrag ein Begeisterungssturm los. Zudem hatte der Chor einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er über Einzelstimmen verfügt, die es verstehen, großartige Akzente zu setzen.

Gospels als i-Tüpfelchen

Einige Arrangements und Kompositionen von Christoph Georgii und Moses Hogan entführten mit ihren reinen Gospels sowohl in die Kathedralen Englands, als auch in Kirchen Nordamerikas. Eines war in diesen Werken klar ersichtlich: Dass der Umgang mit Gott und den Aussagen Jesu in den Kirchen englischer Prägung wesentlich entspannter ist, als in den eher ernsthaft und getragenen Gesängen hiesiger Gotteshäuser. Der 50-köpfige Chor mit seinen enthusiastisch singenden Mitgliedern und ihren frischen und reinen Stimmen begeisterte das Publikum.