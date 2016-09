Frisör werden – hier gibt’s die Chance

Styling, Trends und Mode gepaart mit handwerklichem Geschick, Kreativität und einem Gespür für Menschen - das macht den Frisörberuf aus. Er ist die Grundlage für alle Berufe der Beautywelt, schreibt die Ehrhart-Schott-Schule in einer Pressemitteilung und gibt bekannt, dass es in der einjährigen Berufsfachschule Körperpflege und für die duale Ausbildung zum Frisör noch freie Plätze für das Schuljahr 2016/17 gibt.

An der Ehrhart-Schott-Schule wird die vollschulische Ausbildung des ersten Ausbildungsjahres im Bereich Körperpflege/Frisör, Kosmetik angeboten. In dieser Vollzeitschule wird eine berufsfeldbreite Grundausbildung vermittelt, bei der alle theoretischen und praktischen Inhalte des ersten Ausbildungsjahres für Frisöre abgedeckt werden. Die Schulart schließt mit einer praktischen Prüfung ab. Nach dem Abschluss der Berufsfachschule kann die Ausbildung als Frisör im zweiten Ausbildungsjahr in einem Ausbildungsbetrieb fortgeführt werden (duales Ausbildungssystem).

Die Schule ist kostenfrei. Es können auch Schüler ohne Hauptschulabschluss aufgenommen werden. Bei Bestehen des Berufsfachschuljahres kann der Hauptschulabschluss ohne zusätzliche Prüfung zuerkannt werden. Die Schule hilft auch beim Vermitteln von Praktikumsplätzen. Schulbeginn ist am Montag, 12. September, 8.30 Uhr. zg