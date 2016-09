Geschliffen, überzeugend und mit Herz

Als hätte die Bossa nicht schon seit gefühlten Ewigkeiten unter ihrem Ruf zu leiden, mit ihrem Hang zu Entertainment und Leichtigkeit für ernste, gar schwere Inhalte gar nicht gemacht zu sein. Sängerin Viviane de Farias sagt: "Ob im Fahrstuhl, einem Wartesaal oder beim Arzt - überall, wo wir auch nur aufgeregt sein könnten, bringt diese entspannende Musik unseren Herzschlag nach unten." Das klingt, als würde man der Musik die Bedeutung absprechen. Aber das ließen die Schwetzinger nicht zu, die am Sonntag von den knapp drei Stunden Jazz-Frühschoppen im Lutherhaus begeistert waren.

Die Geschichte dieses Tages beginnt schon viel früher. Als klar wird, dass das jährliche Top-Ereignis im Terminkalender von Sparkasse Heidelberg und Schwetzinger Zeitung wetterbedingt von den Kleinen Planken ins Lutherhaus umziehen muss. Schon diesen ersten Wermutstropfen nehmen SZ-Chefredakteur Jürgen Gruler und Sparkassen-Regionaldirektor Markus Fissl gemeinsam mit Thomas Siffling und seiner SAP Big Band mit erstaunlicher Souveränität. Die Menschen kommen - vor und nach ihrer Stimmabgabe dennoch - und lassen sich auch von der Wärme, die sich im Saal breitmacht, nicht aus der Fassung bringen.

Musik voller Lebensdrang

Doch was nun tun, mit Viviane de Farias Ankündigung? Nehmen wir uns doch mal eine "Sesamstraße" lang Zeit, um in die prallen, swingenden Big-Band-Harmonien einzutauchen - und alles an plastischer Klangformung herauszuhören, was diese Musiker auf dem Kasten haben. In jeder Note spürt man Lebensdrang und Inspiration, aber auch die großen dynamischen Strukturen fügen sich fast schon symbiotisch ineinander. Man spürt hier sehr genau, wie präzise, aber niemals forsch Thomas Siffling seinen Klangkörper über die Jahre zu absoluter Meisterschaft geführt hat.

Da mag mit "Freckle Face" von der Count Basie Big Band selbst richtig schweres Material warten: Der Klangkörper meistert solche Herausforderungen mit fast schon spielerischer Souveränität - und das ohne jeden Hauch von aufgesetzter Routine oder gar Langeweile. Das Publikum applaudiert da ganz zu Recht lautstark, denn so geschliffen und überzeugend bekommt man auskomponierten, mustergültig arrangierten Big-Band-Jazz wahrlich selten zu Gehör. Da ist es völlig gleich, ob Saxophon, Trompete oder Posaune zum Solo anrücken - die Qualitäten, aus der bloßen Fläche eines Songs gelebten Jazz zu machen, bringt hier jeder mit.

Das finden auch Monika Ludes und Lilo Jäger, die sich aus Brühl auf den Weg gemacht haben und seit Jahren zu den treuen Gästen des Frühschoppens gehören. Während sich Monika Ludes immer wieder gerne von ausgefeilter Jazz-Musik ansprechen lässt, die sie privat sonst gar nicht so sehr hört, zeigt sich Lilo Jäger "vollends begeistert" vom Auftritt des Klangkollektivs. "Es ist unzählbar, wie oft ich schon hier war - für mich ist das ein Stück Schwetzinger Tradition, zu dem ich immer wieder gerne komme", wie der Swing-Fan verrät, ehe auch die Musiker bei einer kurzen Pause Atem holen. Die gilt es auch für die Gäste zu nutzen, die das Lutherhaus zu einer Flaniermeile der Audiophilen macht. Denn neben dem Förderverein des evangelischen Luther-Kindergartens, der klassisches Weißbier und wahlweise ein Paar Weißwürste mit Brezel oder Obazda kredenzt, wartet auch die Mediterrane Kochgesellschaft darauf, die hungrigen Zuhörer mit feinen Spaghetti all'amatricana samt Rotwein zu beehren, deren Erlös den Erdbebenopfern aus dem italienischen Amatrice zugedacht ist. Stolze 908 Euro kamen an diesem einen Vormittag zusammen.

Und dann tritt sie, tritt Viviane de Farias mit riesiger bunter Glasperlenhalskette samt Armband auf die Bühne - und widerlegt sich in ihrer Ankündigung gleich selbst. Denn derart belebt, poetisch und romantisch sie den 1930er Standard "Comes Love" raushaut, bleibt von Entspannung zum Zurücklehnen nichts mehr übrig - und das ist auch gut so. Denn man möchte applaudieren, mitgehen, ja, mitsingen, wenn sich die elektrisierende Stimme dieser Künstlerin Caro Emeralds "A Night Like This" zu eigen macht und selbst der spanischen Version von "Sway" eine erstaunliche Tiefe abgewinnt. Doch so ist das wohl, wenn spröde Worte eine Musik beschreiben sollen, die erst melodiöse Form annimmt, wenn alles zum ersten Takt ansetzt. Dreistigkeit siegt - und viele Hundertschaften an Gästen vergessen, dass sie draußen wieder der Schwetzinger Regen empfangen wird. Bezeichnend.