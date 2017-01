„Glennen“ wie vor über 20 Jahren

"Wissen Sie zufällig, warum es Schwetzingen nicht mehr schafft, aus der Rollschuhbahn im Kleinen Feld eine Eisbahn zu machen? Früher war das üblich", wandte sich Diana Kreuzwieser per Facebook an unsere Zeitung. Wir gaben die Frage weiter an die Stadtverwaltung. "Es war in den vergangenen Jahren schlichtweg zu warm", antwortet Pressesprecher Wolfgang Leberecht. Zudem hätte der "Eiszauber" vor dem Schloss von 2004 bis 2013 den Bedarf gedeckt, heißt es aus dem Rathaus weiter.

Schade eigentlich: Immerhin ist die Eisbahn seit drei Jahren Geschichte und die Temperaturen - zumindest in den vergangenen drei Wochen - waren alles andere als mild. Im Gegenteil: Der Frost macht Appetit auf Schlittervergnügen. Aber würde das heute auf der Rollschuhbahn eigentlich noch funktionieren? Wie war das damals im Kleinen Feld?

Nachtaufgabe für Bauhof

Seit Ende der Siebzigerjahre sei die Rollschuhbahn in der Stamitzstraße regelmäßig im Winter zur Eisbahn geworden, erinnert sich Feuerwehr-Kommandant Walter Leschinski. "Die Feuerwehr hatte jedoch nie etwas damit zu tun. Die Eisfläche wurde vom Bauhof erzeugt. Ganz in der Nähe der Rollschuhbahn sind Wasserhydranten. Mit Wasser aus diesen wurde die Fläche über Nacht geflutet", weiß er. Mittlerweile sei das Klima zu mild und die Rollschuhbahn marode, "das Wasser würde da nicht stehenbleiben". Außerdem würde mit dem Herstellen der Eisfläche ein Riesenaufwand einhergehen, wie Bauhofsleiter Volker Ziegler schildert: "Das Befüllen musste stets nachts erfolgen. Finden Sie mal einen Mitarbeiter, der das machen möchte?" Auch Wolfgang Leberecht nimmt den Eissportliebhabern die Illusion: "Nachdem es zum Wochenende hin schon wieder wärmer werden soll, wird es jetzt wohl nicht mehr funktionieren."

Ein Schlitter-Revival 2017 wird's also nicht geben. So bleiben nur die Erinnerungen weit 20 Jahre zurück, als zum letzten Mal die Eisfläche präpariert wurde. Damals hat noch das Team des mittlerweile verstorbenen Bauhofleiters "Tex" Werner die Eisfläche angelegt. Und der Mitarbeiterstab war wesentlich größer als der Trupp heute.

Auch glatte Schuhe reichten schon

Auch Gerhard Rieger, Liederkranz-Vorsitzender und Mitarbeiter unserer Zeitung, erinnert sich gut an die beliebte Eisbahn und weiß um die Gründe, warum diese nicht mehr in Betrieb ist: "Meines Wissens nach wurde diese Fläche im Winter schon lange nicht mehr bewässert zum Eislaufen, weil es schon vor etlichen Jahren immer mehr mit den schnee- und eislosen Wintern anfing. Zudem war die Fläche nicht ganz dicht - das eingespritzte Wasser sickerte weg, wenn es nicht gleich vereiste. Dann waren es auch nicht mehr viele Leute, die hingingen. Es ist halt schon ein bisschen abgelegen. Ich weiß noch, dass es in den ersten Jahren sehr beliebt war. Einige Grüppchen spielten mitunter sogar Eishockey. Vielmehr wurde es aber als ,Glennbahn' - kurpfälzisch für Gleitbahn - genutzt. Man nahm Anlauf und ließ sich dann mehrer Meter hinweg gleiten. Ich erinner mich noch an interne Wettbewerbe, wo es drauf ankam, wer am weitesten kommt - glatte Schuhsohlen waren natürlich von Vorteil", erinnert sich Gerhard Rieger, "mitunter ist man dann aber schon beim Anlaufen auf die Nase gefallen".

Neben der Eisbahn im Kleinen Feld sei auch der Schlossgarten-Weiher ein beliebter Ort zum Schlittschuhfahren gewesen. "Für viele war es halt damals der Hauptreiz, auf den Weiher zu gehen, Schlittschuh zu laufen und dort zu ,glennen'. Mitunter war das Eis 30 bis 40 Zentimeter dick", schiebt Rieger nach.

An den zugefrorenen Weiher erinnert sich auch Wolfgang Leberecht. "Als meine Kinder kleiner waren, gab es zwei oder drei Winter, die extrem kalt waren, so dass der Große Weiher fast bis auf den Boden durchgefroren war. Das war ein tolles - wenn auch eigentlich verbotenes - Erlebnis", gibt er zu. Das Betreten der Eisflächen im Park ist heute nur auf eigene Gefahr möglich.

Wenn's schon nicht mit den eisigen Freuden klappt, dann ist die Rollschuhbahn aber weiter für anderen Freizeitspaß gut, zum Beispiel für die örtliche Fahrradschule. Weniger schön ist freilich, dass sie in den vergangenen Jahren auch immer wieder als Müllkippe, Parkplatz, Depot für Baustoffe oder nächtlicher Partytreff missbraucht wurde.