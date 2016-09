Fröhlichkeit trifft auf graziöses Spiel

Kazuko Uehara am Klavier (v. l.), Deborah Pfaff, Sina Merkel, Philipp Meyer und Clemens Meyer spielten äußerst beeindruckend Telemanns Tafelmusik in d-Moll.

Ein buntes und kurzweiliges Programm boten Schüler und Lehrer im Danzi-Saal bei der Holzbläser-Matinee. Roland Merkel, Leiter der Musikschule, freute sich, dass die Veranstaltung so kurz nach der Sommerpause stattfinden konnte, und sprach seinen Dank an alle aus, die dies möglich gemacht haben: den Schülern, die fleißig geübt haben, den Lehrern für ihr Engagement sowie den verständnisvollen Eltern für ihre Unterstützung.

Schon eine Woche zuvor hatten die Blechbläser erstaunliche musikalische Ergebnisse präsentiert (wir berichteten), dem die Holzbläser am vergangenen Sonntag mit nichts nachstanden. Für 60 Minuten wurden die Zuhörer im Danzi-Saal auf eine musikalische Zeitreise mitgenommen, die von Vielfalt geprägt war. Zugleich konnten sie erleben, welche musikalische Reife die Kinder im Laufe ihrer Ausbildung erlangen. Da ist zum Beispiel Tilmann Löschel am Tenorsaxofon, dem er in "Low rider", komponiert von Paul Clarke, schönste Töne entlockte. Musikschullehrerin Mirela Franz begleitete ihn elegant und perlend am Klavier.

Dann ist da Naomi Recker, der es gelang, einen intensiven, sehnsüchtigen Klang an ihre Querflöte zu legen. Zu hören war dies im ersten Satz, dem "Allegro moderato", aus Claude Arrieus Komposition "Sonatine für Flöte und Klavier". Ihr Vorspiel bereicherte Kazuko Ueharas einfühlsame Klavierbegleitung. Wie Naomi Recker danach die humoristisch-ironischen Variationen über Schuberts berühmte "Forelle" gemeinsam mit Heinrich Müller-Wiedmann gestaltete, war ebenfalls beeindruckend. Dafür bekam sie begeisterten Applaus.

Die Kleinen ganz groß

Da waren aber auch ganz junge Schüler wie Siiri Rother, Klarinette, Kenno Recker und Nikolaus Rothbauer. Auf sie konnten die Lehrer Heinrich Müller-Wiedmann und Barbara Obert stolz sein, denn mutig und mit niedlicher Spielfreude meisterten sie Stücke wie "Ade zur guten Nacht" oder "Im Zirkus".

Zum klanglichen Genuss geriet das Zusammenspiel von Deborah Pfaff, Blockflöte, Sina Merkel, Querflöte, Philipp Meyer, Oboe, und Clemens Meyer, Violoncello, in Telemanns Tafelmusik in d-Moll. Was die jungen Musiker in dieser Komposition, die über eine Fülle von Melodien verfügt - traurig schön im Andante, quirlig und trillerverziert im Allegro, an ihren Holzblasinstrumenten an Atemtechnik und Zusammenspiel walten ließen, wie sie der Musik Leichtigkeit verliehen, war große Klasse. Bestens aufeinander abgestimmt trug auch die Klavierbegleitung von Kazuko Uehara zum Gelingen bei.

Spannendes Klangbild

Unter die Haut ging das von Bert Appermont komponierte Stück "Celebration from Jericho", die Philipp Meyer an der Oboe erzählte. Gemeinsam mit dem Klavier, an dem sich Birgit Amail-Funk als sensible und differenziert gestaltende Begleiterin erwies, erzeugte Meyer ein spannendes Klangbild, das dem Geschehen der biblischen Geschichte musikalisch nachspürte.

Den fulminanten Ausklang setzte das Bläserensemble - Franka-Juliana Bruncke, Oboe 1, Philipp Meyer, Oboe 2, Dominic Meier, Englischhorn 2, Elina Mitsch von der Musikhochschule Hockenheim, Fagott 1, und Michael Mohrlock, Fagott 2 - mit Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento in F-Dur unter der Leitung von Barbara Obert, zweifellos ein Höhepunkt der Matinee. Auf soviel warmer Färbung, Fröhlichkeit und graziösem Spiel, bei dem man die Eigenart der einzelnen Blasinstrumente verfolgen konnte, folgte zu Recht ganz großer Applaus. Das fleißige Üben hat sich gelohnt.