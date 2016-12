Gemeinsam lernen

GFS - die gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen - muss von allen Schülern jährlich einmal nachgewiesen werden. So auch am Technischen Gymnasium der Ehrhart-Schott-Schule (ESS).

Häufig sind Schüler auf die Mithilfe von Freunden oder der Familie angewiesen, um ihre Arbeit angemessen leisten zu können. Im Schulalltag ist es den Lehrkräften manchmal nicht möglich, in allen Fächern die gleichen Standards für eine selbstständige und propädeutische Arbeit zu lehren und die Zeit dafür einzuräumen, adäquat auf das eigenständige Arbeiten vorzubereiten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Deutlich kleinerer Zeitaufwand

Nun hat die ESS Konsequenzen gezogen: Einmal wird die GFS in der Eingangsklasse von allen Schülern gemeinsam im Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde erarbeitet. So können gleiche Standards eingeführt werden, die dann nur noch für die anderen Fächer modifiziert werden müssen. Dies beansprucht deutlich weniger Zeit, als wenn die Standards in jedem einzelnen auszuwählenden Fach erneut wiederholt werden müssten.

Darüber hinaus nimmt sich die Schule explizit Zeit für die Vorbereitung: In separaten mehrtägigen Workshops werden Kompetenzen erworben, die es den Schülern später erleichtern sollen, selbstständig zu arbeiten. Neben der Recherche von brauchbaren und seriösen Internetquellen werden auch die wissenschaftliche Zitier- und Arbeitsweise als Workshop angeboten. Ergänzt werden Layoutvorgaben und ein Workshop zum Erstellen eines Erklärvideos mit dem Tablet, welches die Eingangsklassen seit diesem Schuljahr erhalten. Die Workshops wurden von den Schülern sehr positiv aufgenommen. zg