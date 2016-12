„Gemeinsam haben wir Großartiges geleistet“

Das Rokokotheater bot einen würdigen Rahmen für den Festakt zum Jubiläumsjahr. Dazu kam am Samstag, 20. Februar, auch Ministerpräsident Winfried Kreschmann, der sich hier in das Jubiläumsbuch einträgt.

Eine Stadt feiert mit ihren Gästen: Zum Spargelfest am 11. Juni ging's rund auf und vor der Bühne auf dem Schlossplatz sowie auf den Kleinen Planken, in der Carl-Theodor-Straße und auf dem Bahnhofsvorplatz. Wenn Schwetzingen feiert, dann richtig!

Ein ganzes Jahr lang hat Schwetzingen das Jubiläum seiner ersten urkundlichen Erwähnung vor 1250 Jahren im Lorscher Codex gefeiert. Neben dem großen Stadtfest waren es vor allem die Veranstaltungen, die von Vereinen, Bürgern und Initiativen organisiert wurden, die dem Fest ihr besonderes Gepräge gegeben haben. Es zeigte sich, dass die Schwetzinger gerne dabei sind, wenn es ums Feiern geht, aber durchaus auch bereit sind, selbst was zu organisieren.

Unsere Zeitung hat das Jubiläum mit drei Jubiläumsbeilagen und dem Wettsingen in Schwetzingen gerne unterstützt. Wir haben mit Oberbürgermeister Dr. René Pöltl (kleines Bild) gesprochen und wollten wissen, welches Resümee er aus der 1250-Jahrfeier zieht.

Was würden Sie aus heutiger Sicht Agana, der Verursacherin der Erwähnung im Lorscher Codex, sagen wollen?

René Pöltl: Ich würde mich bei ihr bedanken, dass wir durch ihre großzügige Schenkung an das Kloster Lorsch im Jahr 766 nach Christus in diesem Jahr das besondere Jubiläum feiern konnten. Ich würde ihr sagen, dass es uns freut, dass am Anfang unserer geschriebenen Geschichte eine Frau steht, was eher ungewöhnlich ist. Und ich würde ihr vermitteln, dass die bislang weitgehend unbekannte Agana uns übers Jahr deutlich näher gekommen ist.

Hat es sich bewährt, das Jubiläum übers ganze Jahr zu strecken?

Pöltl: Ja, dieses Konzept hat sich bewährt. Es war zwar ambitioniert und hat viel Einsatz aller Beteiligten gefordert, die Jubiläumsaktivitäten über ein ganzes Jahr zu verteilen. Da dieses Jahr aber sehr vielfältig gestaltet und mit vielen Bürgerideen und Bürgerprojekten verbunden war, und weil es eher leicht und luftig ablief, wirkte es nicht zäh und langatmig, sondern unterhaltsam und spannend, und am Ende verging es gefühlt wie im Flug.

Welche Veranstaltung hat Sie ganz besonders beeindruckt?

Pöltl: Da muss ich schon einige nennen: Der Auftakt mit den Bürgern am 1. Januar auf dem Schlossplatz war sehr schön. Der Festakt mit Ministerpräsident Kretschmann war würdig und doch frisch. Die großartigen Fotos von Horst Hamann werden uns noch lange begleiten. Der Gesangswettbewerb der Schwetzinger Zeitung begeisterte junge und ältere Menschen gleichermaßen. Die fünf großen Vereinsveranstaltungen unter dem Motto "Unsere Stadt der Möglichkeiten" haben die Vielfalt der Stadt aufgezeigt. Das Spargelfest war ein Tag der Freundschaft, der Freude und des Miteinanders, vor allem auch durch unsere Partnerstädte. Die Lange Nacht des Denkmals hat die Historie unserer Stadt in den Mittelpunkt gestellt. Unsere Nacht der Betriebe hat den Bürgern völlig neue Perspektiven eröffnet. Das Hoheitentreffen mit der Krönung unserer neuen Spargelkönigin war sehr emotional. Die Jubiläumsausstellung im städtischen Museum hat die Geschichte unserer Stadt auf den Punkt gebracht. Der erste Band der Schwetzinger Stadtgeschichte(n) wird weit über 2016 hinaus Bedeutung haben. Die Carl-Theodor-Skulptur von Peter Lenk bewegt die Menschen und die Gemüter und die Jubiläumsbänke werden bleiben und den Stadtraum bereichern. Und mir fiele noch so vieles mehr ein . . .

Wie sehen Sie die Bürgerbeteiligung im Jubiläumsjahr?

Pöltl: Das war mehr als beeindruckend. Bereits unser großer Bürgerworkshop zur Vorbereitung des Jubiläumsjahres hat uns alle mehr als überrascht. Die Ideen, die dort eingebracht wurden, waren überaus kreativ, stellten das Miteinander in den Mittelpunkt und sind mit einem großen Anteil ins Jubiläumsjahr eingeflossen. Die Beteiligung der Bürger über die Vereine, bei Veranstaltungen und mit Privatinitiativen während des Jubiläumsjahres war unglaublich und macht stolz. Ich bin der Überzeugung, dass uns dieses gestärkte Miteinander über das Jubiläumsjahr hinaus verbleiben wird.

Was hat das Jubiläum mit den Mitarbeitern im Rathaus und mit den Bürgern gemacht?

Pöltl: Es hat uns alle noch mehr zueinander gebracht, das Miteinander wurde gestärkt. Darüber hinaus haben wir im Jubiläumsjahr viel über die Geschichte und Identität unserer Stadt gelernt: Es wurde sehr deutlich, dass Schwetzingen eine historische Stadt ist, die aber auch stets den notwendigen Wandel angenommen und vollzogen hat. Diese Erkenntnis sollte uns alle auf dem weiteren Weg der Stadt begleiten und Leitidee sein: Die besondere Historie der Stadt bewahren und zugleich den notwendigen Fortschritt wagen.

Bleibt von der 1250-Jahrfeier etwas für die Zukunft?

Pöltl: Ja. Zum einen werden wir Bleibendes und Sichtbares haben, etwa die Jubiläumsbänke, die Zeitreise in der Bahnhofsanlage, die Schwetzinger Stadtgeschichte(n), die Fotos von Horst Hamann und die Carl-Theodor-Skulptur von Peter Lenk. Zum anderen werden wir hoffentlich über das Jahr 2016 hinaus den besonderen Geist dieses Jahres bewahren können. Die Bürger und Gruppierungen der Stadt haben gezeigt, dass Schwetzingen gemeinsam Großartiges leisten kann und das sollten wir auch in Zukunft weiter tun. Die besondere Lebensfreude und Lebensqualität unserer Stadt wird auch durch das Miteinander ihrer Menschen ausgemacht.

Würden Sie mit dem Blick zurück etwas anders machen?

Pöltl: Ehrlich gesagt, nein. Das Paket hat gestimmt, das Jubiläumsjahr lief sehr schön ab, die Mischung war richtig und es war am Ende wirklich ein Fest "von den Bürgern für die Bürger".

Welchen Ratschlag geben Sie Kollegen, die auch bald feiern wollen?

Pöltl: Rechtzeitig mit der Planung beginnen, die Bürger frühzeitig in die Vorbereitungen intensiv einbeziehen, sich gemeinsam Gedanken über die Identität der eigenen Stadt machen, und am Ende so feiern, wie es dem Geist der Stadt und ihrer Bürger entspricht.