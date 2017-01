Gerstensaft und heiße Tänze für die Tester

Wein, Weib und Gesang priesen schon Johann Strauß und Martin Luther. Ohne Wein, dafür mit reichlich Gerstensaft kamen die rund 700 durchweg männlichen Gäste der 157. Herrenbierprobe des Gesangvereins Liederkranz in der Nordstadthalle voll auf ihre Kosten. Liederkranz-Präsident Gerhard Rieger freute sich in seiner Eröffnungsrede, "ein Bier von hier, mit Wasser und Malz aus der Kurpfalz" zur Verköstigung kredenzen zu dürfen.

Die Rede war von der neuen Kreation der Welde-Brauerei: "Kupfalzbräu Helles". Abgefüllt in die traditionelle Euroflasche und mit Etikett im Retro-Look, lockt das Gerstenkaltgetränk mit historischem Originalrezept und lokalen Zutaten. Weil die anwesenden Herren ihre wichtige Rolle als Biertester natürlich sehr ernst nahmen, griffen die eifrigen Helfer an den Zapfhähnen nach der zweiten Runde auf einen Klassiker zurück: das Welde Premium-Pils.

Mit dem "Trompetenecho" kündete der Musikverein 1929 Ketsch beim Einmarsch durch die Halle das klanggewaltige Unterhaltungsprogramm an. "Singen und Trinken gehört zusammen wie Leib und Seele - Trinken für den Leib und Singen für die Seele", erklärte Rieger und läutete mit dem badischen Revolutionslied "Freiheit, die ich meine" die erste gemeinsame Gesangsrunde ein. Für die weniger textsicheren Männer lagen auf den Tischen Liedblätter aus, die Untermalung übernahmen erneut die 29er.

Mit den "Kollernixen" aus Brühl enterte eine goldige Truppe die Hauptbühne. Zum James-Bond-Titellied "Golden Eye" begeisterten Markus Marschall und Kristina König im farblich entsprechenden Pailletten-Dress mit Beweglichkeit und akrobatischen Hebefiguren. Umrahmt wurden die beiden von weiteren Nixen, die ihr goldenes Glitzerkleid erst im Laufe des Tanzes unter schwarzem Trenchcoat und Trilby zum Vorschein brachten. Besonders die Salti und krachenden Spagatlandungen von Markus Marschall entlockten den Biertestern anerkennende Jubelrufe. Ohne große Verschnaufpause kamen die Nixen mit ihrem Nix dem Verlangen des Publikums nach und führten ihren Showtanz ein zweites Mal auf.

Stimme fürs Badnerlied geölt

Tradition und Moderne, gemischt mit Party-Klassikern, gab es im Anschluss mit dem Ketscher Musikverein: "Shut Up and Dance With Me" von "Walk the Moon" reihte sich ein mit "Ein Heller und ein Batzen", "Fiesta Mexicana" und "Mendocino". Wie es sich gehört, saß beim endlich erklingenden Badnerlied keiner mehr auf seinem Stuhl. Den Bierkrug in die Luft gestreckt und die Stimme bereits ordentlich geölt, geriet der Saal für kurze Zeit ins Schwärmen: von schönen Mädchen im Schwarzwald, von Alt-Heidelberg und vom schönsten Land in Deutschlands Gau'n.

Auf diese stimmgewaltige Einlage folgte gleich die nächste: Amy Blond, bürgerlich Bernadette Ahl, intonierte mit verblüffender Originaltreue den Amy-Winehouse-Titel "Rehab", aber auch Hits wie "Perfect" von "Fairground Attraction", "Stand By Me" oder Leonard Cohens "Hallelujah". Begleitet wurde sie am Keyboard von ihrem Vater Robert.

Mit "Let Me Entertain You" übernahm der Musiverein nahtlos wieder die Unterhalterrolle, reiste mit "Joana" nach "Amsterdam" und bekam von "Schatzi" ein Foto geschenkt.

Bevor Rieger den nächsten Programmpunkt ansagen durfte, forderte das Publikum in lautstarkem Chor noch "Seven Nation Army" ein. Und dann wurde ihnen der Marsch geblasen: Als Premierengast bei der Herrenbierprobe war er Bürgermeister Matthias Steffan vergönnt, das Orchester des Ketscher Musikvereins zu dirigieren. "Kirmes Polka" und den "Fliegermarsch" schüttelte er gekonnt aus dem Handgelenk.

Ein Hauch von Sommersonne

"Habt ihr nicht auch das Gefühl gehabt, dass es in letzter Zeit zu wenig Sonne gab?", kündete Rieger im Anschluss den Programmpunkt an, auf den wohl die meisten sehnsüchtig gewartet hatten: Das Trio "Ola Brasil" brachte im bunten Federkleid und wallenden Schleiern für einige Zeit ein Stück Südamerika in den kalten Winterabend. Mit gezückten Samrtphones, den Bierkrug noch schnell am Bühnenrand geparkt, pilgerten die Massen hin zu den brasilianischen Schönheiten, die ihre weiblichen Reize mit stakkatoartigen Bewegungen zu präsentieren wussten. Beim typischen Trillerpfeifen-Trommel-Sound dauerte es nicht lange, bis die ersten Herren selbst tanzten. Nach dem neuerlichen Anstimmen des Badnerliedes endete der offizielle Teil , ehe sich die fleißigen Tester zu Queens "We Are the Champions" in den Armen lagen - das Bier hatte geschmeckt!